В РПЛ самая высокая конкуренция в Европе! Во всяком случае, среди топ-лиг - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 18:32

    В РПЛ самая высокая конкуренция в Европе! Во всяком случае, среди топ-лиг

    А самое большое расслоение – в чемпионатах Англии и Италии.

    Непредсказуемые фавориты

    Нынешний сезон РПЛ отличается особенно бескомпромиссной борьбой и очень высокой плотностью команд в турнирной таблице. Заранее исходы матчей, даже между фаворитами и аутсайдерами лиги, спрогнозировать крайне затруднительно, и поражения лидера «Зенита» в Махачкале (1:2) и дома от «Рубина» (1:2) больше удивляют тем, что соперникам питерцев удавалось забить более одного мяча за игру, нежели сами результаты встреч.

    Но только питерцы выдерживают минимальный чемпионский график – два и более очка за игру. Не стабильнее лидера и другие большие клубы чемпионата России: «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Зато и аутсайдеры не слишком охотно исполняют роли мальчиков для биться, набирая в процентном соотношении намного больше своих европейских коллег.

    Но обо всем по порядку. Чтобы оценить разрыв между «богатыми и бедными», мы воспользовались приемом, схожим с тем, которым пользуются социологи при определении степени расслоения общества. Его суть заключается в том, чтобы суммировать количество набранных очков лидерами лиги и разделить на сумму очков аутсайдеров. Таким образом, мы узнаем, во сколько раз первые превосходят вторых, и сможем оценить разрыв, образующийся между сильными и слабыми.

    Мы брали по три и по шесть клубов с разных полюсов турнирной таблицы, чтобы оценить разрыв не только между первыми и последними (однозначные фавориты против однозначных аутсайдеров), но и между более равными командами, располагающимися ближе к середине турнирной таблицы. И вот что у нас получилось.

    В РПЛ – минимальное расслоение за последние пять лет

    За последние пять лет с того момента, как сезон-2013/14 РПЛ был проведен по системе «осень-весна», всего раз соотношение набранных очков лидерами и аутсайдерами составляло менее 2,37 (то есть первые три клуба набрали в сезоне в 2,37 очков больше, чем последние три): в сезоне-2014/15 «Арсенал», «Торпедо» и «Ростов» насобирали на троих 83 очка (лучший показатель за отчетный период), что всего в 2,25 раза меньше очков, набранных призерами. А чем ниже итоговый коэффициент, тем меньше разница между первыми и последними.

    Наибольший разрыв между первой и последней тройкой участников был зафиксирован в прошлом сезоне, ставшем победным для «Локомотива». Тогда на 174 очка, набранных «Локо», ЦСКА и «Спартаком», пришлось всего 61 очко «СКА-Хабаровска», «Тосно» и «Анжи». В итоге разрыв между тройками составил солидные 2,85 раза, и это при том, что трио лидеров обновило минимум по количеству очков за последние пять лет.

    А вот больше всего (192 очка) они набрали в сезоне-2016/17. Оба преследователя выигравшего чемпионскую гонку «Спартака» (69 очков) продемонстрировали по ходу сезона высокий уровень стабильности и в итоге набрали более двух очков за игру (ЦСКА – 62, «Зенит» - 61). Эта статистика наглядно демонстрирует, что разговоры о несправедливом золоте красно-белых, выигранном якобы только в следствие слабости конкурентов, не соответствуют действительности. Конкуренты тоже были в порядке.

    Увеличив выборку с шести клубов до 12 (из 16 принимающих участие в РПЛ), можно заметить, что коэффициент набранных очков между первыми и последними в нынешнем сезоне наименьший за весь отчетный период – 1,82. То есть шесть лучших клубов лиги набрали в 17 турах всего в 1,82 раза больше очков, нежели худшие. Это наименьший показатель за последние годы, а значит, более высокой плотности в этот период турнирная таблица РПЛ не знала.

    Особенно заметна эта разница в сравнении с сезоном-2015/16 (последнее на данный момент золото ЦСКА), в котором сразу пять клубов нижней части турнирной таблицы не смогли набрать и 30 очков (хотя бы по одному в среднем за игру): «Мордовия» (24), «Динамо» (25), «Кубань», «Анжи» (по 26) и «Уфа» (27). Но с тех пор идет стабильное поступательное уплотнение чемпионата России – 2,16 (2015/16), 2,11 (2016/17), 1,9 (2017/18) и, наконец, 1,82 (2018/19).

