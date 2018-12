Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ. На этой стадии турнира хорват забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Помимо него в сборную попали: Щченсны («Ювентус»), Альба («Барселона»), Бонуччи («Ювентус»), Тальяфико («Аякс»), Геррейро («Боруссия» Д), Солер («Валенсия»), Влашич (ЦСКА), Ундер («Рома»), Марега («Порту»), Левандовски («Бавария»), Тадич («Аякс»).

⭐️ #UCL Fantasy Football ⭐️

👕 Team of the Group Stage!



How did your fantasy team do? 👍 or 👎?