Моур сделал свое дело! Как увольняли Жозе Моуринью - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 15:15Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

    Моур сделал свое дело! Как увольняли Жозе Моуринью

    «Советский спорт» вспоминает все увольнения «особенного».

    Жозе Моуринью может сколь угодно много называть себя особенным, на его работу это никак не влияет. Ни в одной своей команде португалец не задерживался дольше трех сезонов. Практически отовсюду Жозе уходит со скандалом. Случай в «Интере» можно считать исключением, лишь подтверждающим это правило. Не слишком ли однообразно для такого «особенного» тренера?

    «Бенфика» – 76 дней

    Мы тут говорим о трех сезонах, а на своем первом месте работы Жозе продержался всего три с половиной месяца. Он успел провести с «Бенфикой» всего девять матчей, после чего разругался с руководством и был уволен. Молодой Жозе, который приходил в стан португальского гранда без опыта, с места в карьер принялся рулить командой на правах матерого менеджера. Он требовал от руководства устроить чистку и отдать ему на откуп трансферную политику клуба. Если бы все это еще подкреплялось хорошими результатами… Руководство не выдержало и распрощалось с амбициозным дебютантом.

    «Лейрия» – 279 дней

    После скандального увольнения из «Бенфики» Жозе не мог претендовать на большее, чем пост тренера в скромной «Лейрии». С этим клубом Моуринью занял высокое для него пятое место в чемпионате и неплохо шел в следующем сезоне, пока в отставку не отправили провалившего первый круг наставника «Порту». На его место и позвали Моуринью. Не удивительно, что он с радостью согласился и без всякого сожаления ушел из «Лейрии».

    «Порту» – 889 дней

    Подписав с «Порту» контракт сроком на три сезона, Жозе уже на второй сезон привел клуб не только к чемпионству и победе в Кубке, что для «Порту» – привычное дело, но и выиграл с командой Кубок УЕФА. Через год он снова выиграл чемпионат Португалии и совершил практически невозможное – сделал «Порту» с Дмитрием Аленичевым в составе победителем Лиги чемпионов. Сам Жозе стал самым молодым тренером-победителем главного еврокубка. Он даже не праздновал победу вместе с командой, не совершал с ней круг почета по стадиону. Он знал, что через три дня его на своей яхте ждет Роман Абрамович и многомиллионный контракт с «Челси». С «Порту» он даже не попрощался.

    «Челси» – 1176 дней

    Именно в «Челси» Моуринью начал называть себя «особенным». Он добился этого права, выиграв с «аристократами» первое чемпионство при Романе Абрамовиче, набрав рекордное на тот момент количество очков в премьер-лиге. На следующий сезон Моуринью выиграл второй подряд чемпионат Англии. В Лиге чемпионов оба раза клуб проигрывал будущим победителям турнира. На третий сезон Моуринью в «Челси» выпал небольшой кризис. Купленный за 45 млн евро Андрей Шевченко не вписался в состав и тренер истерично требовал от Романа Абрамовича усиления в зимнее трансферное окно, которого не получил. Между владельцем клуба и Жозе пробежала черная кошка. На старте следующего сезона Моуринью был со скандалом отправлен в отставку. К тому моменту клуб не проиграл в чемпионате ни одного матча, сыграв вничью с «Русенборгом» в Лиге чемпионов.

    «Интер» – 727 дней

    Прошло девять месяцев прежде чем Жозе нашел себе новый клуб. Его подписал уволивший Роберто Манчини «Интер». Перед Моуринью стояла практически невыполнимая задача – сделать из итальянского клуба победителя Лиги чемпионов. Первый сезон ушел на адаптацию. Жозе с «Интером» выиграл чемпионат Италии, но в Лиге чемпионов вылетел уже на стадии 1/8 финала. Летом Моуринью трансформировал «Интер» под себя, разогнав половину лидеров клуба, включая Златана Ибрагимовича. Изменения оправдались. Даже более чем. В мае «Интер» выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов, впервые в истории страны сделав золотой хет-трик. Однако к тому моменту, когда «Интер» побеждал «Баварию» в финале Лиги чемпионов, у Моуринью на руках уже был контракт с мадридским «Реалом» – клубом мечты.

    «Реал» – 1126 дней

    В мадридском «Реале» у Моуринью было все, включая лучшего на планете защитника, лучшего на планете вратаря на тот момент и лучшего на планете футболиста. Несмотря на все возможности, за три сезона в составе королевского клуба Моуринью лишь раз выиграл чемпионат страны, хоть и с рекордом по набранным очкам, и не смог даже выйти в финал Лиги чемпионов. Через полгода после продления контракта до 2016 года, Моуринью был отправлен в отставку. Причина проста – тренер разругался со всеми влиятельными футболистами и выпустил ситуацию внутри команды из под своего контроля. Перед Пересом стоял выбор: либо перестраивать команду летом, либо искать нового тренера. Президент «Реала» выбрал второе.

    «Челси» – 899 дней

    К тому моменту, когда «Реал» и Жозе официально расторгли свои отношения, Моуринью уже имел на руках контракт с «Челси». Абрамович решил во второй раз попытать удачи с португальским тренером. Цель – победа в Лиге чемпионов. Поэтому ни руководство клуба, ни фанатов, не впечатлила ни победа в чемпионате Англии, ни восьмой, рекордный для всех тренеров, выход в полуфинал Лиги чемпионов. Победить в главном турнире Жозе так и не смог. Сезон-2015/16 «Челси» начал из рук вон плохо, в какой-то момент опустившись на 17-е место в чемпионате. Команду изнутри раздирали скандалы – Жозе ссорился с лидерами клуба. В поражениях он винил кого угодно, только не себя. В какой-то момент «особенный» принялся набрасываться даже на медицинский штаб и добился увольнения простого физиотерапевта Евы Карнейро. Такая нездоровая атмосфера не могла длиться долго. Абрамович не выдержал и уволил «самого успешного тренера в истории клуба».

    «Манчестер Юнайтед» – 935 дней

    В конце сезона-2015/16 главного тренера лишился и «Манчестер Юнайтед». Отчасти Луи Ван Гал винил в этом Жозе, который, пока голландец еще работал в клубе, прислал руководству манкунианцев концепцию перестройки клуба на шесть страниц печатного текста. Моуринью очень хотел работать в «МЮ» и добился своего. Вот только воспользоваться этим не сумел. Потратив на трансферы больше, чем кто бы то ни было в Англии, он так и не смог выиграть даже чемпионат. Победы в Кубке лиги и Суперкубке вообще не в счет. Да и успех в Лиге Европы не рассматривается ни руководством клуба, ни фанатами, как серьезное достижение. «МЮ» выиграл турнир лишь по одной причине – надо было попадать в Лиге чемпионов, что он не смог сделать из-за провала во внутреннем чемпионате. На протяжении всей своей работы в Манчестере Жозе скандалил с футболистами и ссорился с болельщиками. Едва не дошло до обратной продажи Поля Погба в «Ювентус». После того, как Моуринью уволили, этот трансфер подвис в воздухе. как всегда за собой Моуринью оставил выжженную землю.

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