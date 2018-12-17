Забросают ли автобус «Зенита»? Найдут ли кокаин у «быков»?

С «Фенербахче» наши клубы провели в XXI веке 8 матчей, с «Байером» - 9. Баланс побед у России отрицательный, но не безнадежный.
Стамбульская команда попадается нам на стадии 1/16 финала Лиги Европы третий раз за последние четыре сезона. В 2016-м на этом барьере споткнулся «Локомотив» (0:2, 1:1). Причем стамбульская игра, проходившая на фоне обострения конфликта между двумя странами, была омрачена атакой местных фанатов на автобус с болельщиками железнодорожников. В ход пошли камни и другие тяжелые предметы - лишь чудом никто не пострадал.
А вот в 2017-м обошлось без эксцессов - и «Краснодар» взял реванш за «Локо», удержав гостевую ничью 1:1 после домашней победы 1:0. Гол в Стамбуле тогда забил Федор Смолов. За «Фенер» играл Робин ван Перси. И это был первый и единственный случай, когда «быки» преодолели какую-либо стадию плей-офф еврокубков.
Теперь их ждет «Байер» - команда, которую выбил в четвертьфинале-2008 «Зенит» на пути к своему историческому триумфу в Кубке УЕФА. Правда, осенью 2014-го питерцы дважды уступили тому же сопернику в групповом турнире Лиги чемпионов. А в 2016-м в ЛЧ с немцами играл ЦСКА. Оба матча завершились боевыми ничьими (2:2 в Леверкузене, 1:1 в Москве).
В итоге в плей-офф прошел «Байер», а армейцы остались на последнем месте в группе. Однако больше запомнился не результат, а то, что именно после леверкузенской игры разразился скандал с полузащитником красно-синих Романом Еременко. В допинг-пробе финского полузащитника были обнаружены следы кокаина. Еременко дисквалифицировали на два года, теперь он защищает цвета «Спартака» - и ни к каким еврокубкам теперь не готовится.
ЦСКА
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2007/08
ГРУППА. 2:2 (д), 1:3 (г)
СПАРТАК
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2012/13
КВАЛИФИКАЦИЯ. 2:1 (д), 1:1 (г)
ЛОКОМОТИВ
ЛИГА ЕВРОПЫ-2015/16
1/16 ФИНАЛА. 0:2 (г), 1:1 (д)
КРАСНОДАР
ЛИГА ЕВРОПЫ-2016/17
1/16 ФИНАЛА. 1:0 (д), 1:1 (г)
ВСЕГО: 2 ПОБЕДЫ, 4 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 9:11.
ЗЕНИТ
КУБОК УЕФА-2007/08
1/4 ФИНАЛА. 4:1 (г), 0:1 (д)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
ГРУППА. 0:2 (г), 1:2 (д)
СПАРТАК
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2000/01
ГРУППА. 2:0 (д), 0:1 (г)
КУБОК УЕФА-2007/08
ГРУППА 2:1 (д)
ЦСКА
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2016/17
ГРУППА. 2:2 (г), 1:1 (д)
ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 4 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 12:11.