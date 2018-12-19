Леонид Федун: Прогресс сборной России и удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 13:34Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Леонид Федун: Прогресс сборной России и удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко

В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности главы РФС до 22 февраля стал Сергей Прядкин.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Мутко сложить с себя полномочия президента организации.

«Виталий Леонтьевич многое сделал для развития футбола. Тот прогресс (российского футбола), который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира - заслуга Мутко. Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав.

Мутко назначен на высокую государственную должность, занимается этим комплексом в это нелегкое время, остается пожелать ему удачи. Знаю, что он был и остается болельщиком футбола и всегда будет болеть за футбол», - цитирует Федуна «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

#федун леонид#мутко виталий леонтьевич#рфс#Футбол-Россия
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