У «Зенита» с «Краснодаром» все плохо. Букмекеры назвали фаворитов еврокубков

Футбол 18 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Букмекерские конторы определились с коэффициентами на матчи плей-офф еврокубков. У наших клубов все плохо.

Вчера состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а сегодня букмекеры уже выкатили свои котировки не только по фаворитам всего турнира, но и по отдельным матчам, которые пройдут уже в феврале.

«Зенит» – фаворит

Предлагаем начать с наших клубов. Напомним, что питерскому «Зениту» в соперники по 1/16 финала Лиги Европы достался турецкий «Фенербахче», а «Краснодар» на той же стадии встретится с немецким «Байером».

У «Зенита» соперник более чем именитый и с классным подбором игроков, опять же, если судить по именам. Однако сейчас судить по именам «Фенербахче» – дело неблагодарное. На данный момент клуб пребывает в глубоком кризисе и идет на предпоследнем месте в чемпионате Турции – даже ниже, чем «Акхисар», над которым на групповом этапе вместе с «Краснодаром» издевались все, кому не лень.

Вот букмекеры и считают фаворитами именно россиян – коэффициент на проход 1,5 против 2,5 у турков. Правда, в первом матче шансы на победу у обоих клубов будут равные – по 2,7 у каждой из команд. На ничью в первой игре, которая пройдет в Стамбуле, можно поставить с коэффициентом 3,4.

«Краснодар» – андердог

«Краснодару» достался еще более мощный по имени соперник – немецкий «Байер». В составе клуба из Леверкузена числится сразу два молодых игрока, которых оценивают в 45 млн евро, а просят все 100. Вот только играют они оба на одной и той же позиции левого атакующего полузащитника и вместе на поле появляются только по большим праздникам. Да и «Байер», несмотря на имя, все никак не может вскарабкаться в верхнюю часть турнирной таблицы. Остается надеяться, что до весны «аспиринки» свои проблемы решить не смогут.

Несмотря на все это букмекеры отдают предпочтение именно немецкой команде – коэффициент на проход 1,4 против 2,8 у второй команды России – не очень уважительно. Первый матч пройдет в Краснодаре. Шансы быков на победу оцениваются коэффициентом 2,9, у «Байера – 2,5. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,4.

Лигу Европы выиграет «Челси», Лигу чемпионов – «Манчестер Сити»

Определились букмекеры и с именами фаворитов всего турнира. Так, больше всего шансов на победу в Лиге чемпионов по мнению контор у «Манчестер Сити» – 1 к 4. Дальше слегка неожиданно идет туринской «Ювентус» – 1 к 5. Совсем немного «зебрам» уступает «Барселона», на победу которой можно поставить с коэффициентом 5,5. Дальше следует «ПСЖ» с шансами 1 к 8 и замыкает пятерку «Ливерпуль». Шансы команды Юргена Клоппа на успех – 1 к 10.

В Лиге Европы фаворит – тоже из Англии. Больше всего шансов на победу по мнению букмекеров – у лондонского «Челси» – 1 к 5. Следом идет другой лондонский клуб – «Арсенал» – коэффициент на победу 6,5. Третье и четвертое места делят две итальянские команды, «Интер» и «Наполи» – шансы на успех 1 к 9. Замыкает пятерку «Севилья» – 1 к 15.

Оценили букмекеры и шансы российских команд на успех в турнире. С легкой руки букмекеров зимний чемпион России попал в десятку фаворитов с шансами на успех 1 к 30. Правда, десятое место сине-бело-голубые разделили с «Бенфикой», «Вильярреалом» и «Бетисом».

У «Краснодара», несмотря на отставание в чемпионате России всего на два очка, перспективы куда как более туманные – шансы на победу в Лиге Европы 1 к 100, примерно столько же, сколько у «Ренна», «Олимпиакоса» или «Брюгге». Так себе компания, конечно.