Забросают ли автобус «Зенита»? Найдут ли кокаин у «быков»? - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:26Источник: «Советский спорт»Автор: Безъязычный Алексей

    Забросают ли автобус «Зенита»? Найдут ли кокаин у «быков»?

    С «Фенербахче» наши клубы провели в XXI веке 8 матчей, с «Байером» - 9. Баланс побед у России отрицательный, но не безнадежный.

    Стамбульская команда попадается нам на стадии 1/16 финала Лиги Европы третий раз за последние четыре сезона. В 2016-м на этом барьере споткнулся «Локомотив» (0:2, 1:1). Причем стамбульская игра, проходившая на фоне обострения конфликта между двумя странами, была омрачена атакой местных фанатов на автобус с болельщиками железнодорожников. В ход пошли камни и другие тяжелые предметы - лишь чудом никто не пострадал.

    А вот в 2017-м обошлось без эксцессов - и «Краснодар» взял реванш за «Локо», удержав гостевую ничью 1:1 после домашней победы 1:0. Гол в Стамбуле тогда забил Федор Смолов. За «Фенер» играл Робин ван Перси. И это был первый и единственный случай, когда «быки» преодолели какую-либо стадию плей-офф еврокубков.

    Теперь их ждет «Байер» - команда, которую выбил в четвертьфинале-2008 «Зенит» на пути к своему историческому триумфу в Кубке УЕФА. Правда, осенью 2014-го питерцы дважды уступили тому же сопернику в групповом турнире Лиги чемпионов. А в 2016-м в ЛЧ с немцами играл ЦСКА. Оба матча завершились боевыми ничьими (2:2 в Леверкузене, 1:1 в Москве).

    В итоге в плей-офф прошел «Байер», а армейцы остались на последнем месте в группе. Однако больше запомнился не результат, а то, что именно после леверкузенской игры разразился скандал с полузащитником красно-синих Романом Еременко. В допинг-пробе финского полузащитника были обнаружены следы кокаина. Еременко дисквалифицировали на два года, теперь он защищает цвета «Спартака» - и ни к каким еврокубкам теперь не готовится.

    РОССИЯ ПРОТИВ «ФЕНЕРБАХЧЕ»

    ЦСКА
    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2007/08
    ГРУППА.     2:2 (д), 1:3 (г)

    СПАРТАК
    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2012/13
    КВАЛИФИКАЦИЯ    . 2:1 (д), 1:1 (г)

    ЛОКОМОТИВ
    ЛИГА ЕВРОПЫ-2015/16
    1/16 ФИНАЛА. 0:2 (г), 1:1 (д)

    КРАСНОДАР
    ЛИГА ЕВРОПЫ-2016/17
    1/16 ФИНАЛА. 1:0 (д), 1:1 (г)

    ВСЕГО: 2 ПОБЕДЫ, 4 НИЧЬИ, 2 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 9:11.

    РОССИЯ ПРОТИВ «БАЙЕРА»

    ЗЕНИТ
    КУБОК УЕФА-2007/08
    1/4 ФИНАЛА. 4:1 (г), 0:1 (д)

    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
    ГРУППА. 0:2 (г), 1:2 (д)

    СПАРТАК
    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2000/01
    ГРУППА. 2:0 (д), 0:1 (г)

    КУБОК УЕФА-2007/08
    ГРУППА 2:1 (д)

    ЦСКА
    ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2016/17
    ГРУППА. 2:2 (г), 1:1 (д)

    ВСЕГО: 3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 4 ПОРАЖЕНИЯ, МЯЧИ 12:11.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк краснодар#фк фенербахче#фк зенит#фк байер
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