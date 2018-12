«Спартак» остался без гендиректора, а судье по делу Кокорина и Мамаева угрожают

Российский футбол окончательно ушел на зимний покой. Нам осталось обсуждать лишь грязное белье, подводить итоги и распускать трансферные сплетни.

Самое грязное белье за прошедшие сутки нашлось у Андрея Аршавина. Вернувшегося в Санкт-Петербург футболиста, уже завершившего карьеру, сняли пьяным после стриптиз-клуба. Если верить источнику, записавшему видео, то в кадре Андрей Аршавин отказывается платить владелице лошади за верховую прогулку по ночному городу в компании с двумя девушками, которых Андрей вывел из стриптиз-клуба. Нет, не поймите нас превратно, мы не осуждаем, скорее даже завидуем.

Раз начали с грязного белья, им, пожалуй, и продолжим. Почетное второе место по неряшливости занимает Денис Глушаков, которого накануне допрашивали следователи по обвинению в угрозах жизни своей супруге Дарье Глушаковой. Если верить источнику в правоохранительных органах, капитан «Спартака» не только обвинил свою жену в изменах, но и рассказал, что для красно-белого клуба готовиться к играм в бане с девушками – норма.

Лишь на третьем призовом месте в корзине с грязным бельем оказались Павел Мамаев и Александр Кокорин. Их дело нас уже порядком достало. Да и сами футболисты уже не относятся к суду с должной серьезностью, позволяют себе выходки прямо во время рассмотрения апелляции на продление их ареста. Но дело даже не в этом. Оказывается судье поступали угрозы прямо перед процессом. Как вы думаете закончилось все дело? Естественно игроков оставили под стражей.

У нас на месте был собственный корреспондент. Пока все распространяют жалобные, а иногда и гневные, цитаты самих игроков о том, как же несправедлив мир, наш человек рассказывает о 90 допросах и 6 экспертизах, которые следователи успели провести за то время, пока игроки остаются за решеткой и не имеют возможности препятствовать следствию.

Теперь немного по трансферам… Овчинников ушел из ЦСКА. Не пугайтесь – речь не о тренере красно-синих. Клуб покинул игрок молодежной команды Павел Овчинников. Вместе с ним из молодежки ушел Иван Маклаков.

«Спартак» тоже может отпустить своего молодого воспитанника, правда, уже успевшего поиграть за главную команду. Александр Ломовицкий, которого зимой скорее всего ждет аренда в «Крылья Советов», летом может покинуть клуб окончательно и перебраться в московское «Динамо». Причем, это будет не продажа – игрок просто уйдет по окончании контракта.

Накануне состоялся совет директоров «Спартака» по итогам которого в клубе произошли перестановки. От занимаемой должности по собственной инициативе был освобожден генеральный директор красно-белых Сергей Родионов. За его судьбу переживать не стоит – его тут же назначили на пост спортивного директора. По регламенту в клубе должен быть гендир, поэтому исполняющим обязанности на этом посту стал вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов. Изменился ли от этого круг исполняемых обязанностей этих топ-менеджеров? Неизвестно. Но от перестановки мест слагаемых, как известно…

Сегодня пройдет исполком Российского футбольного союза. По нашей информации на нем станет известно об окончательном уходе Виталия Мутко из российского футбола. Вроде как должна будет назначена дата выборов нового президента РФС. А мы уже знаем, кто на этих выборах победит. Новым главой российского футбола должен стать очередной топ-менеджер «Зенита» - Александр Дюков.

Подводим итоги года не только мы. Авторитетное английское издание Guardian, например, определило 100 лучших футболистов сезона, проведя опрос целого вороха экспертов из нескольких десятков стран. Оказалось, что в сотню вошел и один россиянин. Это не Головин, не Дзюба и даже не Акинфеев. В сотню попал полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев.

УЕФА определили символическую сборную всего группового этапа Лиги чемпионов. Несмотря на последнее место своего клуба, в компанию к Леонардо Бонуччи, Роберту Левандовски и Хорди Алба попал футболист московского ЦСКА Никола Влашич. Интересно, насколько это способно поднять его трансферный ценник? Кажется, хорватский полузащитник стал на шаг дальше от того, чтобы по итогам сезона остаться жить в Москве.

