Леонид Федун: Прогресс сборной России и удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко

Футбол 19 декабря 2018 13:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности главы РФС до 22 февраля стал Сергей Прядкин.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Мутко сложить с себя полномочия президента организации.

«Виталий Леонтьевич многое сделал для развития футбола. Тот прогресс (российского футбола), который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира - заслуга Мутко. Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав.

Мутко назначен на высокую государственную должность, занимается этим комплексом в это нелегкое время, остается пожелать ему удачи. Знаю, что он был и остается болельщиком футбола и всегда будет болеть за футбол», - цитирует Федуна «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.