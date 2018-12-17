Ковер, банкротство, СИЗО и лайки. Главные темы первой половины сезона в РПЛ

Футбол 17 декабря 2018 15:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорт» вспомнил главные темы первой половины российского сезона.

Кажется, еще никогда российский футбол так не распирало. Скандалы вперемешку с хорошими делами, новое поведение клубов в интернете, какие-то классные фишки поперек банкротств, пьяных разборок и других нехороших вещей. А ведь минула только половина сезона!

КТО СЛИЛ КАРРЕРУ? ОТВЕТЯТ ЛАЙКИ?

Одна из главных историй осени – лайки Дениса Глушакова и Андрея Ещенко под постом Дмитрия Назарова, в котором актер в стихотворной форме закапывает Массимо Карреру. Эпизод в Инстаграме так быстро набрал популярность, что все через пару часов весь российский футбол обсуждал любовь капитана «Спартака» к социальным сетям и его неумение грамотно ими пользоваться.

После тех культовых событий – лайков под видео – Глушаков и Ещенко был сосланы в дубль «Спартака». Сильнее разожгла конфликт Глушакова и Карреры жена футболиста, в самый пиковый выбросив в сеть голосовые сообщения, где обсуждался слив Карреры. Трибуны до сих пор не могут простить спартаковскому капитану этого поведения и скандируют на каждом матче в адрес Дениса «снимай повязку».

ГЛУШАКОВ И ЕГО ЖЕНА. МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

Дарья Глушакова выложила те сообщения в интернет не просто так. Также супруга опального футболиста слила в сеть видео, где застукала мужа в бане с подругой детства. Общественность увидела все это накануне важного матча «Спартака». Что было дальше, вы знаете.

Стиль Глушаковой стал понятен. Чтобы как можно сильнее насолить мужу, Дарья не раз выливала в сеть подробности разговоров с Денисом. Нашлось место угрозам, оскорблениям, упоминаниям Аркадия Дворковича и Сергей Лаврова и упоминанием «Ахмата» как возможно следующего места работы футболиста. Сейчас Денис и Дарья судятся за имущество и алименты. Глушаков заявил, что готов потратить все деньги на адвокатов – лишь бы жене ничего не досталось.

БАНКРОТСТВО «АНЖИ»

Разговоры о шаткой финансовом состоянии «Анжи» велись еще до старта сезона, ведь по спортивному принципу из премьер-лиги вылетела, а на новый РПЛ-овский заход в Дагестане, видимо, не рассчитывали. Практически сразу после начала чемпионата у махачкалинцев начались проблемы с деньгами. Сначала игрокам и персоналу перестали платить зарплату, затем команде отказали в покупке билетов на самолет. Футболисты катались по выездам на автобусе.

Хуже стало к середине осени, когда у клуба не было возможности даже провести тренировку на родном стадионе. «Анжи» задолжал своему же стадиону, а президент лиги Сергей Прядкин пообещал помочь клубу доиграть сезон. РПЛ перечислила «Анжи» 8 миллионов рублей, этих денег хватило, чтобы частично рассчитаться с долгами. Кто-то даже запустил акцию #АнжиЖиви, но помогла она не сильно. Пока не ясно, на что команда будет жить дальше, поедет ли на учебно-тренировочные сборы и кто будет выходить на поле весной.

КОКОРИН И МАМАЕВ В СИЗО

Самая громкая история. Отмечая 10-летие дружбы Александр Кокорин и Павел Мамаев разнесли «Сапсан», ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и отлупили водителя телеведущей «Первого канала». Отмазать дебоширов не удалось, скандал моментально набрал обороты, кажется о футболистах узнали абсолютно все жители России.

Сейчас Кокорин и Мамаев, а также еще два фигуранта дела, находятся в бутырском СИЗО. Футболисты пробудут там до 8 февраля, то есть отсутствие игровой практики возрастет до четырех месяцев. Сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня в колонии, так как условия содержания в изоляторе изначально жестче. «Краснодар» уже заявил, что сделает все возможное для расторжения контракта с Мамаевым. В «Зените» пока думают. Есть мнение, что Сергею Фурсенко надоело поведение Кокорина, а вот Алексей Миллер готов простить горе-нападающего.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ «РОСТОВА»: КАРПИН, КОВЕР, СТАДИОН, «ПОТРАЧЕНО»

После чемпионата мира «Ростов» получил классный стадион, который в течение первой части чемпионата практически всегда забивался до отказа. С приглашением Валерия Карпина улучшились не только качество игры и результаты, но и работа клуба с болельщиками. Билетная программа стала наиболее привлекательной, появилось много классной сувенирной продукции, а тренды подтолкнули работников клуба на эксперименты.

