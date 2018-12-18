Игорь Черевченко: Предпочел Тулу дальнему зарубежью

Футбол 18 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

В межсезонье большинство игроков и тренеров РПЛ разъехались по теплым странам. Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко – редкое исключение. Отпуск он проводит в своем загородном доме.

«ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮ САМ – БЕЗ АГЕНТА»

– Тульский клуб вы возглавили 13 ноября – после ухода Олега Кононова в «Спартак». И до зимнего перерыва ваша команда успела отличиться – забила четыре гола «Зениту» в премьер-лиге, а в Кубке России сделала громадный шаг в направлении полуфинала. Когда вам поступило предложение из «Арсенала», долго раздумывали?

– Мне позвонил генеральный директор Дмитрий Балашов, чтобы договориться о встрече с президентом клуба Гурамом Аджоевым. Встретились один раз, потом второй… Хорошо пообщались. Больше всего говорили о команде. Гурам Захарович попросил изложить свое видение игры. А я еще до этого приезжал, смотрел. И многих ребят хорошо знал, кого-то по «Локомотиву»… В общем, долго не раздумывал. Предложение сразу показалось интересным.

– А насколько оно было неожиданным?

– У меня имелись и другие варианты работы после «Балтики». Не хочу озвучивать названия. Но приглашали клубы как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Изначально планировал взять паузу до зимы. Но тут позвонили из «Арсенала». И я согласился.

– То есть за границу пока не хотите уезжать?

– Сейчас такого желания точно нет.

– Вы сами занимаетесь своими делами или есть агент?

– Агента нет. Сам решаю все свои вопросы.

«СЕМШОВА ЗНАЮ С 2002 ГОДА – НАШИ ВЗГЛЯДЫ СОВПАДАЮТ»

– Почему вы не вели разговор о деньгах, когда приходили в «Арсенал»? По словам того же Аджоева, даже не спросили, какова сумма контракта.

– А зачем? Все это решалось в комплексе. Деньги интересуют меня в последнюю очередь. Главное – интересный рабочий процесс.

– Вы уже достаточно заработали на жизнь?

– Я считаю, что финансовая сторона вопроса никуда не денется. Но на первом месте – тренерское ремесло. Не вижу смысла идти куда-то только ради денег.

– Какое впечатление производила команда при первом знакомстве?

– «Арсенал» был ориентирован на атакующий футбол. Это накладывало отпечаток на игру. С одной стороны, забивалось много голов, с другой – имели место проблемы с обороной. Подчеркну – с обороной, а не с защитниками. Потому что обороняется, как и атакует, вся команда, а не отдельные футболисты.

– Постарались не разрушить то, что имелось?

– В первую очередь. До паузы оставалось меньше месяца. За такой короткий отрезок невозможно внести серьезные коррективы.

– Почему приехали в Тулу без помощников?

– Те специалисты, с кем я сотрудничал в «Локомотиве» и «Балтике», были заняты. Сейчас этот вопрос решается.

– Отсутствие привычного вам тренерского штаба создало трудности?

– Нет. Со мной работает Игорь Семшов, мы знаем друг друга с 2002 года, когда вместе выступали за «Торпедо». Наши взгляды на футбол во многом совпадают.

– Какие у Семшова обязанности?

– Он помощник. Всей работой по тактике занимаюсь я, но перед тренировками мы вместе все обсуждаем. Тренировочный план расписали по дням на месяц вперед.

«УХОД БАКАЕВА ЗИМОЙ ИСКЛЮЧЕН ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ»

– Каким нашли психологическое состояние коллектива после ухода Кононова?

– Все было в порядке. Ребята – профессионалы. Кононов же не за один день ушел. Это длилось недели три. Думаю, все были готовы к тому, что он продолжит работу в «Спартаке».

Повторюсь, времени на то, чтобы что-то поменять, почти не было. Тем более из четырех матчей три мы провели на выезде. Но я индивидуально общался с футболистами. А если менял игроков, то только по позициям.

Нам очень помогала позитивная атмосфера. И в раздевалке, и в быту. Работа в клубе выстроена очень профессионально.

– Многие отмечают тульских болельщиков, посещаемость домашних матчей «Арсенала». Поделитесь впечатлениями?

– А что тут добавить? «Зенит» у нас играл при минус двенадцати, и все равно пришло много народу. Тула – футбольный город. Губернатор области Алексей Геннадьевич Дюмин серьезно помогает клубу. Люди любят «Арсенал» и поддерживают его. Я знал об этом и раньше. Приезжал сюда в качестве главного тренера «Локомотива» и все это наблюдал. Причем тульские болельщики не просто любят футбол, а еще и разбираются в нем. В такой обстановке приятно играть.

