«Зенит» в тумане. Что важнее – багаж Семака или драйв Дзюбы?

Футбол 15 декабря 2018 13:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев - об итогах осенней еврокубковой кампании.

В этот раз вывод однозначен. Только три наши команды могут что-то ловить в бурных водах Лиги чемпионов и Лиги Европы: «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Да и им вряд ли приходится рассчитывать на жирный улов – для этого требуется благоприятное стечение многих обстоятельств. Причем такой расклад, похоже, устанавливается не только в актуальном ракурсе, но и на несколько лет вперед.

Поэтому лично я за то, чтобы первая тройка в текущей таблице чемпионата сохранилась до мая. Пора «Зениту» с «Краснодаром» набить свои шишки в главном европейском турнире и, так или иначе, к нему адаптироваться.

Команде Мурада Мусаева такая возможность была предоставлена, не откладывая в долгий ящик, уже в Севилье. Конечно же, нынешние андалусийцы соответствуют Лиге чемпионов, а не Лиге Европы, причем, может статься, уровню четверть- или полуфиналов. И здесь «Краснодару» крупно повезло. Ибо, не слетев от севильской серии прямых в голову с лигоевропейской тропы, он получил содержательное домашнее задание на зиму.

Это задание – простое по форме, но сложное по выполнению. Нужно подготовить и закрепить в арсенале еще одну тактическую версию. Если, разумеется, «Краснодар» имеет в виду рано или поздно появиться в Лиге чемпионов. Версию, пригодную под соперников нынешней «Севилье» под стать. Априори превосходящих «быков» в совокупном мастерстве – рядом с которыми «Краснодар» смотрится этаким младшим братом. Необходимо научиться туже сжимать пружину у своих ворот с первых минут под плотным и искусным прессингом, а не только беспечно выстраивать «змейку» для своего комбинационного ноу-хау. Это, собственно, - единственный вывод из 0:3 в Севилье.

Разговор про «Зенит» намного сложнее. Есть ощущение, что Сергей Семак выжал минувшей осенью из команды все без остатка. И что его тренерские возможности выше, чем объективные возможности имеющегося в «Зените» кадрового комплекта. Я бы даже сказал, что этот комплект не соответствует марке «Зенита» новых времен.

Пока что Семак, если назвать вещи своими именами, занимался тем, что разгребал кадровые завалы, образованные бездумной, чтоб не сказать дурной, селекцией. Разгрести худо-бедно удалось, расчистить – нет.

Посмотрите на иностранный легион Питера. От силы трое-четверо заявили о себе как о важных элементах игровой конструкции. Возможно, Паредес. Возможно, Дриусси. Возможно, Иванович, но он уже сильно в летах. Заметьте, ни с одной из этих фигур не получится снять оговорку «возможно». Не говоря о таких персонажах, как пресловутый Краневиттер, появляющийся в составе, только если больше вовсе некого выпустить.

«Зенит» - в селекционном кризисе, причем глубоком.

И даже если удастся весной изо всех сил поднапрячься, как это было в первой половине осени, - не факт, что получится взять высоту в чемпионате или чего-то достичь в Лиге Европы. Потому что на сегодня неизвестно, в какой мере для «Зенита» значим фактор Артема Дзюбы. Мы просто не знаем, на что способна команда работы Семака без подпорки в образе того Дзюбы, каким мы видели Артема на протяжении большей части лета и осени. Игрока образцово драйвового и ключевого во всех начинаниях. И нет гарантии, что такого Дзюбу мы увидим в феврале, как новенького.

Вообще возникает чувство, что чистить и укреплять обойму в «Зените» придется еще долго. Вопросы ведь не только по иностранцам. Что происходит, в частности, с Шатовым и Смольниковым – еще не так давно безусловными игроками уровня сборной? С невыразимой грустью приходилось смотреть, как надежды обороны связывались с Анюковым, проводившим при иностранных тренерах свои уже почтенные годы в глубоком запасе. С тем же успехом Сергей Богданович мог бы и себя мобилизовать в среднюю линию, Паредесу в помощь…

Итого: к тренерскому уму Семака, уже себя проявившему, в «Зените» остро требуется ясный и конструктивный менеджерский разум. Иначе клубное будущее скроется в густом тумане.