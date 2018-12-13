ЦСКА – единственный клуб с положительным балансом против «Реала» и «Барселоны»

Футбол 13 декабря 2018 13:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс в историческом противостоянии с королевским клубом.

Теперь у ЦСКА две победы, ничья и поражение в матчах с «Реалом». При этом красно-синие в плюсе и сдругим испанским суперграндом – «Барселоной». Напомним, в Кубке чемпионов-1992/93 молодая команда Геннадия Костылева после домашней ничьей смогла сенсационно победить каталонцев на «Ноу Камп» – 3:2, уступая 0:2, и выбила фаворита из турнира.

В Европе есть только один клуб, который так же, как ЦСКА, чаще побеждал и «Реал», и «Барселону» в основное время, чем проигрывал им. Это «Бавария». Однако мюнхенцы, завершив основное время ответного полуфинального матча-2017 на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1 в свою пользу, в овертайме пропустили три мяча и по итогам 120 минут потерпели поражение. Поэтому формально баланс «Баварии» против «Реала» не 12-3-11, а 11-3-12. ЦСКА же в плюсе без всяких оговорок!

ЦСКА ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

Сезон Турнир Матчи 1992/93 КЧ, 2-й раунд Барселона - 1:1 (д), 3:2 (г) 2011/12 ЛЧ, 1/8 финала Реал - 1:1 (д), 1:4 (г) 2018/19 ЛЧ, группа Реал - 1:0 (д), 3:0 (г)

ПРОТИВ «РЕАЛА»: 2 ПОБЕДЫ, 1 НИЧЬЯ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 6:5.

ПРОТИВ «БАРСЫ»: 1 ПОБЕДА, 1 НИЧЬЯ, МЯЧИ 4:3.

ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 10:8.

«БАВАРИЯ» ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

Сезон Турнир Матчи 1975/76 КЧ, 1/2 финала Реал - 1:1 (г), 2:0 (д) 1986/87 КЧ, 1/2 финала Реал - 4:1 (д), 0:1 (г) 1987/88 КЧ, 1/4 финала Реал - 3:2 (д), 0:2 (г) 1995/96 Кубок УЕФА, 1/2 финала Барселона - 2:2 (д), 2:1 (г) 1998/99 ЛЧ, группа Барселона - 1:0 (д), 2:1 (г) 1999/00 ЛЧ, группа Реал - 4:2 (г), 4:1 (д) 1999/00 ЛЧ, 1/2 финала Реал - 0:2 (г), 2:1 (д) 2000/01 ЛЧ, 1/2 финала Реал - 1:0 (г), 2:1 (д) 2001/02 ЛЧ, 1/4 финала Реал - 2:1 (д), 0:2 (г) 2003/04 ЛЧ, 1/8 финала Реал - 1:1 (д), 0:1 (г) 2006/07 ЛЧ, 1/8 финала Реал - 2:3 (г), 2:1 (д) 2008/09 ЛЧ, 1/4 финала Барселона - 0:4 (г), 1:1 (д) 2011/12 ЛЧ, 1/2 финала Реал - 2:1 (д), 1:2 (г) 2012/13 ЛЧ, 1/2 финала Барселона - 4:0 (д), 3:0 (г) 2013/14 ЛЧ, 1/2 финала Реал - 0:1 (г), 0:4 (д) 2014/15 ЛЧ, 1/2 финала Барселона - 0:3 (г), 3:2 (д) 2016/17 ЛЧ, 1/4 финала Реал - 1:2 (д), 2:1* (г) 2017/18 ЛЧ, 1/2 финала Реал - 1:2 (д), 2:2 (г)

ПРОТИВ «РЕАЛА»: 12 ПОБЕД, 3 НИЧЬИ, 11 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 39:38.

ПРОТИВ «БАРСЫ»: 6 ПОБЕД, 2 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 18:14.

ВСЕГО: 18 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 13 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 57:52.

* По итогам основного времени. После овертайма счет стал 4:2 в пользу «Реала».