Василий Березуцкий: Обыграем ли ФК «Бутырка»? Еще не известно, за какую команду выступать будем

Интервью Василия Березуцкого об экзамене на получение тренерской лицензии УЕФА категории А, тренерской профессии, ФК «Бутырка» и своем будущем в голландском «Витессе».
– Нужно ли такое обучение профессиональным футболистам?
– Конечно. Я очень завидую талантливым людям, которые уже рождаются со всеми знаниями. Мне точно надо учиться, как и многим из нашей группы. Обучение помогает посмотреть на футбол глазами тренера.
– Как долго вы готовились к этому экзамену?
– Две недели. Накануне была нормальная паника, как и перед любым экзаменом. Я многое переписывал. Всегда кажется, что можно сделать лучше. А вообще, учеба шла два года.
– Без использования компьютера и принтера?
– И с их помощью тоже.
– Ритуалы какие-то студенческие соблюдали?
– Нет. Просто сказал жене и детям, что в четверг меня не будет дома шесть часов. Чтобы не нервничать, пошел отвечать вторым после брата Алексея.
– Что было непосредственно на экзамене?
– Я представил свой микроцикл недельной подготовки и ответил на пару вопросов.
– Можете их повторить?
– Нет, они остались в комнате для экзамена.
– Оценку сказали?
– Тоже нет. Их и не будет: только сдал или не сдал. Результат объявят после обсуждения.
– А по ощущениям?
– Надеюсь, все нормально.
– Пригодится подготовка в практической работе?
– Конечно. Футбол постоянно меняется, нужно быть в курсе последних веяний.
– С кем-то советовались во время подготовки?
– У нас в группе больше 30 человек, которые все играли или играют в футбол на серьезном уровне. С ними всегда можно было посоветоваться.
– Из группы получилась бы неплохая сборная.
– Точно. Если бы заявились на чемпионат страны, наверняка финишировали бы в тройке призеров.
– Команду «Бутырка» обыграли бы?
– Зарекаться нельзя, не понятно: за какую команду играть будем (улыбается). Как обычно: выйдем за ту, которая будет сильнее.
– Когда вы уезжаете в голландский «Витесс»?
– Ждем результатов экзаменов. Если все будет нормально, 3 января должны присоединиться к команде на сборе в Португалии.
– Контракт подписан?
– Да, наверное (улыбается).
– Как называется ваша должность в «Витессе»?
– Помощник главного тренера. Или тренер по анализу. Это не так важно.
– Вы уже были на стажировке в «Витессе». Понравилось?
– База, поля и инфраструктура у «Витесса» (после длинной паузы) там лучше, чем у ЦСКА.