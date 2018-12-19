Сергей Прядкин: Никто людей Мутко не отодвигает! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
    • Футбол19 декабря 2018 15:06Источник: «Советский спорт»Автор: Яременко Николай

    Сергей Прядкин: Никто людей Мутко не отодвигает!

    Сразу после окончания исполкома РФС Сергей Прядкин, который на ближайшие два месяца становится и.о. президента РФС, ответил на вопросы «Советского спорта»

    - Сергей Геннадьевич, приставка «и.о.» во главе РФС перешла теперь к Вам. Правильно ли я понимаю, что для вас это стало неожиданностью?
    - Если честно, то да. Отправляясь сегодня на исполком, не предполагал даже, чем все это закончится. Стало известно, что Никита Симонян отказался – из-за возраста у него уже нет возможности брать на себя дополнительную нагрузку. Предложили, в итоге, мне.

    - Многие наблюдатели воспринимают ситуацию с переходом приставки «и.о.» от Алаева к Вам как совершенно конкретно обозначенный крен: вся команда, которая ассоциируется с Виталием Мутко, отодвигается от власти в РФС. Вы как-то это прокомментируете?
    - Этого нет абсолютно. Говорю Вам совершенно серьезно об этом: никто людей Мутко не отодвигает. Очень много теплых слов сегодня на исполкоме было сказано в адрес Виталия Леонтьевича, люди искренне благодарили за многое. Точно так же говорили «спасибо» Александру Алаеву за то, какую работу он делал в течение этого года. Он никуда, собственно, и не уходит, оставаясь генеральным секретарем в РФС.

    - Футбола сейчас – до конца февраля - будет мало. Оперативных вопросов в РПЛ меньше. Я правильно понимаю, что одна основная тема – чуть ли не единственная – для Вас на ближайшие два месяца это подготовка и организация выборов?
    - Да, именно так. Футболисты разъехались по отпускам. Вся работа, связанная с организацией матчей, с документами по командам, стадионам нами выполнена. И поэтому у меня появляется возможность заняться этим вопросом.

    - Насколько неожиданным было отсутствие Мутко сегодня на заседании?
    - Да, для меня это было неожиданным. Но тут наверняка есть какие-то превходящие нюансы, которые я не могу комментировать.

    «Почему ушел Мутко? Я не вправе давать комментарии». У РФС снова нет президента

    #рфс#Футбол-Россия#мутко виталий леонтьевич#прядкин сергей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта