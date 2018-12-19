Игорь Захаров: Можно подумать, что в департаменте судейства играют на тотализаторе

Футбол 19 декабря 2018 10:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Борисов Антон

Известный футбольный арбитр рассказывает о возможных переменах в руководстве российским футболом.

Предстоящий исполком может спровоцировать перемены не только на посту президента РФС, но и в судейском корпусе. Известный арбитр и возможный преемник Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования Игорь Захаров поделился ожиданиями от заседания в Доме футбола.

– В проекте повестки исполкома отсутствуют ожидаемые кадровые вопросы. Значит ли это, что никаких изменений не последует?

– Несмотря на то, что я достаточно информированный человек, не могу знать, какие решения поступят из Кремля.

– Такие вопросы решаются в Кремле?

– А вы думаете по-другому?

– Есть информация, что РФС в ближайшем будущем возглавит Александр Дюков.

– Значит, это будет новый РФС. Но мне ничего об этом неизвестно. Все зависит от Кремля, Мутко и сами знаете кого.

– В нынешнем сезоне много скандалов, связанных с работой арбитров. В судейском департаменте изменений не ожидаете?

– Думаю, это второстепенный момент применительно к ближайшему исполкому. Но лично я очень надеюсь, что когда-нибудь, и довольно скоро, безобразие в судейском корпусе так или иначе закончится. Какие бы решение ни были приняты в среду.

– Сами на исполком пойдете?

– Конечно, нет. Во-первых, меня туда никто не приглашал. Во-вторых, какой в этом смысл? Пусть они сами решают, взрослые дяденьки.

– А следить за новостями будете?

– А как же! Я внимательно за всем наблюдаю.

– Если в следующем году такой вопрос встанет, согласились бы возглавить судейский департамент?

– Сам вызываться не стану, но если бы предложили, наверное, не отказал бы. В силу того, что некоторые, кто может сегодня действовать, просто молчат. А мне бы хотелось, чтобы российский футбол шел вперед, росла и развивалась молодежь, прогрессировали не только игроки, но и судьи. Если же будет сплошная нервотрепка и политика, которые, к сожалению, замешаны сейчас, ничего не получится. И большинство стадионов, построенных к чемпионату мира, так и будут востребованы только у артистов и хоккеистов…

Впрочем, не хочется о грустном. Давайте не будем загадывать, что произойдет на исполкоме, а просто посмотрим, какие решения там примут.

– И все же хотелось бы узнать вашу профессиональную оценку деятельности нынешнего главы судейского департамента. Из ваших слов вытекает, что не согласные с Егоровым отмалчиваются, при том что ситуация многих не радует. Верно?

– Отвечу так. У знающего человека при анализе судейских решений в первой части российского сезона могло сложиться впечатление, что этот парень с гитарой играет на тотализаторе… Понимайте, как хотите.

Я же поздравляю с наступающими праздниками всех читателей «Советского спорта», всех граждан нашей страны и особенно – Александра Егорова, который, наверное, отдыхает в Эмиратах. Кстати, сам сейчас лечу зубы и хочу хотя бы в этом быть с ним наравне. С Новым годом еще раз! И до новых встреч в эфире.