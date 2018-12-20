Денис Глушаков: Возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Спартак», конечно!

Футбол 20 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

После экзамена на получение тренерской лицензии УЕФА категории А на вопросы корреспондентов ответил капитан «Спартака» Денис Глушаков.

– Денис, чему можно научить игрока, который совсем недавно играл за сборную страны?

– Очень многому. Узнал и новые упражнения и по-другому стал смотреть на футбол.

– Трудно играть за «Спартак» и учиться?

– Нет. Я же тренируюсь и стараюсь анализировать процесс. Можно и тренеру задать вопрос: почему нам здесь одно объясняют, а на практике не всегда так получается.

– Сейчас какие-то записи ведете после тренировок?

– Вел, когда начинал играть на высоком уровне в 2008 году. Тогда нас тренировал Рашид Рахимов.

– А занятия Олега Кононова будете записывать?

– Пока было не до этого. Новый главный тренер попал в команду в непростой период. Но на сборах планирую это делать.

– Какой вопрос комиссии был самым каверзным?

– Их много было. Например, спрашивали, как я буду взламывать фланги и потом переходить к обороне. Я объяснил.

– Где сложнее отвечать на вопросы: перед комиссией или перед журналистами?

– Перед комиссией. Когда спрашиваю журналисты, можно увильнуть. Там – экзамен.

– В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?

– «Спартак», конечно!