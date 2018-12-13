ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны»

Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс в историческом противостоянии с королевским клубом.
Теперь у ЦСКА две победы, ничья и поражение в матчах с «Реалом». При этом красно-синие в плюсе и сдругим испанским суперграндом – «Барселоной». Напомним, в Кубке чемпионов-1992/93 молодая команда Геннадия Костылева после домашней ничьей смогла сенсационно победить каталонцев на «Ноу Камп» – 3:2, уступая 0:2, и выбила фаворита из турнира.
В Европе есть только один клуб, который так же, как ЦСКА, чаще побеждал и «Реал», и «Барселону» в основное время, чем проигрывал им. Это «Бавария». Однако мюнхенцы, завершив основное время ответного полуфинального матча-2017 на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1 в свою пользу, в овертайме пропустили три мяча и по итогам 120 минут потерпели поражение. Поэтому формально баланс «Баварии» против «Реала» не 12-3-11, а 11-3-12. ЦСКА же в плюсе без всяких оговорок!
Сезон
Турнир
Матчи
1992/93
КЧ, 2-й раунд
Барселона - 1:1 (д), 3:2 (г)
2011/12
ЛЧ, 1/8 финала
Реал - 1:1 (д), 1:4 (г)
2018/19
ЛЧ, группа
Реал - 1:0 (д), 3:0 (г)
ПРОТИВ «РЕАЛА»: 2 ПОБЕДЫ, 1 НИЧЬЯ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 6:5.
ПРОТИВ «БАРСЫ»: 1 ПОБЕДА, 1 НИЧЬЯ, МЯЧИ 4:3.
ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 10:8.
Сезон
Турнир
Матчи
1975/76
КЧ, 1/2 финала
Реал - 1:1 (г), 2:0 (д)
1986/87
КЧ, 1/2 финала
Реал - 4:1 (д), 0:1 (г)
1987/88
КЧ, 1/4 финала
Реал - 3:2 (д), 0:2 (г)
1995/96
Кубок УЕФА, 1/2 финала
Барселона - 2:2 (д), 2:1 (г)
1998/99
ЛЧ, группа
Барселона - 1:0 (д), 2:1 (г)
1999/00
ЛЧ, группа
Реал - 4:2 (г), 4:1 (д)
1999/00
ЛЧ, 1/2 финала
Реал - 0:2 (г), 2:1 (д)
2000/01
ЛЧ, 1/2 финала
Реал - 1:0 (г), 2:1 (д)
2001/02
ЛЧ, 1/4 финала
Реал - 2:1 (д), 0:2 (г)
2003/04
ЛЧ, 1/8 финала
Реал - 1:1 (д), 0:1 (г)
2006/07
ЛЧ, 1/8 финала
Реал - 2:3 (г), 2:1 (д)
2008/09
ЛЧ, 1/4 финала
Барселона - 0:4 (г), 1:1 (д)
2011/12
ЛЧ, 1/2 финала
Реал - 2:1 (д), 1:2 (г)
2012/13
ЛЧ, 1/2 финала
Барселона - 4:0 (д), 3:0 (г)
2013/14
ЛЧ, 1/2 финала
Реал - 0:1 (г), 0:4 (д)
2014/15
ЛЧ, 1/2 финала
Барселона - 0:3 (г), 3:2 (д)
2016/17
ЛЧ, 1/4 финала
Реал - 1:2 (д), 2:1* (г)
2017/18
ЛЧ, 1/2 финала
Реал - 1:2 (д), 2:2 (г)
ПРОТИВ «РЕАЛА»: 12 ПОБЕД, 3 НИЧЬИ, 11 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 39:38.
ПРОТИВ «БАРСЫ»: 6 ПОБЕД, 2 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 18:14.
ВСЕГО: 18 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 13 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 57:52.
* По итогам основного времени. После овертайма счет стал 4:2 в пользу «Реала».