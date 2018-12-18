Футбольный тренд-2018. Конец дикого капитализма, или Вперед в СССР

Футбол 18 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев находит в уходящем году три признака смены курса отечественным футболом.

Характерное видится на расстоянии. И стоило отступить на несколько дней от заключительных футбольных реалий 2018-го, как проступили три характерные черты уходящего года – и сложились в тенденцию.

1. Исход иностранных тренеров и усреднение легионерского контингента.

Можно считать, что последним приглашенным главным тренером, чья работа требовала участия переводчика, Россию покинул в мае Роберто Манчини. Ибо Массимо Карреру в качестве главного никто выписывать из Италии и не думал. И потому его затянувшееся прощание со «Спартаком» стало этаким хвостом кометы с модой на иноязычных командиров игры. А Миодрага Божовича назвать чужеземцем уже как-то язык не поворачивается.

Главный признак того, что мода прошла, стала перезагрузка в законодателе – «Зените». Которому просто невозможно было ее придерживаться дальше, ибо с каждой новой тренерской креатурой питерского генштаба результаты только ухудшались, и уровень приглашаемых спецов вызывал все больше недоуменных вопросов.

До исхода игроков-легионеров дело в ближайшие годы, конечно, не дойдет. Но обратите внимание: в первой пятерке команд теперь затруднишься выделить игроков-заправил, прибывших из забугорного далека. По впечатлению, наиболее качественной покупкой стал Жиго в «Спартаке», но он, что в своем роде симптоматично, выбыл на долгое и неопределенное время. Да, выделялся Влашич в ЦСКА, но он не более чем в аренде. Да, «Локо» приобрел игроков с именами – но не скажешь, что Крыховяк с Хеведесом дали команде то, чего у нее прежде не было. Скорее наоборот: что у «Локо» прежде было, он подрастерял…

Ну и спросите сами себя: кто для сегодняшнего «Зенита» ценнее – Паредес или Кузяев, Дриусси или Дзюба. Думаю, ответите не задумываясь.

2. Подготовка клубами главного тренера на перспективу.

Я бы сказал, что это вообще важнейшая новость уходящего года. Появление во главе «Краснодара» и «Зенита» Мурада Мусаева и Сергея Семака. Людей, которых клубы последовательно и внимательно подводили к этой ответственной работе. Ибо, во-первых, посмотрите на таблицу – кто лидирует? Именно команды Семака и Мусаева, что не так легко было предсказать на старте сезона. А во-вторых, аналогов такого рода подводке начинающих специалистов навскидку не вспомнишь, даже если покопаешься в советском прошлом. И если два солидных клуба уделили столь пристальное внимание своему тренерскому будущему, – к ним, надо полагать, пришло понимание того, что в футболе тренер решает во всяком случае не меньше, чем пресловутый рынок.

3. Формирование отечественного футбольного стиля.

Как говорится: мы учили, но забыли. Причем забыли надолго. Между тем, главная примета стиля, который необходимо в первую голову культивировать в отечественном футболе, была сформулирована далеко за полвека назад выдающимся тренером Борисом Аркадьевым. Если передать его формулу по-простому: играть по-нашему – значит играть изо всех сил!

Тут, конечно, образцом служит сборная России, восставшая на чемпионате мира, точно Феникс, из пепла. Располагавшая, объективно говоря, далеко не самым мастеровитым комплектом игроков по сравнению с прежними ее версиями даже в текущем веке. И тем не менее Россия увидела команду и игру. Которые она видеть мечтала всегда – но по большей части бесплодно. Ту самую игру из всех сил! Тот самый воинский блеск в глазах практически всего наличного состава!

Как, какими тренировочными и прочими средствами, такое состояние сборной команды было достигнуто – разговор отдельный. Здесь же ограничимся тем, что возьмем это проявление национального футбольного характера за эталон.

И если сборная и ведущие наши клубы будут отдаляться от эталона на непреодолимую дистанцию – мы теперь уже вряд ли согласимся принимать сие с прежней обреченностью.