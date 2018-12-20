Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно!

После экзамена на получение тренерской лицензии УЕФА категории А на вопросы корреспондентов ответил капитан «Спартака» Денис Глушаков.
– Денис, чему можно научить игрока, который совсем недавно играл за сборную страны?
– Очень многому. Узнал и новые упражнения и по-другому стал смотреть на футбол.
– Трудно играть за «Спартак» и учиться?
– Нет. Я же тренируюсь и стараюсь анализировать процесс. Можно и тренеру задать вопрос: почему нам здесь одно объясняют, а на практике не всегда так получается.
– Сейчас какие-то записи ведете после тренировок?
– Вел, когда начинал играть на высоком уровне в 2008 году. Тогда нас тренировал Рашид Рахимов.
– А занятия Олега Кононова будете записывать?
– Пока было не до этого. Новый главный тренер попал в команду в непростой период. Но на сборах планирую это делать.
– Какой вопрос комиссии был самым каверзным?
– Их много было. Например, спрашивали, как я буду взламывать фланги и потом переходить к обороне. Я объяснил.
– Где сложнее отвечать на вопросы: перед комиссией или перед журналистами?
– Перед комиссией. Когда спрашиваю журналисты, можно увильнуть. Там – экзамен.
– В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?
– «Спартак», конечно!