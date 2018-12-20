«Опять напишете, что один Глушаков не сдал?» Как футболисты сдавали экзамены

Футбол 20 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

30 слушателей Академии тренерского мастерства в четверг сдали экзамены на аттестационный уровень А-УЕФА. Корреспондент «Советского спорта» переживал и радовался вместе с будущими тренерами.

ПУНКТУАЛЬНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ

Экзамен начинается в 10.00, но за полчаса все студенты в сборе. Привыкли к дисциплине и сделали серьезную поправку на зимние московские и подмосковные пробки. Многие держат в руках рукописные (!) листочки, один из братьев Березуцких несет в комнату для подготовки раскрытый ноутбук.

Денис Глушаков приехал в костюме и в белых кроссовках. Так сейчас модно. У него – отличное настроение, улыбается:

– Опять напишете, что один Глушаков не сдал экзамен?

– Если только не сдадите.

– У вас же бывает, что черное называете белым и наоборот. Согласны?

– Бывает, но крайне редко. Удачи вам.

Некоторые, в их числе Сергей Игнашевич, отправляются в канцелярию для решения финансовых вопросов.

Среди тех, кто учился на тренерскую категорию А-УЕФА в этой группе (всего 31 человек, Андрей Ещенко отсутствовал по уважительной причине – он в лечится в римской клинике), в основном, те, кто закончил игровую карьеру. Кто-то, как Сергей Игнашевич, сделал это летом после успешного для сборной России чемпионата мира-2018, кто-то, как Владимир Джубанов, не играет с 2008-го. Джубанов, к слову, уже имеет почти 10 лет тренерского стажа.

Но были в группе и действующие футболисты – братья Комбаровы, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Сергей Рыжиков… Учились здесь и три иностранца – чех Томаш Выходил, турок Гекдениз Карадениз и Де Оливейра Виллиам Артур, имеющий гражданство Португалии и Бразилии и поигравший в «Амкаре», «Шиннике» и «Уфе». Последний помогал в «Уфе» Сергею Семаку и остался в тренерском штабе клуба.

– Почему среди обучающихся на профессию тренера есть иностранцы? – вопрос директору Академии тренерского мастерства Андрею Лексакову.

– Им разрешили национальные федерации. Выходилу – чешская, Караденизу – турецкая… На категорию PRO, кстати, несколько иностранцев учатся.

– А что для ваших выпускников дает категория А-УЕФА?

– Они могут работать главными тренерами вторых по уровню футбольных дивизионов 55 стран Европы или помощниками наставников клубов элитных лиг.

СБОРНАЯ ЗА ПАРТАМИ

Из этих «студентов» можно легко составить футбольную команду. Вратари – Сергей Рыжиков и Владимир Габулов. В обороне – братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. В серединке – вообще дикая конкуренция: Денис Глушаков, Тимофей Калачев, Гекдениз Карадениз, братья Комбаровы… Забивать будут Александр Кержаков и Сергей Корниленко. Как пошутил Василий Березуцкий, в тройку на чемпионате России эта сборная вошла бы наверняка.

А в экзаменационной комиссии – сплошь серьезные люди: Андрей Лексаков, стоявший у истоков Высшей школы тренеров профессор Вячеслав Варюшин, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян, преподаватель кафедры футбола РГУФК профессор Михаил Полишкис и технический директор Российского футбольного союза Андрей Власов.

Тут поневоле начнешь волноваться. Андрей Лексаков, выходя из комнаты для подготовки, улыбается: «Нервничают ребята. А как вы хотели? Все-таки экзамен. Пот многих прошибает. Потрогайте спину у тех, кто идет на экзамен, она мокрая».

Теперь уже смеются собравшиеся журналисты.

«ГАБ, НА ТВОЮ ЗАЩИТУ Я ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗОЧЕК»

Небольшой спор у экзаменуемых вызвал вопрос: в какой очередности будут отвечать? Один из ассистентов, казалось бы, доносит коллективное решение:

– Решили в алфавитном порядке.

– А кто это сказал?

– Вася Березуцкий.

– Он точно пошутил!

Василий – известный балагур. Позже удалось выяснить, что решили в начале разрешить сдавать заслуженным ветеранам. Первым отправился Алексей Березуцкий. Олег Кузьмин наблюдал в небольшую дырочку, как он рассказывает тему, что-то показывая на таблицы и графики. Следом отстрелялся Василий Березуцкий.

Из неберезуцких первым отвечать на вопросы отправляется Виталий Калешин. Тоже улыбается.

Спартак Гогниев выходит из комнаты для подготовки с пожеланиями «Ни пуха ни пера», отвечает «К черту!». Экзамен у него длится не больше пяти минут – «Все нормально».

Сергей Рыжиков выходит с экзамена довольный:

– Как прошло? Все отлично!

– Овации были?

– Только с моей стороны.

Денис Колодин передает эстафету тезке Глушакову – поспокойней, мол. Да капитан «Спартака» почти всегда спокоен. После экзамена говорит, что его спрашивали: как он будет вскрывать фланги. Он это делал еще две недели назад! Кстати, во время защиты Денис Глушаков пообещал комиссии вернуться в сборную России.

Когда «отстрелялся» последний (Карадениз), на кафедру вбежал Владимир Габулов. Министр спорта Северной Осетии сильно рисковал не успеть. Тогда ему пришлось бы пересдавать.

Василий Березуцкий встретил его словами: «Габ, прости меня, но на твою защиту я хочу посмотреть в глазочек». Но делать этого не стал.

В итоге все 30 соискателей защитили право называться тренерами категории А-УЕФА. Это – не бумага, не диплом, а… пластиковая карточка. Она принимается и ценится, напомню, в 55 странах Европы.

На вручении не обошлось без шуток. Всех называли по фамилиям, и только к Владимиру Габулову обратились: министр спорта Северной Осетиии. Понятно, что он не обиделся.

ВСЕ НОВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ТРЕНЕРСКОЙ КАТЕГОРИИ А-УЕФА

Руслан Аджинджал

Максим Астафьев

Алексей Березуцкий

Василий Березуцкий

Антон Бобер

Томаш Выходил

Владимир Габулов

Денис Глушаков

Спартак Гогниев

Гекдениз Карадениз

Де Оливейра Виллиам Артур

Владимир Джубанов

Денис Евсиков

Алексей Иванов

Сергей Игнашевич

Тимофей Калачев

Виталий Калешин

Александр Кержаков

Денис Колодин

Дмитрий Комбаров

Кирилл Комбаров

Сергей Корниленко

Владимир Корытько

Олег Кузьмин

Михаил Осинов

Антон Рогочий

Сергей Рыжиков

Дмитрий Смирнов

Антон Хазов

Роман Шишкин