«Зениту» везет: его следующий соперник - банкрот: что происходит с турецкими грандами?

Футбол 21 декабря 2018 11:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

«Фенербахче», как и все лучшие клубы Турции попал в катастрофическую финансовую ситуацию.

Вместе с падением турецкой экономики дела у «Фенербахче» приближаются к финансовому кошмару. В этом году клуб показал огромные убытки - на сотни миллионов турецких лир (еще год назад была прибыль). У «Фенера» растут долги, трансферная стоимость игрового состава падает - все это из-за обвала турецкой лиры. Тревожные финансовые результаты отражаются и на стоимости клуба - всего за год «Фенер» подешевел более чем вдвое.

Пока в составе турецкой команды еще есть игроки с серьезной репутацией, но из-за долговой нагрузки, к матчам с "Зенитом", они могут уйти. У «Фенера» могут возникнуть сложности с выплатами по контрактам и зарплатам игрокам. Эти проблемы турецкого клуба могут оказаться на руку не только "Зениту", но и всему российскому футболу. Ряд известных российскому зрителю игроков могут вернуться в наши клубы из «Фенера» - это экс-динамовец Маттье Вальбуэна, и экс-зенитовец Мартин Шкртел. Также российскую лигу может пополнить игрок сборной России Роман Нойштедтер. Разумеется, это случится только в том случае, если в России найдутся желающие выкупить их контракты, которые стали для "Фенербахче" непосильной ношей.

Проблемы «Фенера»

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы, оба матча пройдут в феврале. Но у соперника российского клуба серьезные финансовые проблемы. Согласно отчетности «Фенербахче», первые шесть месяцев этого года (самые свежие данные) клуб завершил с чистым убытком в 343 млн турецких лир (примерно 50 млн. евро). Годом ранее за тот же период «Фенер» получил прибыль в 26 млн турецких лир (6,5 млн евро).

Финансовая ситуация в клубе резко ухудшилась из-за ослабления национальной валюты. Еще в январе этого года за один евро давали 4,5 турецких лиры, в середине года - уже 7,5 турецких лир. Сегодня один евро оценивается в чуть более 6 турецких лир.

Курс турецкой лиры:

Негативные настроения отразились на инвесторах «Фенербахче», акции клуб подешевели более чем в два раза. В начале года стоимость бумаг оценивалась в 16,5 турецких лир, сегодня - в 6,5 лир. За последние пять лет это минимальный показатель.

Курс акций "Фенербахче":

Девальвация турецкой валюты увеличила расходы на финансирование «Фенербахче». Согласно отчетности, в период с июня по сентябрь они составили 567 млн турецких лир (более 80 млн евро), годом ранее было 27 млн тур. лир (6 млн евро).

Только в течение этого лета долги клуба выросли примерно на 20 млн евро - на 31 августа они составляли примерно 300 млн евро (на 31 мая - 280 млн евро). Рост долгов связан с курсовыми разницами, при этом у «Фенера» по большей части валютные кредиты. К примеру, к лету долгосрочные обязательства клуба к банкам составляли 62 млн евро, к осени - уже почти 89 млн евро. Эти цифры выглядят кошмарнее, если перевести их в турецкие лиры - всего за три месяца долги клуба выросли вдвое. Чтобы полностью закрыть эти кредиты в евро клубу требовалось на 31 мая - 322 млн тур. лир, а на 31 августа - уже 665 млн тур. лир.

Данные о кредитах "Фенербахче", взятых в евро

При этом обязательства перед игроками у «Фенербахче» оформлены в евро. Кроме того все самые дорогостоящие игроки клуба - арендованы. Форвард Ислам Слимани (трансферная стоимость оценивается в 16 млн евро) арендован до 30 июня 2019 года у английского «Лестера». Андре Айю (14 млн евро) также арендован у английского «Суонси Сити» до конца июня. Нападающий Яссин Бензья (5 млн евро) арендован у французского «Лилля». Самый дорогостоящий игрок клуба, который при этом не арендован - защитник Диего Рейес за 5 млн евро. Но он пришел в клуб как свободный агент, права на него не выкупали. Все остальные игроки стоимостью ниже 5 млн евро.