    Сезон

    Лидеры-3

    Аутсайдеры-3

    Коэффициент

    Лидеры-6

    Аутсайдеры-6

    Коэффициент

    Сезон-2013/14

    186

    70

    2,66

    338

    168

    2,01

    Сезон-2014/15

    187

    83

    2,25

    329

    176

    1,87

    Сезон-2015/16

    187

    75

    2,49

    343

    159

    2,16

    Сезон-2016/17

    192

    70

    2,74

    337

    160

    2,11

    Сезон-2017/18

    174

    61

    2,85

    324

    170

    1,9

    Сезон-2018/19*

    97

    41

    2,37

    178

    98

    1,82

    * - по итогам 17 туров.

    Ближе всех к России – примера, дальше других – АПЛ и серия А

    Показательным получается и сравнение с ведущими европейскими лигами. Среди топ-6 европейских чемпионатов в России самый низкий коэффициент разрыва набранных очков как в «тройках», так и в «шестерках». В переводе на русский язык это означает, что у нас наименьшая разница между сильными и слабыми и самая непредсказуемая лига среди анализируемых. Во всяком случае, в нынешнем сезоне.

    Только в примере лидеры набирают в среднем столько же очков, столько и их российские коллеги, но аутсайдеры испанского чемпионата значительно менее конкурентоспособны на внутренней арене – 33 набранных очка против 41 в «тройках» и 85 против 98 в «шестерках». Отсюда все равно более заметная итоговая разница между первыми и последними (2,91 в «тройках» и 2,06 в «шестерках»). Но в топ-6 европейских лиг это самые низкие показатели плотности.

    Наибольший же разрыв переживают клубы АПЛ и серии А. Особенно поражают цифры английской лиги, где разделение на сильных и слабых заметно невооруженным глазом. Сразу семь клубов из 20 (чуть больше трети чемпионата) набрали по итогам 17 туров меньше 17 очков, то есть они зарабатывают меньше очка за игру и попросту не соответствуют уровню соперников.

    При этом аж пять команд выдерживают график «два очка за матч»: «Ливерпуль» (45), «Манчестер Сити» (44), «Тоттенхэм» (39), «Челси» (37) и «Арсенал» (34). Даже в «шестерках» разница получается астрономической – 3,13, что уж говорить о «тройках», где коэффициент достигает 4,13 раза? Но и это, оказывается, не предел.

    Итальянские клубы, за исключением «Ювентуса» обычно не могут похвастать стабильным набором очков, но в нынешнем сезоне два и более балла за игру зарабатывают не только туринцы и неаполитанцы, но и футболисты «Интера» под руководством Лучано Спаллетти. Вкупе с чудовищными провалами «Кьево» (жалкие 4 очка в 16 турах) и «Фрозиноне» (8) это привело к колоссальному расслоению в «тройках» – 4,83. Такого нет даже в Англии.

    Впрочем, итальянцам не хватает стабильно набирающих очки топ-клубов, чтобы и в «шестерках» сохранять столь мощный коэффициент. Команды второго эшелона в серии А набирают не так много, как фавориты, поэтому в целом статистика не такая аховая, и все же по уровню расслоения в топ-6 европейских чемпионатов итальянцев опережают только британцы.

    Страна (туры)

    Лидеры-3

    Аутсайдеры-3

    Коэффициент

    Лидеры-6

    Аутсайдеры-6

    Коэффициент

    Россия (17)

    97

    41

    2,37

    178

    98

    1,82

    Англия (17)

    128

    31

    4,13

    225

    72

    3,13

    Испания (16)

    96

    33

    2,91

    175

    85

    2,06

    Италия (16)

    116

    24

    4,83

    192

    69

    2,78

    Германия (16)

    105

    36

    2,92

    185

    81

    2,28

    Франция (18)*

    109

    37

    2,95

    191

    88

    2,17

    * - во французской лиге 1 ввиду массовых переносов матчей разные клубы сыграли от 16 до 18 матчей. Статистика приведена на 20 декабря.

    #Футбол-Россия#рпл#апл#испанская примера#бундеслига#серия а#лига 1
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