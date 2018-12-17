Евгений Ловчев: Если «Анжи» играет со всеми на равных, значит, все должны получать, как в «Анжи»

Футбол 17 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступлению российских клубов в весенней части еврокубков.

Все проблемы клубов – от руководства

Когда мы только начинали европоход, я сказал, что мы Лигу чемпионов, ни Лигу Европы мы не выиграем. Уровень нашего футбола для этого недостаточен. И вот мы думаем, как бы наших команд осталось побольше в весенней части Лиги Европы. Была даже мыслишка, что все пять могут там оказаться.

«Локомотив» мог зацепиться за третье место, «Спартак», если бы был в другом состоянии, мог группу выиграть, ЦСКА не хватило совсем чуть-чуть. И все равно единственная радость была бы от того, что мы уже в марте смотрели бы больше хорошего футбола, а не потому, что реально претендовали бы на победу в турнире. Слабоваты мы.

У нас почти в каждом клубе бардак. Возьмем «Спартак». Была хорошая команда, выиграла чемпионат, и вот начинаются трения между игроками и Массимо Каррерой, интриги, и на наших глазах команда разрушилась. Или «Зенит», который, казалось, уже почти оформил чемпионство, растерял почти все преимущество еще до зимней паузы.

Это даже не от тренеров идет, а от руководств клубов, которые, платя большие деньги, не очень эффективно их тратят. У одних чемпионское похмелье, у других – проблемы с тренером, у третьих – строптивые легионеры, у четвертых – немотивированные ветераны. В каждом клубе все время что-то происходит, и всегда в негативную сторону. Команды же не становятся классными.

Купил «Зенит» Клаудио Маркизио, и все думают: «Как здорово «Зенит» укрепился». А он теперь сидит в запасе и еще кочевряжится, не хочет выходить на замену. Значит, и здесь внутри что-то происходит.

Нужно менять весь чемпионат России

Как и в «Локомотиве», где футболисты стали играть хуже. Мы не глухие и не слепые, видим, что Ману Фернандеш стал играть хуже. Ребята, вы подписали с ним подписали контракт, а потом стали меньше платить. Чего вы теперь от него хотите-то? Он мыслями уже не в «Локомотиве» находится. Потому что вести себя надо солидно во всем.

Вот ЦСКА ведет себя солидно. Посмотрите, оттуда никогда не выходит никаких скандальных новостей. Взбрыкнулся весной Ахмед Муса, так ему дали по мозгам, он даже лучше играть стал. А у остальных все как-то несуразно. Из Европы не так часто поступают скандальные околофутбольные новости из жизни клубов и футболистов, а у нас каждый день, как ни откроешь прессу, то в Красноярске с Дмитрием Аленичевым произойдет инцидент, то еще где-то. Все стали о чем-то другом думать и жить чем-то другим, а не игрой в футбол.

Поэтому мы находимся на перепутье. У нас нет нескольких хорошо функционирующих клубных систем. И даже если кто-то хочет построить хорошую команду, у него ничего не выходит, ведь чтобы на равных бороться с сильными европейскими клубами, нужно всегда быть в тонусе. А для этого нужно, чтобы пять-десять команд чемпионата страны были им ровней.

Так что нужно, чтобы весь чемпионат был другим. Иностранцы, приезжая в РПЛ, так расслабляются, что перед матчем «Анжи» – «Зенит» слишком большой риск ставить на «Зенит. Этого же не просто не может быть в природе. Это значит, что одна команда старается, а другая – дурака валяет.

Мы не должны думать, что ровня «Реалу»

Две победные игры с «Реалом» показали молодым армейцам, что не боги горшки обжигают, и они могут на равных играть с большими командами, а судьбу матча может решить любая деталь. Две эти игры дали футболистам ЦСКА больше, чем потенциальные матчи в Лиге Европы, куда пробиться, к сожалению, не удалось.

ЦСКА играл, как и многие у нас в стране, от обороны на контратаках, и футболисты «Реала», пусть это и не главные звезды, растерялись, не знали, что делать, и не смогли вскрыть насыщенную оборону. Я бы даже не сказал, что победа в Мадриде – полностью заслуга Игоря Акинфеева. Нет, армейцы в целом смотрелись в обороне очень достойно. Видимо, только команды Хосепа Гвардиолы могут на постоянной основе раскалывать такие крепкие оборонительные редуты.

Почему ЦСКА ниже «Виктории Пльзень»? Мы должны думать не о том, что мы ровня «Реалу», а о том, как обыграть «Пльзень». Мы равны им. Например, решающий матч с чехами на своем поле мы провалили. Так и со сборной России было, все считали, что шведов-то мы возьмем. А что в итоге?

