Василий Березуцкий: Обыграем ли ФК «Бутырка»? Еще не известно, за какую команду выступать будем - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 14:00Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Василий Березуцкий: Обыграем ли ФК «Бутырка»? Еще не известно, за какую команду выступать будем

    Интервью Василия Березуцкого об экзамене на получение тренерской лицензии УЕФА категории А, тренерской профессии, ФК «Бутырка» и своем будущем в голландском «Витессе».

    – Нужно ли такое обучение профессиональным футболистам?
    – Конечно. Я очень завидую талантливым людям, которые уже рождаются со всеми знаниями. Мне точно надо учиться, как и многим из нашей группы. Обучение помогает посмотреть на футбол глазами тренера.

    – Как долго вы готовились к этому экзамену?
    – Две недели. Накануне была нормальная паника, как и перед любым экзаменом. Я многое переписывал. Всегда кажется, что можно сделать лучше. А вообще, учеба шла два года.

    – Без использования компьютера и принтера?
    – И с их помощью тоже.

    – Ритуалы какие-то студенческие соблюдали?
    – Нет. Просто сказал жене и детям, что в четверг меня не будет дома шесть часов. Чтобы не нервничать, пошел отвечать вторым после брата Алексея.

    – Что было непосредственно на экзамене?
    – Я представил свой микроцикл недельной подготовки и ответил на пару вопросов.

    – Можете их повторить?
    – Нет, они остались в комнате для экзамена.

    – Оценку сказали?
    – Тоже нет. Их и не будет: только сдал или не сдал. Результат объявят после обсуждения.

    – А по ощущениям?
    – Надеюсь, все нормально.

    – Пригодится подготовка в практической работе?
    – Конечно. Футбол постоянно меняется, нужно быть в курсе последних веяний.

    – С кем-то советовались во время подготовки?
    – У нас в группе больше 30 человек, которые все играли или играют в футбол на серьезном уровне. С ними всегда можно было посоветоваться.

    – Из группы получилась бы неплохая сборная.
    – Точно. Если бы заявились на чемпионат страны, наверняка финишировали бы в тройке призеров.

    – Команду «Бутырка» обыграли бы?
    – Зарекаться нельзя, не понятно: за какую команду играть будем (улыбается). Как обычно: выйдем за ту, которая будет сильнее.

    – Когда вы уезжаете в голландский «Витесс»?
    – Ждем результатов экзаменов. Если все будет нормально, 3 января должны присоединиться к команде на сборе в Португалии.

    – Контракт подписан?
    – Да, наверное (улыбается).

    – Как называется ваша должность в «Витессе»?
    – Помощник главного тренера. Или тренер по анализу. Это не так важно.

    – Вы уже были на стажировке в «Витессе». Понравилось?
    – База, поля и инфраструктура у «Витесса» (после длинной паузы) там лучше, чем у ЦСКА.

    #березуцкий василий#Футбол-Россия#фк витесс#чемпионат голландии по футболу
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