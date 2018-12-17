Забросают ли автобус «Зенита»? Найдут ли кокаин у «быков»?

Футбол 17 декабря 2018 16:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

С «Фенербахче» наши клубы провели в XXI веке 8 матчей, с «Байером» - 9. Баланс побед у России отрицательный, но не безнадежный.

Стамбульская команда попадается нам на стадии 1/16 финала Лиги Европы третий раз за последние четыре сезона. В 2016-м на этом барьере споткнулся «Локомотив» (0:2, 1:1). Причем стамбульская игра, проходившая на фоне обострения конфликта между двумя странами, была омрачена атакой местных фанатов на автобус с болельщиками железнодорожников. В ход пошли камни и другие тяжелые предметы - лишь чудом никто не пострадал.

А вот в 2017-м обошлось без эксцессов - и «Краснодар» взял реванш за «Локо», удержав гостевую ничью 1:1 после домашней победы 1:0. Гол в Стамбуле тогда забил Федор Смолов. За «Фенер» играл Робин ван Перси. И это был первый и единственный случай, когда «быки» преодолели какую-либо стадию плей-офф еврокубков.

Теперь их ждет «Байер» - команда, которую выбил в четвертьфинале-2008 «Зенит» на пути к своему историческому триумфу в Кубке УЕФА. Правда, осенью 2014-го питерцы дважды уступили тому же сопернику в групповом турнире Лиги чемпионов. А в 2016-м в ЛЧ с немцами играл ЦСКА. Оба матча завершились боевыми ничьими (2:2 в Леверкузене, 1:1 в Москве).

В итоге в плей-офф прошел «Байер», а армейцы остались на последнем месте в группе. Однако больше запомнился не результат, а то, что именно после леверкузенской игры разразился скандал с полузащитником красно-синих Романом Еременко. В допинг-пробе финского полузащитника были обнаружены следы кокаина. Еременко дисквалифицировали на два года, теперь он защищает цвета «Спартака» - и ни к каким еврокубкам теперь не готовится.

РОССИЯ ПРОТИВ «ФЕНЕРБАХЧЕ»

ЦСКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2007/08

ГРУППА. 2:2 (д), 1:3 (г)

СПАРТАК

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2012/13

КВАЛИФИКАЦИЯ. 2:1 (д), 1:1 (г)

ЛОКОМОТИВ

ЛИГА ЕВРОПЫ-2015/16

1/16 ФИНАЛА. 0:2 (г), 1:1 (д)

КРАСНОДАР

ЛИГА ЕВРОПЫ-2016/17

1/16 ФИНАЛА. 1:0 (д), 1:1 (г)

ВСЕГО: 2 ПОБЕДЫ, 4 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 9:11.

РОССИЯ ПРОТИВ «БАЙЕРА»

ЗЕНИТ

КУБОК УЕФА-2007/08

1/4 ФИНАЛА. 4:1 (г), 0:1 (д)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15

ГРУППА. 0:2 (г), 1:2 (д)

СПАРТАК

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2000/01

ГРУППА. 2:0 (д), 0:1 (г)

КУБОК УЕФА-2007/08

ГРУППА 2:1 (д)

ЦСКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2016/17

ГРУППА. 2:2 (г), 1:1 (д)

ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 4 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 12:11.