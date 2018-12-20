Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно! - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 14:15Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно!

    После экзамена на получение тренерской лицензии УЕФА категории А на вопросы корреспондентов ответил капитан «Спартака» Денис Глушаков.

    – Денис, чему можно научить игрока, который совсем недавно играл за сборную страны?
    – Очень многому. Узнал и новые упражнения и по-другому стал смотреть на футбол.

    – Трудно играть за «Спартак» и учиться?
    – Нет. Я же тренируюсь и стараюсь анализировать процесс. Можно и тренеру задать вопрос: почему нам здесь одно объясняют, а на практике не всегда так получается.

    – Сейчас какие-то записи ведете после тренировок?
    – Вел, когда начинал играть на высоком уровне в 2008 году. Тогда нас тренировал Рашид Рахимов.

    – А занятия Олега Кононова будете записывать?
    – Пока было не до этого. Новый главный тренер попал в команду в непростой период. Но на сборах планирую это делать.

    – Какой вопрос комиссии был самым каверзным?
    – Их много было. Например, спрашивали, как я буду взламывать фланги и потом переходить к обороне. Я объяснил.

    – Где сложнее отвечать на вопросы: перед комиссией или перед журналистами?
    – Перед комиссией. Когда спрашиваю журналисты, можно увильнуть. Там – экзамен.

    – В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?
    – «Спартак», конечно!

    #глушаков денис#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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