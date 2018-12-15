Футбол на выходных: в Англии главный матч страны, а в Италии – дерби Турина

Футбол 15 декабря 2018 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о главных европейских матчах на выходных.

АНГЛИЯ

СТЫЧКА ЧЕМПИОНОВ-ПРОМЫШЛЕННИКОВ

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

16 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд», 19:00 (мск)

Ливерпуль и Манчестер долгие годы оставались, а возможно и остаются по сей день главными промышленными городами Англии. Самые мощные, полные работяг, впитывающие по несколько серьезных футбольных клубов – все это про главные английские города после Лондона. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» продолжают лидировать в списке главных чемпионов Британии, их матчи на протяжении всей истории футбола носили принципиальный характер. Это главное противостояние страны.

Воспользовавшись поражением «Ман Сити» команда Юргена Клоппа влезла на первую строчку АПЛ. «Ливерпуль» остался единственным клубом премьер-лиги пока ни разу не проигравшим. У «Юнайтед» ситуация куда хуже. И вроде бы шестое место на данном этапе сезона не такой уж и плохой результат для позднего Жозе Моуринью, вот только отрыв от пятого «Арсенала» составляет восемь очков. Так что в победе несомненно больше заинтересован «МЮ». Тут и очки, и престиж на кону, и шанс нанести «Ливерпулю» первое поражение.

У хозяев с каждым матчем становится на одного травмированного больше. Теперь к давно вылетевшему Алексу Окслейд-Чемберлену и Джо Гомесу прибавился сломавший ключицу Жоэль Матип. Гости все еще играют без Алексиса, у чилийца мышечные проблемы, вернуться на поле он должен не ранее 10 января.

ИТАЛИЯ

ДЕРБИ ТУРИНА. НО НЕ ТУРНИРА

«Торино» - «Ювентус»

15 декабря. Турин. Стадион «Олимпико ди Торино», 22:30 (мск)

Исторически очень крутой матч. Но с турнирной точки зрения ничего туринские клубы не объединяет и наоборот. Они существуют в параллельных реальностях, где удел старшего брата не ограничивается скудетто и финалами ЛЧ. Младший в лучшем случае довольствуется борьбой за Лигу Европы и национальный кубок. Пути развития у клубов настолько разные, то принципиальность встречи сохранилось разве что в сердцах фанатов.

«Ювентус» выносит всех, ближайший «Наполи» отстает на восемь очков. «Торино» же бодро держится во втором эшелоне и то приклеивается к еврокубковой зоне, то выпадает за ее рамки. Андреа Белотти исправно продолжает тащить «Торино» как можно выше несмотря на предложения топ-клубов. Но в этом сезоне форвард сборной Италии выступает не так ярко, как раньше. Где-то рядом Даниэле Баселли и Яго Фальке.

У «Ювентуса» до сих пор травмированы Андреа Барцальи и Сами Хедира. Вальтер А Мадзарри вообще может рассчитывать вообще на всех своих игроков. Кстати, перед игрой Криштиану Роналду признался, что экипировщик «Юве» попросил португальца победить в дерби. Сдержит обещание?

ИСПАНИЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕРБИ МАДРИДА

«Реал» - «Райо Вальекано»

15 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу», 20:30 (мск)

Несмотря на все проблемы «Реал» уже четвертый. После поражения от ЦСКА нужна встряска, и здесь кстати будет матч против «Райо Вальекано». В этом мадридском дерби даже нет той исторической подоплеки, как в Турине, но все-таки встречаются команды из одного города. «Райо» идет на предпоследнем месте, хуже выглядит только «Уэска».

У «Реала» не будет Начо, Серхио Регулона и Мариано Диаса, также под вопросом выход Гарета Бэйла. У соперника не сыграют Горка Элустондо и Гаэль Какюта.