Петух, Бэтмен, дуршлаг и Спарта: лучшие испанские мемы с матча «Реала» и ЦСКА

Футбол 13 декабря 2018 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Разгром «Реала» в матче с ЦСКА породил в Испании огромное количество мемов. Мы собрали лучшие.

Естественно, испанцы в первую очередь стебались над мадридским «Реалом», который после продажи Криштиану Роналду никак не найдет свою игры. Даже сравнили мадридцев с бойцовским петухом.

Потом фанаты в сети вспомнили, что летом клуб, трижды подряд выигравший лигу чемпионов, покинул не только Роналду, но и главный тренер Зинедин Зидан. Тут в сравнение пошел Бэтмен.

Вот, кстати, как по мнению болельщиков на новость о поражении «Реала» должны были отреагировать Криш с Зиданом.

Не могли не показать креативные болельщики и предполагаемую реакцию Месси на новости о поражении «Реала» со счетом 0:3 на «Бернабеу».

Фанаты даже предположили, что из-за красно-синей формы «Реалу» показалось, что они играют с «Барселоной» – вот и проиграли.

Естественно, досталось голкиперу «Реала» Тибо Куртуа, пустившего совсем необязательные мячи. Надпись на картинках: Может показаться, что это обычный дуршлаг (сверху). Но даже он пропускает меньше, чем Куртуа в воротах (снизу).

А в этом меме фанаты приводят возможный разговор Куртуа с его бывшим одноклубником Эденом Азаром по телефону: «Привет, Азар, это Тибо. Пожалуйста, не переходи в Мадрид. Это ловушка!»

Самое смешное, что испанцы использовали логотип ЦСКА на знаменитом кадре из фильма «300 спартанцев». просто они не знают, что в России с этим фильмом почему-то чаще ассоциируют «Спартак» – заклятых врагов ЦСКА.

Зато армейцам в Испании все сочувствуют. Надпись на картинке: Выиграли оба матча против «Реала» в группе. Вылетели.

Очень сильно сочувствуют. Надпись на картинке: Набрали 4 очка – вышли в Лигу Европы («Галатасарай»). Набрали 7 очков – последние в своей группе (ЦСКА).