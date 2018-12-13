ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны» - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:45Источник: «Советский спорт»Автор: Безъязычный Алексей

    ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны»

    Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс в историческом противостоянии с королевским клубом.

    Теперь у ЦСКА две победы, ничья и поражение в матчах с «Реалом». При этом красно-синие в плюсе и сдругим испанским суперграндом – «Барселоной». Напомним, в Кубке чемпионов-1992/93 молодая команда Геннадия Костылева после домашней ничьей смогла сенсационно победить каталонцев на «Ноу Камп» – 3:2, уступая 0:2, и выбила фаворита из турнира.

    В Европе есть только один клуб, который так же, как ЦСКА, чаще побеждал и «Реал», и «Барселону» в основное время, чем проигрывал им. Это «Бавария». Однако мюнхенцы, завершив основное время ответного полуфинального матча-2017 на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1 в свою пользу, в овертайме пропустили три мяча и по итогам 120 минут потерпели поражение. Поэтому формально баланс «Баварии» против «Реала» не 12-3-11, а 11-3-12. ЦСКА же в плюсе без всяких оговорок!

    ЦСКА ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

    Сезон

    Турнир

    Матчи

    1992/93

    КЧ, 2-й раунд

    Барселона - 1:1 (д), 3:2 (г)

    2011/12

    ЛЧ, 1/8 финала

    Реал - 1:1 (д), 1:4 (г)

    2018/19

    ЛЧ, группа

    Реал - 1:0 (д), 3:0 (г)

    ПРОТИВ «РЕАЛА»: 2 ПОБЕДЫ, 1 НИЧЬЯ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 6:5.
    ПРОТИВ «БАРСЫ»: 1 ПОБЕДА, 1 НИЧЬЯ, МЯЧИ 4:3.
    ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 10:8.

    «БАВАРИЯ» ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

    Сезон

    Турнир

    Матчи

    1975/76

    КЧ, 1/2 финала

    Реал - 1:1 (г), 2:0 (д)

    1986/87

    КЧ, 1/2 финала

    Реал - 4:1 (д), 0:1 (г)

    1987/88

    КЧ, 1/4 финала

    Реал - 3:2 (д), 0:2 (г)

    1995/96

    Кубок УЕФА, 1/2 финала

    Барселона - 2:2 (д), 2:1 (г)

    1998/99

    ЛЧ, группа

    Барселона - 1:0 (д), 2:1 (г)

    1999/00

    ЛЧ, группа

    Реал - 4:2 (г), 4:1 (д)

    1999/00

    ЛЧ, 1/2 финала

    Реал - 0:2 (г), 2:1 (д)

    2000/01

    ЛЧ, 1/2 финала

    Реал - 1:0 (г), 2:1 (д)

    2001/02

    ЛЧ, 1/4 финала

    Реал - 2:1 (д), 0:2 (г)

    2003/04

    ЛЧ, 1/8 финала

    Реал - 1:1 (д), 0:1 (г)

    2006/07

    ЛЧ, 1/8 финала

    Реал - 2:3 (г), 2:1 (д)

    2008/09

    ЛЧ, 1/4 финала

    Барселона - 0:4 (г), 1:1 (д)

    2011/12

    ЛЧ, 1/2 финала

    Реал - 2:1 (д), 1:2 (г)

    2012/13

    ЛЧ, 1/2 финала

    Барселона - 4:0 (д), 3:0 (г)

    2013/14

    ЛЧ, 1/2 финала

    Реал - 0:1 (г), 0:4 (д)

    2014/15

    ЛЧ, 1/2 финала

    Барселона - 0:3 (г), 3:2 (д)

    2016/17

    ЛЧ, 1/4 финала

    Реал - 1:2 (д), 2:1* (г)

    2017/18

    ЛЧ, 1/2 финала

    Реал - 1:2 (д), 2:2 (г)

    ПРОТИВ «РЕАЛА»: 12 ПОБЕД, 3 НИЧЬИ, 11 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 39:38.
    ПРОТИВ «БАРСЫ»: 6 ПОБЕД, 2 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 18:14.
    ВСЕГО: 18 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 13 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 57:52.

    * По итогам основного времени. После овертайма счет стал 4:2 в пользу «Реала».

    #фк цска#фк реал мадрид#фк барселона#Футбол-Россия#лига чемпионов#фк бавария
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