На жилах – да, возможно, повезет, и выигрываем, но как такого класса-то у наших клубов нет. Конечно, обязательно должны присутствовать правильный тренировочный процесс, высокая техника, отработанная тактика – и пошло поехало. Но в какой-то момент в будущем эта команда устанет, наложатся другие факторы, и она должна будет побеждать на классе. Но разве у нас хоть одна команда стабильно побеждает, даже несмотря на то, что провели много игр, подсели физически и т.д.? Нет, потому что нет класса. А на пределе возможностей выигрывать все матчи невозможно.

Иностранцы едут на хорошие деньги в средний чемпионат

Мы прекрасно понимали, что после чемпионского сезона «Локомотив» не продолжил восхождение, так же как и «Спартак» после своего триумфа. Возрастные иностранцы приезжают к нам доигрывать за большие деньги, и у меня такое впечатление, что «Локомотив» сейчас собрал именно такую группу людей. Но такие футболисты приходят и моментально сдают.

Когда Гжегож Крыховяк только пришел, я не мог нарадоваться, глядя, как он ведет борьбу. Сразу было видно, что это профессиональный футболист, который пришел из хорошего футбола. А потом он посмотрел, как братья молоденькие не бегают, Фернандеш начал дурака валять и прочее, и сразу стало ясно, что таких опытных ребят на игры надо зажигать. Однако, как говорил Старостин, «того, кто сгорел, не подожжешь».

У меня полное впечатление «Локо» раскрутился в первенстве только потому, что первенство у нас ужасное, честно говоря. И все равно футбол их как-то захватил, и они стали что-то из себя представлять. Но в еврокубках надо выдерживать максимальный накал, а разве «Локо» был к этому готов? Потому что ветеранов уже не подожжешь. Им уже все равно – кубки, не кубки. Они здесь хорошие деньги не за что, играя в среднем чемпионате, в любом случае получат.

Выше крыши «Спартак» не прыгнет

У «Спартака» другая история, он разрушен собственным руководством. С приходом Олега Кононова команда начинает выздоравливать, но вот, например, в Вильярреале выглядела очень тяжело именно психологически. Я следил за лицами Лоренсо Мельгарехо, Софьяна Ханни и Ивелина Попова – они совершенно недовольны, что их заставляют играть, что надо опять горбатиться.

Сменилась власть, Кононов стал разговаривать с теми, кто не играл при Каррере, и они, видя, что пришел новый человек, всколыхнулись. Но надолго ли этого хватит? Для них хорошо, что сейчас большой перерыв. Кононов с ними за это время разберется. Он сделал самую главную вещь – дал опытным игрокам возможность доказать на футбольном поле, чего они стоят. Они старались, но согласитесь, что ни Дмитрий Комбаров, ни Андрей Ещенко, ни Денис Глушаков не дотягивают до самих себя образца чемпионского сезона. Выше крыши эта команда прыгнуть уже не может.

Сейчас у Кононова будет время наиграть то, что он хочет, ведь то, что во что команда играет сейчас, ужасно. Говорят, что спартаковский футбол – это держать мяч. Да, но мяч надо держать у чужой штрафной, как это сейчас делают ребята из «Краснодара». А в «Спартаке» катают мяч от левого до правого защитника, давая соперникам передохнуть и подготовиться к контратаке, а это для «Спартака» самое опасное.

Нет ни проникающих передач в штрафную, ни общего движения, ни коллективной игры – стенок, забеганий, ничего. И если раньше Глушаков попадал из-за пределов штрафной, то сейчас никто практически и не бьет, а если бьет, то попадает в первого же защитника. У «Спартака» очень большие проблемы в организации игры. Вот это и надо исправить в перерыве. «Зенит»-то сдал и позволил сократить отставание до шести очков. Еще ничего не потеряно.

«Анжи» играет со всеми на равных, и это неправильно

В весну вышли «Зенит» и «Краснодар», но в заключительных матчах проиграли с общей разницей мячей на двоих 0:5. И кому? Ладно еще «Севилья», действительно приличная команда, но проиграть пражской «Славии»… Весной ждать чего-то не стоит. Как прошли, так и будем дальше мучиться. Неужели кто-то рассчитывает, что мы выиграем Лигу Европу? Однозначно, нет. Надо что-то менять в первенстве страны. То, что испытывающий ужасные финансовые проблемы «Анжи» играет со всеми на равных, совершенно неправильно. Значит, все остальные должны получать деньги на уровне «Анжи».