Мутко ушел и не обещал вернуться. Кто будет следующим президентом РФС?

Футбол 19 декабря 2018 15:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – из Дома футбола на Таганке, где сегодня состоялась очередная конференция РФС.

«ДА НЕ, АЛАЕВ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ»

В Москве не происходит ничего. Поэтому очередная конференция РФС вызвала намного больше интереса, чем обычно. Дом футбола на Таганке с самого утра забили до отказа журналисты непрофильных СМИ. С камерами и фотоаппаратами они едва умещались в небольшом холле здания на Народной. Когда их пустили в нижний зал для пресс-конференций, спортивные журналисты выдохнули. Стало свободнее, привычнее и тише.

Прошаренные корреспонденты знали, где караулить входящих в здание футбольных чиновников. Попадая под бомбежку из крупных и влажных снежинок они оперативно подъезжали к заднему входу, быстро выходили из авто и скрывались за тяжелой металлической дверью. Членом Исполкома было невозможно остановить. Они не желали отвечать на вопросы до очередной конференции РФС. В таком случае журналистов оставалось делиться своим мнением друг с другом.

- Да не, Алаев должен остаться. Он грамотный спец, говорит только по делу и руководствуется цифрами, - аргументировал свое решение один из коллег.

- Может и так, но клубы точно будут за Дюкова. Это сто процентов, - поделился мнением другой журналист.

У каждого было свое видение ситуации, но в воздухе висела какая-то грусть. Леонид Мутко должен был уйти со своего поста, и это все понимали. А ведь сколько классных пресс-конференций он дал, сколько перлов подарил нашему футболу. Больше не будет ни «спик фром май харт», ни «ноу криминалити», ни чего-то другого.

- С уходом Мутко с поста президента РФС ушла целая эпоха. Считаю, что сейчас нужно сказать слова благодарности Виталию Леонтьевичу за все те годы, которые он отдал нашему футболу, прежде всего за успешное выступление нашей сборной на Евро-2008 (бронза), за прекрасно организованный и проведенный ЧМ-2018. Проведенная работа создала отличный фундамент для превращения нашей страны в большую футбольную державу и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, - дал свой комментарий для ТАСС гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

А ведь именно он может заменить Александра Дюкова – главного претендента на пост президента РФС – в «Зените». Вот это была бы многоходовочка: Геркус возвращается в Питер, а Дюков уходит на повышение.

«ПРЯДКИН – ИО? ДА КАК ТАК?»

В ожидании пресс-конференции журналисты не только поедали пирожки с бесчисленные бутерброды, но и истерично обновляли твиттер-аккаунт РФС. В один момент с пометкой «молния» там появилось сообщение, что президент РФПЛ Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС.

- Погодите, а почему не Алаев? – спросил все тот же репортер. – Ну мог же остаться и. о. и дальше, что мешало? Прядкин? Да как так?

Пресса все еще делилась мнение друг с другом, максимально нагружая пространство на первом этаже Дома футбола. Кто-то выразил мнение, что Алаева убрали специально, потому что он человек Мутко. Некоторые вообще не поняли, зачем было менять руководителя, и то временного, на два пассивных месяца. Кстати, именно благодаря оптимизаторскому таланту Алаева РФС сократил долговую нагрузку и в скором времени «вышел в ноль». Так что Александр в первую очередь запомнится в нашем футболе как грамотный менеджер, а не чиновник, скучно проводящий пресс-конференции.

Журналисты продолжали думать, кто может занять пост президента РФС. Кроме Дюкова и Алаева на ум никто не приходил. В теории можно было рассмотреть кандидатуру Сергея Анохина, но…

– У меня двойные чувства. Безусловно, закончилась целая эпоха, посчастливилось с Мутко работать и развивать российский футбол, который достиг серьезных результатов, но жизнь не заканчивается. Я уверен, что на своем посту он будет развивать новые направления, но о футболе как минимум не забудет. Футбольных полей и стадионов появится еще больше, – приводит слова Анохина ТАСС. – Себя в качестве преемника Виталия Мутко не рассматриваю.

***

В таком случае российский футбол уходит на паузу не до мартовского возобновления сезона. Две мощные вспышки случатся до этого. Сначала 13 января, когда общественность узнает всех кандидатов в президенты РФС. Затем 22 февраля, когда у российского футбола появится новый руководитель. А пока повисим два месяца в неизвестности.