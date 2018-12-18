Моур сделал свое дело! Как увольняли Жозе Моуринью

Футбол 18 декабря 2018 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» вспоминает все увольнения «особенного».

Жозе Моуринью может сколь угодно много называть себя особенным, на его работу это никак не влияет. Ни в одной своей команде португалец не задерживался дольше трех сезонов. Практически отовсюду Жозе уходит со скандалом. Случай в «Интере» можно считать исключением, лишь подтверждающим это правило. Не слишком ли однообразно для такого «особенного» тренера?

«Бенфика» – 76 дней

Мы тут говорим о трех сезонах, а на своем первом месте работы Жозе продержался всего три с половиной месяца. Он успел провести с «Бенфикой» всего девять матчей, после чего разругался с руководством и был уволен. Молодой Жозе, который приходил в стан португальского гранда без опыта, с места в карьер принялся рулить командой на правах матерого менеджера. Он требовал от руководства устроить чистку и отдать ему на откуп трансферную политику клуба. Если бы все это еще подкреплялось хорошими результатами… Руководство не выдержало и распрощалось с амбициозным дебютантом.

«Лейрия» – 279 дней

После скандального увольнения из «Бенфики» Жозе не мог претендовать на большее, чем пост тренера в скромной «Лейрии». С этим клубом Моуринью занял высокое для него пятое место в чемпионате и неплохо шел в следующем сезоне, пока в отставку не отправили провалившего первый круг наставника «Порту». На его место и позвали Моуринью. Не удивительно, что он с радостью согласился и без всякого сожаления ушел из «Лейрии».

«Порту» – 889 дней

Подписав с «Порту» контракт сроком на три сезона, Жозе уже на второй сезон привел клуб не только к чемпионству и победе в Кубке, что для «Порту» – привычное дело, но и выиграл с командой Кубок УЕФА. Через год он снова выиграл чемпионат Португалии и совершил практически невозможное – сделал «Порту» с Дмитрием Аленичевым в составе победителем Лиги чемпионов. Сам Жозе стал самым молодым тренером-победителем главного еврокубка. Он даже не праздновал победу вместе с командой, не совершал с ней круг почета по стадиону. Он знал, что через три дня его на своей яхте ждет Роман Абрамович и многомиллионный контракт с «Челси». С «Порту» он даже не попрощался.

«Челси» – 1176 дней

Именно в «Челси» Моуринью начал называть себя «особенным». Он добился этого права, выиграв с «аристократами» первое чемпионство при Романе Абрамовиче, набрав рекордное на тот момент количество очков в премьер-лиге. На следующий сезон Моуринью выиграл второй подряд чемпионат Англии. В Лиге чемпионов оба раза клуб проигрывал будущим победителям турнира. На третий сезон Моуринью в «Челси» выпал небольшой кризис. Купленный за 45 млн евро Андрей Шевченко не вписался в состав и тренер истерично требовал от Романа Абрамовича усиления в зимнее трансферное окно, которого не получил. Между владельцем клуба и Жозе пробежала черная кошка. На старте следующего сезона Моуринью был со скандалом отправлен в отставку. К тому моменту клуб не проиграл в чемпионате ни одного матча, сыграв вничью с «Русенборгом» в Лиге чемпионов.

«Интер» – 727 дней

Прошло девять месяцев прежде чем Жозе нашел себе новый клуб. Его подписал уволивший Роберто Манчини «Интер». Перед Моуринью стояла практически невыполнимая задача – сделать из итальянского клуба победителя Лиги чемпионов. Первый сезон ушел на адаптацию. Жозе с «Интером» выиграл чемпионат Италии, но в Лиге чемпионов вылетел уже на стадии 1/8 финала. Летом Моуринью трансформировал «Интер» под себя, разогнав половину лидеров клуба, включая Златана Ибрагимовича. Изменения оправдались. Даже более чем. В мае «Интер» выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов, впервые в истории страны сделав золотой хет-трик. Однако к тому моменту, когда «Интер» побеждал «Баварию» в финале Лиги чемпионов, у Моуринью на руках уже был контракт с мадридским «Реалом» – клубом мечты.

«Реал» – 1126 дней

В мадридском «Реале» у Моуринью было все, включая лучшего на планете защитника, лучшего на планете вратаря на тот момент и лучшего на планете футболиста. Несмотря на все возможности, за три сезона в составе королевского клуба Моуринью лишь раз выиграл чемпионат страны, хоть и с рекордом по набранным очкам, и не смог даже выйти в финал Лиги чемпионов. Через полгода после продления контракта до 2016 года, Моуринью был отправлен в отставку. Причина проста – тренер разругался со всеми влиятельными футболистами и выпустил ситуацию внутри команды из под своего контроля. Перед Пересом стоял выбор: либо перестраивать команду летом, либо искать нового тренера. Президент «Реала» выбрал второе.

«Челси» – 899 дней

К тому моменту, когда «Реал» и Жозе официально расторгли свои отношения, Моуринью уже имел на руках контракт с «Челси». Абрамович решил во второй раз попытать удачи с португальским тренером. Цель – победа в Лиге чемпионов. Поэтому ни руководство клуба, ни фанатов, не впечатлила ни победа в чемпионате Англии, ни восьмой, рекордный для всех тренеров, выход в полуфинал Лиги чемпионов. Победить в главном турнире Жозе так и не смог. Сезон-2015/16 «Челси» начал из рук вон плохо, в какой-то момент опустившись на 17-е место в чемпионате. Команду изнутри раздирали скандалы – Жозе ссорился с лидерами клуба. В поражениях он винил кого угодно, только не себя. В какой-то момент «особенный» принялся набрасываться даже на медицинский штаб и добился увольнения простого физиотерапевта Евы Карнейро. Такая нездоровая атмосфера не могла длиться долго. Абрамович не выдержал и уволил «самого успешного тренера в истории клуба».

«Манчестер Юнайтед» – 935 дней

В конце сезона-2015/16 главного тренера лишился и «Манчестер Юнайтед». Отчасти Луи Ван Гал винил в этом Жозе, который, пока голландец еще работал в клубе, прислал руководству манкунианцев концепцию перестройки клуба на шесть страниц печатного текста. Моуринью очень хотел работать в «МЮ» и добился своего. Вот только воспользоваться этим не сумел. Потратив на трансферы больше, чем кто бы то ни было в Англии, он так и не смог выиграть даже чемпионат. Победы в Кубке лиги и Суперкубке вообще не в счет. Да и успех в Лиге Европы не рассматривается ни руководством клуба, ни фанатами, как серьезное достижение. «МЮ» выиграл турнир лишь по одной причине – надо было попадать в Лиге чемпионов, что он не смог сделать из-за провала во внутреннем чемпионате. На протяжении всей своей работы в Манчестере Жозе скандалил с футболистами и ссорился с болельщиками. Едва не дошло до обратной продажи Поля Погба в «Ювентус». После того, как Моуринью уволили, этот трансфер подвис в воздухе. как всегда за собой Моуринью оставил выжженную землю.