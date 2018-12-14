Сергей Семак: Катастрофы никакой нет, главное, что закончили первыми

Футбол 14 декабря 2018 01:38 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией» (0:2).

– Мне кажется, команда, которая больше заслуживала, победила. Играли, к сожалению, очень невнимательно, много совершали ошибок в организации игры и в обороне. Пропущенные мячи повлияли на ход игры. Нужно было забивать хотя бы один, чтобы вернуться. Не хватало остроты и движения, чтобы серьезно изменить исход матча. Ребята старались. Спасибо болельщикам, которые приехали сюда и поддержали нас. К сожалению, порадовать их не смогли.

– Чего больше: радости от выполненной задачи или огорчения от поражения? И какое значение придаете этому матчу, учитывая, что задача была уже решена?

– Катастрофы никакой нет. Главное, что закончили первыми. Осадок неприятный от последних поражений в чемпионате. Понимаем, сколько работы предстоит, насколько сложно было и будет. Это наша работа, будем работать.

– Вы выпустили исполнителей, которые долгое время не играли или мало играли. Оправдали ли они ваши ожидания?

– Кому-то очень сложно пришлось, кому-то проще. Думаю, судить о сегодняшней игре, о состоянии футболистов и их квалификации, я бы не стал. Но пища для размышлений есть, для нас это тоже очень важно.

– Какие планы у команды? Все разлетаются по отпускам или будут еще тренировки?

– С нынешнего момента игроки свободны. Кто-то возвращается в Петербург, кто-то сразу отсюда улетает. Есть месяц, чтобы отдохнуть, подзарядиться. Через месяц собираемся в Петербурге и оттуда летим на первые сборы.

– В первом тайме показалось, что Шатов играл пониже, чем в матче с «Рубином». Чем отличались его функции? И второй вопрос: это ваш первый групповой этап в качестве главного тренера, было ли что-то неожиданное?

– Нет, позиция Олега ничем не отличалась от предыдущего матча. Что касается атакующих действий, то ему должны были помогать Заболотный и Эрнани. Что касается турнира, то было понятно после жеребьевки: группа хорошая, боевая. Здорово, что вышли в плей-офф. Прекрасно понимаем наш уровень и то, куда нам нужно идти.

– Есть ли предпочтения по плей-офф?

– Посмотрим, повлиять на жеребьевку мы не можем. Есть команды посильнее, есть чуть-чуть послабее. Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода.

– Вы говорили после каждого матча, что группа очень ровная. Можно сказать, что «Славия» была сильнее, чем «Копенгаген» и «Бордо»?

– Не могу так сказать. «Бордо» — очень хорошая команда, у которой не все получалось, но потом они играли хорошо ии имели шансы выйти. «Копенгаген» то же самое, дома играет очень хорошо. Любая команда могла выйти из нашей группы. Сложно сказать, что кто-то был существенно силен. Вышли мы и «Славия», в остальном команды достойны друг друга.