"Не верьте слухам!" Исполком РФС отправил Мутко в отставку и назначил Прядкина и.о.

Футбол 19 декабря 2018 13:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Быстров Денис, Кринский Константин

Онлайн с заседания, на котором меняется власть в российском футболе

"Советский спорт" следит за новостями из зала заседаний исполкома Российского футбольного союза.

13:55

Итак, что мы узнали сегодня?

Виталий Мутко ушел с поста президента РФС.

Его обязанности внезапно стал исполнять не бывший и.о. Алаев, а глава РПЛ Прядкин. Как признал сам Алаев: "Сегодняшняя ситуация немножко неожиданная"

Выборы нового президента состоятся 22 февраля.

Имена официальных претендентов на пост президента РФС пока неизвестны. О кандидате Дюкове, про которого вчера писал "Советский спорт", все участники итоговой пресс-конференции говорят неохотно и уклончиво.

Вывод: ничего еще не решено. Будем наблюдать с интересом.

13:47

Все, пресс-конференция закончилась. Прядкин встает и говорит в зал:

- Не верьте слухам!

Конечно, не будем верить. Нас же прямо-таки заваливает РФС оперативной официальной информацией! <САРКАЗМ MODE OFF>

13:46

Последний вопрос:

- Будете баллотироваться в президент РФС?

Алаев:

- Я подумаю . Сегодняшняя ситуация немножко неожиданная. Я не готов отвечать на эти вопросы. Был тяжелый год, сложный, насыщенный. Давайте исходить из задач, которые перед нами стоят.

Прядкин:

- Я точно нет.

13:45

Алаев добавил немного об итогах, не связанных с выборами: :

- Мы утвердили новые правила по лицензированию клубов. Внесено изменение в регламент, теперь клубы не прошедшие лицензирование или банкроты не смогут называться прежним именем, все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок с двух лет вырос до четырёх.

13:44

А вот и комментарии с мест пошли:

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Мутко сложить с себя полномочия президента организации.

«Виталий Леонтьевич многое сделал для развития футбола. Тот прогресс (российского футбола), который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира - заслуга Мутко. Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав.

Мутко назначен на высокую государственную должность, занимается этим комплексом в это нелегкое время, остается пожелать ему удачи. Знаю, что он был и остается болельщиком футбола и всегда будет болеть за футбол», - цитирует Федуна «Р-Спорт».

13:43

Вопрос из зала:

- Мутко объяснил, почему ушел?

Прядкин:

- Я не вправе такие комментарии давать.

13:42

Прядкин:

- Александр Александрович Алаев ведёт всю работу. В ближайший промежуток времени у нас будет пауза в чемпионате. В этом плане будет легче. Моя цель - достойно провести конференцию, подготовиться к ней. Вопросы какие-то уже надо решить: это и бюджет, и отчетность. Я очень благодарен Алаеву за совместную работу. У нас не было никаких недопониманий. Мы работали в полном согласии. Какие бы решения я не принимал, они все будут согласованы с Александром Александровичем.

13:40

Вопрос из зала:

- Дюков говорил о своем желании баллотироваться?

Прядкин:

- Никаких вопросов связанных с выборами президента в ходе текущей повестки не было. Дюков присутствовал, но мы не слушали его заявлений, что он будет выдвигаться.

Алаев:

- Мне некорректно говорить за Дюкова. Ни о каких кандидатах речи не было. У любого кандидата есть время до 13 января, чтобы заявить о своих планах баллотироваться.

13:36

Алексей Сорокин:

- Мутко сделал очень много для российского футбола. Достаточно вспомнить, в каком состоянии был РФС два года назад и в финансовом, и в организационном отношении, и в каком он сейчас. Пришли спонсоры, все финансовые вопросы решились. Успех очевиден. Я не говорю, что успех сборной - это только заслуга Мутко. Это коллективная работа, но её ещё нужно было организовать. Просто у него новые задачи и новые объемы.

Как-то холодно глава оргкомитета ЧМ-2018 отзывается об ушедшем из РФС вице-премьере.

13:35

Алаев:

- Хотел бы выразить благодарность Виталию Леонтьевичу Мутко. Трудно переоценить, что он сделал для нашего футбола. Ему низкий поклон и огромная благодарность. Он меня 12 лет назад практически с поля пригласил работать в РФС.

Про "поле" тоже хотелось бы подробностей, но увы.

13:34

Прядкин все же пришел:

- На правах назначенного и. о. президента РФС хочу поблагодарить Алаева за проделанную работу. Практически все члены исполкома поблагодарили Алаева за его работу. Решением исполкома меня назначили исполнять обязанности до конференции, до 22 февраля.

Вот это "практически все" - очень интригует, конечно. Неужели кто-то не поблагодарил? Хотелось бы подробностей, но это вряд ли.



13:32

Началась пресс-конференция.

Говорит член исполкома РФС Ильсур Метшин (мэр Казани):

- Мутко сделал очень большой вклад и как президент РФС, и как член правительства. Мы вместе готовили Универсиаду, он был одним из тех, кто ее завоевывал и готовил. Был чемпионат мира. Хочу выразить ему своё уважение и благодарность. Это решение стало для меня неожиданностью. Кроме слов благодарности не могу ничего сказать. Почему Алаев не остался и.о? Лучше у него спросите. Кого вижу президентом? Достойного человека, которого изберёт конференция.

13:30

Зато будет пресс-конференция. Не Мутко, который ушел. Не Дюкова, который хочет прийти на его место. Не Гинера, который представляет профессиональные клубы. И даже не Прядкина, которого назначили исполнять обязанности.

Пресс-конференция будет с участием Алаева.

У нас самый остроумный исполком федерации в мире, нельзя не признать.

13:27

Ну вот и закончилась вся открытость: самые интересные потенциальные спикеры - Евгений Гинер и Александр Дюков - быстро и молча покинули здание.

Понятное дело - зачем объяснять что-то окружающим? РФС - не место для дискуссий.

13:21

А вот и первые слухи из кулуаров!

Источники, которые очень просят их не называть, шепчут, что намечается большая многоходовка: Дюков из "Зенита" перебирается в РФС, а Илья Геркус из "Локомотива" переходит в "Зенит"!

Предсказываем, что по такому случаю Юрий Павлович смахнет пыль с самых ценных экземпляров своего винного погребка.

13:15

Если кто забыл, то мы уже предсказывали (вчера) уход Виталия Мутко. И даже назвали имя его возможного преемника. Не поверите, но он из Питера!

13:05

А вот и еще одна неожиданность - исполняющим обязанности до следующих выборов назначен не Алаев (напомним, именно он был и.о. президента РФС почти весь год, пока Мутко "приостанавливал" свою работу). Вместо него исполнять обязанности назначают Сергея Прядкина - главу РПЛ, который в РФС числится вице-президентом.

Это что-нибудь да значит!

Пост исполняющего обязанности президента РФС до Конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин pic.twitter.com/dkkQRnOmec — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

13:04

Выборы нового президента РФС назначены на 22 февраля.

13:00

Напомним, что Виталий Мутко занимал должность президента РФС с 2015 года. В декабре 2017 он приостановил свою деятельность на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде, где он обжаловал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от посещения Олимпийских игр. Исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев.

12:52

РФС официально подтвердил главную сенсацию дня

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

12:50

Исполком начинается с главного. Журналистам сообщили, что Виталий Мутко заявил об уходе

12:45

"Совесткий спорт" начинает онлайн с заседания исполкома РФС. Сегодня ожидаются важные решения. Но это неточно.