Пресс-служба «Ростова» кайфово заметила тему с ковром. Болельщицкий ковер стал неким новым символом «Ростова», его постелили на базе. Следом появились футболки словно сшитые из ковров, в их продвижении поучаствовал даже Карпин. Тему подхватили другие клубы. Так например «Локомотив» постелил коврик под дверью гостевой раздевалки перед встречей с ростовчанами. Донской клуб подхватил и весьма нишевый тренд перед игрой с ЦСКА. Пресс-служба запустила на внешнем табло стадиона слово «ПОТРАЧЕНО» из компьютерной игры GTA San Andreas. Так «Ростов» обыграл тему Родриго Бекао и его схожести с главным героем игры Си Джея.

КУЛЬТ ДЗЮБЫ

После чемпионата мира Артем Дзюба превратился в футбольного бога. Та самая речь, слезы по телевизору, открытая душа и улыбка поразили наш народ. Открытый парень, который играет в футбол сердцем – вот каким запомнился Дзюба. С нападающим стоит согласиться, его действительно знает почти каждая бабушка. Эйфория по Артему пошла на спад в конце года, это связано с блеклой формой «Зенита», слабыми показателями игрока, его усталостью и всеобщей футбольной сытостью населения.

Дзюба стал лучшим футболистом России 2018-го года. В интернете шутят, что чемпионом страны он не был, лучшим бомбардиром тоже. Что на ЧМ феерили Головин и Черышев, а родину в серии пенальти спасал Акинфеев. Личность Дзюбы после чемпионата мира медийно раздуло, в этом нет ничего плохого. Болельщики нашли героя, самого близкого к ним самим, в команде, которая совершила чудо, прыгнув выше головы. Василий Уткин назвал успех сборной России превращением тыквы в карету. Дзюба в таком случае форма и может быть содержание этой кареты.

«ЕНИСЕЙ» – САМЫЙ МЕДИЙНЫЙ КЛУБ РОССИИ

За это нужно сказать спасибо Станиславу Меркису – пресс-атташе красноярского клуба. Мало того, что он ведет самые бодрые соцсети в РПЛ, так еще и привносит в наш футбол что-то новое. Вспомнить хотя бы креативный подход к оформлению аккредитаций, мощный твиттер «Енисея», отыгрыш праздников и трендов. Меркис показал, что за маленьким клубом, по сути самым слабым в лиге, можно следить не меньше, чем за топами. Креативное влияние «Енисея» на чемпионат России даже больше, чем у «Спартака», москвичи вообще не знают, как создать что-то новое.

Меркис ввел как минимум один классный тренд в премьер-лигу. Пресс-атташе начал хорошую традицию. «Енисей» после каждого домашнего матча дарит главному тренера соперника памятный презент. Например Рашиду Рахимову после того самого леденящего матча против «Ахмата» (1:1) Меркис подарил книгу Сергея Устиновича о природе Сибири и ее мужественных и отважных людях. Владимиру Федотову из «Оренбурга» красноярцы вручили собрание сочинений Виктора Астафьева, а Юрий Семин Карпин получил от аутсайдера РПЛ книгу детским рассказов. Кстати «Локо» взял прием себе на вооружение и недавно пресс-служба железнодорожников подарила Дмитрию Аленичеву – в своеобразный референс – советский подстаканник.

МОЛОДОЙ ЦСКА НЕ ХУЖЕ СТАРОГО

Виктор Гончаренко продолжает удивлять. Казалось, после ухода русского костяка и Понтуса Вернблума, армейцы развалятся, и этот сезон проведут где-то в середине таблице в попытках перестроиться и начать новый этап в своей истории. Все оказалось совсем наоборот. ЦСКА помолодел и быстро, даже очень, нашел новых лидеров. Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигудссон и другие почти идеально вписались в команду. Хотя скорее не вписались, а создали ее заново вместе с уже находившимися в составе Ильзатом Ахметовым, Федором Чаловым и Марио Фернандесом.

Потеря Александра Головина, братьев Березуцких, Сергея Игнашевича и остальных не прошла бесследно. ЦСКА стал ярче, но появилась непостоянность. У ЦСКА появились молодость, амбиции и быстрое восстановление, поэтому с футбольной точки зрения это самая интересная московская команда в лиге, за ее прогрессом наблюдаешь охотнее всего.