Практически все дорогостоящие игроки «Фенербахче» падают в цене, положительная динамика только у Бензья. Слимани еще год назад оценивался в 25 млн евро, Айю в 18 млн евро. Такая же тенденция у игроков, которые хорошо известны российскому зрителю. Француз Маттье Вальбуэна сегодня оценивается в 2 млн евро, а в 2014-м «Динамо» покупало его за 14 миллионов. Словак Мартин Шкртел в середине 2016-го стоил 13 млн евро, сегодня - 3 млн евро. Игрок сборной России Роман Нойштедтер в середине 2016-го стоил 7 млн евро, теперь - 3 млн евро.

Менеджмент "Фенербахче" оказался в кошмарном сне - стоимость игркоов на трансферном рынке падает, а их зарплаты в лирах - растут. Если в мае этого года затраты «Фенербахче» по контрактам игроков составляли 71 млн тур. лир, то спустя три месяца они выросли более чем на 50% до 110 млн тур. лир. Долговая нагрузка и рост текущих расходов заставляют клуб экономить. Состав «Фенера» уже самый скромный за последние шесть лет, но будет дешеветь и дальше - если в экономике Турции не изменится тенденция. Этой распродажей игроков «Фенера» могут воспользоваться российские клубы. Допустим, можно вернуть Вальбуэна, Шкртела или привезти Нойштедтера, учитывая падающую на них стоимость.

«Бенефике» тоже повезло

Еще один турецкий клуб в Лиге Европы - «Галатасарай», который в 1/16 встретится с португальской «Бенфикой». Финансовые проблемы в «Галатасарае» ровно те же, что и у «Фенербахче». Первые шесть месяцев этого года «Галатасарай» завершил в чистым убытком в 118 млн тур. лир. Тот же период годом ранее был с убытком всего в 6 млн тур. лир.

Убытки "Галатасарая"

Акции «Галатасарая» упали в цене почти вдвое с начала года. В январе они оценивались в 2,2 тур. лиры, сегодня в 1,2 тур. лиры.

Курс акций "Галатасарая"

Трансферная стоимость клуба - 95,95 млн евро, но самые дорогостоящие игроки также как и у «Фенербахче» арендованы. Полузащитник Ндиайе (оценивается в 15 млн евро) арендован у английского «Сток Сити». Нападающий Оньекуру (10 млн евро) у «Эвертона».

Еще один большой турецкий клуб - «Бешикташ» - уже вылетел из Лиги Европы. По итогам шести месяцев этого года клуб получил убыток в 178 млн тур. лир, годом ранее была прибыль в 3 млн тур. лир.

Убытки "Бешикташа"

Котировки акции «Бешикташа» также резко упали. В начале года бумаги оценивались в 4,1 тур. лир, сегодня в 1,6 тур. лир.

Курс акций "Бешикташа"

Стоимость состава клуба - 89,3 млн евро. Самый дорогой игрок Адем Ляич (13 млн евро) арендован у «Торино», Лорис Кариус (12 млн евро) у «Ливерпуля».

Среди дорогостоящих игроков в составе клуба есть и хорват Домагой Вида. Его стоимость оценивается в 12 млн евро. Теоретически защитник мог бы заинтересовать клубы РПЛ, если бы не его репутация: Вида во время чемпионата мира оказался вовлечен сразу в несколько скандалов.

Что нам с того?

В целом, кризис в турецком футболе может положительно отразиться на российских клубах. Времена, когда турецкие гранды были главными конкурентами российских клубов на трансферном рынке, миновали. Сейчас "Фенербахче", "Галатасарай" или "Бешикташ" гораздо больше озабочены не покупкой новых звезд, а разгрузкой платежной ведомости. Так что лучших игроков турецкой лиги уже ближайшей зимой можно будет приобрести со значительными скидками. А с потерей лидеров неизбежно должен снизиться и уровень игры турецких команд. Первым это сможет проверить "Зенит", у которого матч с «Фенербахче» назначен на 12 февраля.