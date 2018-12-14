Денис Глушаков. Хроника падения капитана

Футбол 14 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» вспоминает, как Денис Глушаков из кумира миллионов и капитана чемпионского «Спартака» докатился до того, что его оскорбляют трибуны, а супруга через суд требует развода и боится за свою жизнь после его телефонных звонков.

Июль 2017. «Спартак» и Глушаков не могут договориться по условиям нового контракта. «Спартак» сделал свое предложение – новый контракт на прежних условиях. Однако 30-летний игрок или его представители требуют улучшения условий.

Сентябрь 2017. «Cпартак» ужасно начинает сезон. Глушаков играет хуже остальных и вскоре оказывается в запасе. Появляются слухи, что невнятная игра капитана может быть связана с затянувшимися переговорами по продлению контракта.

22 сентября 2017. Глушаков и «Спартак» подписывают новый контракт до 2020 года.

Октябрь 2017 –март 2018. «Спартак» выдает 12 матчевую беспроигрышную серию с Глушаковым в основном составе. Параллельно появляются слухи о том, что Каррера был против продления контракта с Глушаковым.

4 апреля 2018. В матче с «Анжи» Глушаков неожиданно остается в запасе.

18 апреля 2018. Каррера под давлением со стороны прессы и фанатов выпускает Глушакова на замену в полуфинале Кубка России против «Тосно». Глушаков в дополнительное время не реализует 100-процентный момент и не забивает решающий пенальти.

Апрель-май 2018. На фоне слухов о «сливе» тренера со стороны Глушакова футболист, футболист до конца сезона не появляется на поле, в трех из четырех оставшихся матчах, не попадая даже в заявку.

12 мая 2018. Капитан «Спартака» не попадает даже в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира по футболу.

Июнь-июль 2018. На протяжении всего межсезонья в чемпионате России не утихают слухи о разладе отношений между Глушаковым. Становится известно о попытке руководства помирить враждующие стороны на благо команде.

16 сентября 2018. Глушаков ставит лайк под стихотворением с жесткой критикой в адрес Массимо Карреры. Для тренера это становится поводом сослать футболиста в дубль. Конфронтация принимает открытый характер.

19 сентября 2018. Появляется видео того, как жена Глушакова застукала его в бане с другой девушкой, которую она назвала проституткой. Становится известно о бракоразводном процессе, который идет в семье Глушакова полным ходом и о разладе в семье, который начался еще зимой 2018 года. Супруги делят имущество в суде.

22 октября 2018. «Спартак» увольняет Массимо Карреру после третьего подряд домашнего поражения – от тульского «Арсенала». В Глазго на игру с «Рейнджерс» клуб летит с исполняющим обязанности тренера Раулем Рианчо.

22 октября 2018. Глушаков делает публикацию в сети, в которой благодарит Карреру. Вскоре под записью появляется комментарий дочери итальянца: «Ты серьезно?»

23 октября 2018. Каррера собирает футболистов «Спартака» на прощальный ужин. Глушакова и Рианчо не пригласили.

24 октября 2018. Каррера собирает пресс-конференцию, на которой намекает, что Глушаков не достоин носить капитанскую повязку.

27 октября 2018. Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» публикует заявление по поводу увольнения Массимо Карреры, в котором требует отстранить Дениса Глушакова от работы с основной командой.

1 ноября 2018. Глушаков впервые после увольнения Карреры появляется на домашнем поле в Кубковом матче с «Анжи». Фанаты оскорбляют капитана «Спартака», освистывают его и в знак протеста покидают трибуны. Акция до сих пор продолжается – трибуны оскорбляют Глушакова.

26 ноября 2018. Фратрия публикует отдельное заявление по своей позиции по Денису Глушакову: Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо.

28 ноября 2018. В сети появляются аудиозаписи и скриншоты переписки жены Глушакова, которые косвенно подтверждают факт слива главного тренера со стороны Глушакова.

11 декабря 2018. В сети появляются новые записи с телефона супруги Дениса Глушакова. На записи он оскорбляет женщину и угрожает ей. Жена подает в суд на Глушакова, обвиняя его в угрозе ее жизни.

12 декабря 2018. Публикуется новая запись от жены Глушакова. На ней Денис обещает перейти в грозненский «Ахмат», чтобы получать там официальные 30 тысяч рублей в месяц и лишь с этой суммы платить алименты супруге.

13 декабря 2018. «Спартак» проигрывает одной из слабейших команд Испании в Лиге Европы, занимает последнее место в группе и вылетает из турнира. После матча становится известно, что руководство запретило игрокам общаться с журналистами.