– «Арсенал» зарекомендовал себя местом, где футболисты и тренеры прогрессируют. Согласны?

– Здорово, если есть такая тенденция. В моем понимании очень важно, чтобы игроки стремились выйти на новый уровень, прибавить в мастерстве. При мне все ребята хорошо себя проявляли. Может, где-то был неудачный результат, если смотреть на счет, но в игровом плане проходных матчей не было. С «Краснодаром» не заслуживали такого поражения. С «Ахматом» – тоже. Хотя это была не лучшая наша игра, сами уступили.

– Для себя рассматриваете «Арсенал» как ступеньку наверх?

– Конечно. После ФНЛ – это совсем другой уровень во всех отношениях.

– Капитана команды зимой будете назначать сами?

– Давайте доживем до сборов. Еще месяц впереди. А там уже на месте пообщаемся. Вообще в «Локомотиве», например, я сам назначал капитана.

– Новый тренер обычно приводит в команду своих игроков. Зимой в «Арсенале» появятся новички, с кем вы раньше работали?

– Пока рано называть какие-то фамилии. Переговоры ведутся. Но есть свои моменты. Нужно усилить две-три позиции. Думаю, больше трех человек приглашать точно не будем.

– Почти все лидеры «Арсенала» находятся в аренде до конца сезона. Летом может уйти полкоманды. Ситуация непростая.

– Это от игроков зависит. Может, ребята захотят остаться в Туле?.. Будем разговаривать с руководством клубов, которым принадлежат футболисты. Их мнение тоже надо учитывать. К середине весны начнем вести переговоры. Надеюсь, все будет нормально.

– Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев зимой вернется в «Спартак»?

– Насколько я знаю, вариант ухода Бакаева исключен по арендному контракту.

«ПРИ МИНУС 12 СЫГРАЕМ – НЕ МЫ ПЕРВЫЕ»

– Как удалось победить со счетом 4:2 «Зенит»? Раскройте секрет.

– Бывают такие матчи, когда главное – чтобы игроки не перегорели. Некоторых надо настраивать, а кого-то, наоборот, успокаивать, чтобы ребята поверили в свои силы и поймали свою игру. С этим проблем не было... На установке сказал команде, что могу сколько угодно двигать фишки, но на поле выйдут они, значит, все предусмотреть невозможно. Футболисты правильно отреагировали. Мы провели близкую к идеалу игру.

– Может, просто вовремя попали на «Зенит», у которого начались проблемы?

– Так можно сказать о любой команде. У «Спартака», например, тоже был спад. Но он же обыграл «Локомотив».

– В Кубке России какие теперь задачи?

– Пока нам нужно выйти в полуфинал. Предстоит ответная игра с «Оренбургом», который победили в гостях с тем же счетом 4:2, что и «Зенит». Задел – хороший, но надо двигаться шаг за шагом.

– Как относитесь к тому, что с «Оренбургом» придется играть в Туле в феврале?

– А что делать? Календарь есть календарь… К тому же в феврале может быть и плюс пять, и минус двадцать. Тогда возможен перенос. Но загадывать сейчас сложно. Будет минус 10-12 – ничего, сыграем. Не мы первые, не мы последние.

«В МУЗЕЙ ОРУЖИЯ - ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»

– Где в Туле живете?

– В гостинице, куда команда заезжает перед играми. Не было смысла снимать квартиру, а потом на два с половиной месяца уезжать на сборы. Тем более мы в Туле редко находились, шли гостевые матчи… Весной уже решим, стоит или нет снимать жилье. В принципе Тула недалеко до Москвы. Я могу в выходные к семье ездить. Родных тоже нет смысла перевозить. Дочка в школу готовится пойти.

– Как вам город? Успели где-то побывать, что-то посмотреть?

– Пока времени не было. Кремль здесь хвалят. Я на своей машине мимо проезжал. Город нравится, красивый. С каждым годом он преображается.

– После Москвы и Калининграда Тула не кажется провинциальной?

– Я бы не сказал. Это город со своей историей. Успел отметить, что люди здесь очень добрые и отзывчивые.

– В Музей оружия тоже не успели заглянуть?

– Пока – нет. Но в будущем обязательно сходим, с супругой и дочкой. Погуляем по центру, где очень красивый парк.

– Где пройдут сборы у «Арсенала»?

– В Турции проведем все три сбора, но в разных местах. В одном – тяжело. Нужно менять отели.

– Как поведете отпуск?

– В загородном доме. Уезжать никуда не собираемся. Недавно я подтверждал лицензию Pro, и сейчас нет желания куда-то срываться. Лучше побыть дома с семьей. Праздники тут и отметим. К нам гости приедут. Я вообще люблю домашний уют. За целый год так налетаешься!