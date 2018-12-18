Футбольный тренд-2018. Конец дикого капитализма, или Вперед в СССР - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    окончен
    Боруссия М
    Нюрнберг
    2
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Кан
    Тулуза
    1
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    1-й тайм
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Герта
    Аугсбург
    0
    1
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Вольфсбург
    Штутгарт
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    1-й тайм
    Фортуна
    Боруссия Д
    0
    0
    • Футбол18 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»Автор: Цыбанев Юрий

    Футбольный тренд-2018. Конец дикого капитализма, или Вперед в СССР

    Юрий Цыбанев находит в уходящем году три признака смены курса отечественным футболом.

    Характерное видится на расстоянии. И стоило отступить на несколько дней от заключительных футбольных реалий 2018-го, как проступили три характерные черты уходящего года – и сложились в тенденцию.

    1. Исход иностранных тренеров и усреднение легионерского контингента.

    Можно считать, что последним приглашенным главным тренером, чья работа требовала участия переводчика, Россию покинул в мае Роберто Манчини. Ибо Массимо Карреру в качестве главного никто выписывать из Италии и не думал. И потому его затянувшееся прощание со «Спартаком» стало этаким хвостом кометы с модой на иноязычных командиров игры. А Миодрага Божовича назвать чужеземцем уже как-то язык не поворачивается.

    Главный признак того, что мода прошла, стала перезагрузка в законодателе – «Зените». Которому просто невозможно было ее придерживаться дальше, ибо с каждой новой тренерской креатурой питерского генштаба результаты только ухудшались, и уровень приглашаемых спецов вызывал все больше недоуменных вопросов.

    До исхода игроков-легионеров дело в ближайшие годы, конечно, не дойдет. Но обратите внимание: в первой пятерке команд теперь затруднишься выделить игроков-заправил, прибывших из забугорного далека. По впечатлению, наиболее качественной покупкой стал Жиго в «Спартаке», но он, что в своем роде симптоматично, выбыл на долгое и неопределенное время. Да, выделялся Влашич в ЦСКА, но он не более чем в аренде. Да, «Локо» приобрел игроков с именами – но не скажешь, что Крыховяк с Хеведесом дали команде то, чего у нее прежде не было. Скорее наоборот: что у «Локо» прежде было, он подрастерял…

    Ну и спросите сами себя: кто для сегодняшнего «Зенита» ценнее – Паредес или Кузяев, Дриусси или Дзюба. Думаю, ответите не задумываясь.

    2. Подготовка клубами главного тренера на перспективу.

    Я бы сказал, что это вообще важнейшая новость уходящего года. Появление во главе «Краснодара» и «Зенита» Мурада Мусаева и Сергея Семака. Людей, которых клубы последовательно и внимательно подводили к этой ответственной работе. Ибо, во-первых, посмотрите на таблицу – кто лидирует? Именно команды Семака и Мусаева, что не так легко было предсказать на старте сезона. А во-вторых, аналогов такого рода подводке начинающих специалистов навскидку не вспомнишь, даже если покопаешься в советском прошлом. И если два солидных клуба уделили столь пристальное внимание своему тренерскому будущему, – к ним, надо полагать, пришло понимание того, что в футболе тренер решает во всяком случае не меньше, чем пресловутый рынок.

    3. Формирование отечественного футбольного стиля.

    Как говорится: мы учили, но забыли. Причем забыли надолго. Между тем, главная примета стиля, который необходимо в первую голову культивировать в отечественном футболе, была сформулирована далеко за полвека назад выдающимся тренером Борисом Аркадьевым. Если передать его формулу по-простому: играть по-нашему – значит играть изо всех сил!

    Тут, конечно, образцом служит сборная России, восставшая на чемпионате мира, точно Феникс, из пепла. Располагавшая, объективно говоря, далеко не самым мастеровитым комплектом игроков по сравнению с прежними ее версиями даже в текущем веке. И тем не менее Россия увидела команду и игру. Которые она видеть мечтала всегда – но по большей части бесплодно. Ту самую игру из всех сил! Тот самый воинский блеск в глазах практически всего наличного состава!

    Как, какими тренировочными и прочими средствами, такое состояние сборной команды было достигнуто – разговор отдельный. Здесь же ограничимся тем, что возьмем это проявление национального футбольного характера за эталон.

    И если сборная и ведущие наши клубы будут отдаляться от эталона на непреодолимую дистанцию – мы теперь уже вряд ли согласимся принимать сие с прежней обреченностью.

    #Футбол-Россия#рпл#сборная россии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта