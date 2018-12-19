Сергей Прядкин: Никто людей Мутко не отодвигает!

Футбол 19 декабря 2018 15:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Сразу после окончания исполкома РФС Сергей Прядкин, который на ближайшие два месяца становится и.о. президента РФС, ответил на вопросы «Советского спорта»

- Сергей Геннадьевич, приставка «и.о.» во главе РФС перешла теперь к Вам. Правильно ли я понимаю, что для вас это стало неожиданностью?

- Если честно, то да. Отправляясь сегодня на исполком, не предполагал даже, чем все это закончится. Стало известно, что Никита Симонян отказался – из-за возраста у него уже нет возможности брать на себя дополнительную нагрузку. Предложили, в итоге, мне.

- Многие наблюдатели воспринимают ситуацию с переходом приставки «и.о.» от Алаева к Вам как совершенно конкретно обозначенный крен: вся команда, которая ассоциируется с Виталием Мутко, отодвигается от власти в РФС. Вы как-то это прокомментируете?

- Этого нет абсолютно. Говорю Вам совершенно серьезно об этом: никто людей Мутко не отодвигает. Очень много теплых слов сегодня на исполкоме было сказано в адрес Виталия Леонтьевича, люди искренне благодарили за многое. Точно так же говорили «спасибо» Александру Алаеву за то, какую работу он делал в течение этого года. Он никуда, собственно, и не уходит, оставаясь генеральным секретарем в РФС.

- Футбола сейчас – до конца февраля - будет мало. Оперативных вопросов в РПЛ меньше. Я правильно понимаю, что одна основная тема – чуть ли не единственная – для Вас на ближайшие два месяца это подготовка и организация выборов?

- Да, именно так. Футболисты разъехались по отпускам. Вся работа, связанная с организацией матчей, с документами по командам, стадионам нами выполнена. И поэтому у меня появляется возможность заняться этим вопросом.

- Насколько неожиданным было отсутствие Мутко сегодня на заседании?

- Да, для меня это было неожиданным. Но тут наверняка есть какие-то превходящие нюансы, которые я не могу комментировать.