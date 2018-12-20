Василий Березуцкий: Обыграем ли ФК «Бутырка»? Еще не известно, за какую команду выступать будем

Футбол 20 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Интервью Василия Березуцкого об экзамене на получение тренерской лицензии УЕФА категории А, тренерской профессии, ФК «Бутырка» и своем будущем в голландском «Витессе».

– Нужно ли такое обучение профессиональным футболистам?

– Конечно. Я очень завидую талантливым людям, которые уже рождаются со всеми знаниями. Мне точно надо учиться, как и многим из нашей группы. Обучение помогает посмотреть на футбол глазами тренера.

– Как долго вы готовились к этому экзамену?

– Две недели. Накануне была нормальная паника, как и перед любым экзаменом. Я многое переписывал. Всегда кажется, что можно сделать лучше. А вообще, учеба шла два года.

– Без использования компьютера и принтера?

– И с их помощью тоже.

– Ритуалы какие-то студенческие соблюдали?

– Нет. Просто сказал жене и детям, что в четверг меня не будет дома шесть часов. Чтобы не нервничать, пошел отвечать вторым после брата Алексея.

– Что было непосредственно на экзамене?

– Я представил свой микроцикл недельной подготовки и ответил на пару вопросов.

– Можете их повторить?

– Нет, они остались в комнате для экзамена.

– Оценку сказали?

– Тоже нет. Их и не будет: только сдал или не сдал. Результат объявят после обсуждения.

– А по ощущениям?

– Надеюсь, все нормально.

– Пригодится подготовка в практической работе?

– Конечно. Футбол постоянно меняется, нужно быть в курсе последних веяний.

– С кем-то советовались во время подготовки?

– У нас в группе больше 30 человек, которые все играли или играют в футбол на серьезном уровне. С ними всегда можно было посоветоваться.

– Из группы получилась бы неплохая сборная.

– Точно. Если бы заявились на чемпионат страны, наверняка финишировали бы в тройке призеров.

– Команду «Бутырка» обыграли бы?

– Зарекаться нельзя, не понятно: за какую команду играть будем (улыбается). Как обычно: выйдем за ту, которая будет сильнее.

– Когда вы уезжаете в голландский «Витесс»?

– Ждем результатов экзаменов. Если все будет нормально, 3 января должны присоединиться к команде на сборе в Португалии.

– Контракт подписан?

– Да, наверное (улыбается).

– Как называется ваша должность в «Витессе»?

– Помощник главного тренера. Или тренер по анализу. Это не так важно.

– Вы уже были на стажировке в «Витессе». Понравилось?

– База, поля и инфраструктура у «Витесса» (после длинной паузы) там лучше, чем у ЦСКА.