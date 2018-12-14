Коэффициенты УЕФА: Россия подпустила Португалию слишком близко. Виноват 6-й тур - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 21:17Автор: Кринский Константин

    Коэффициенты УЕФА: Россия подпустила Португалию слишком близко. Виноват 6-й тур

    «Советский спорт» - о главных изменениях в таблице коэффициентов УЕФА после окончания групповой стадии еврокубков.

    ПРОВАЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП

    Последний раз российские клубы покидали групповой этап ЛЧ ни с чем 11 лет назад. После этого представители РПЛ либо занимали одно из двух лучших мест мест либо довольствовались третьим и переходом в Лигу Европы. В этом сезоне ЦСКА и «Локомотив» несмотря на противоположное впечатление выступили одинаково.

    Последний тур группового этапа сыграл чуть ли не главную роль в приближении Португалии к России. В четырех из пяти матчей российские клубы проиграли («Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Краснодар»), победил только ЦСКА. Таким образом за 6-й тур наши клубы набрали только 0,334 балла, тогда как португальцы все вместе заработали 2,200 балла. Теперь, чтобы получить три клуба в Лиге чемпионов, португальским командам надо набрать даже меньше четырех баллов. Если этого не случится в этом году, то настигнуть нас и даже перегнать они смогут в следующем.

    ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

    У Португалии шикарные присосаться к нам вплотную. В 1/8 финала Лиги чемпионов вышел «Порту», а «Спортинг» и «Бенфика» будут играть в 1/16 Лиги Европы. У нас в плей-офф будут только «Краснодар» и «Зенит». Трое против двоих. Немного спасет ситуацию, если наши не попадут на португальцев по результатам жеребьевки.

    Раньше мы могли пускать слюни на пятое место французов, но сейчас нам важно мобилизоваться и не подпустить еще ближе Францию. Потому что при самых ужасных раскладах португальцы догонят нас после стадии 1/8 финала (оба турнира), этого времени может хватить, чтобы нивелировать разрыв в 3,8 балла.

    Пока никаких изменений в первой пятерки не предвидится, итальянцы разве что могут близко подпустить немцев. Если разбирать десятку лучших, то здесь Бельгия обошла Украину, которая набрала в этом сезоне только 4,800 балла. На количество участников в еврокубках это не влияет, но момент все равно неприятный.

    СТРАНА

    КОЭФФИЦИЕНТ

    КЛУБЫ (НАЧАЛО/ОСТАЛОСЬ)

    1

    Испания

    97,569

    7/7

    2

    Англия

    75,605

    7/6

    3

    Италия

    72,154

    7/5

    4

    Германия

    69,784

    7/5

    5

    Франция

    57,165

    6/3

    6

    Россия

    49,716

    6/2

    7

    Португалия

    45,832

    5/3

    8

    Бельгия

    39,300

    5/2

    9

    Украина

    38,100

    5/2

    10

    Турция

    34,000

    5/2

    #лига европы#лига чемпионов#Футбол-Россия
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