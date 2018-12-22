Наследники Далича. Что за клуб противостоит «Реалу» в финале чемпионата мира?

Футбол 22 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

В течение полугода два хорватских тренера привели свои команды в финалы чемпионатов мира – обычного и клубного.

Сегодня, 22 декабря, в финале клубного чемпионата мира мадридский «Реал» будет третий год подряд отстаивать звание лучшей команды во вселенной. Его соперником по решающему матчу сенсационно стал не хватающий звезд с неба на международном уровне «Аль-Айн» из одноименного города в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для этого «боссам» (прозвище футболистов «Аль-Айна») пришлось пройти аж три раунда турнира («Реал», для сравнения, принял участие только в одном), одержав победу в каждом из них. Причем только встреча с «Эсперансом» (Тунис) в четвертьфинале далась аравийцам сравнительно легко – они забили сопернику три безответных мяча. А вот две другие игры стали настоящей битвой.

«Аль-Айн» стартовал в квалификации клубного чемпионата мира встречей с клубом «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии и к 45-й минуте проигрывал со счетом 0:3, но один мяч отыграл еще до перерыва, а еще два – забил во втором тайме (все три на счету легионеров, но о них позже). В серии послематчевых пенальти вратарь Халид Еиса парировал два удара новозеландцев, лишив их надежд на четвертьфинал.

Если не смотрели ту встречу (таких наверняка подавляющее большинство), не пожалейте времени на обзор – игра с обилием красивых атак, голов и удалением получилась бешеной, а эмоции просто запредельными. Оно и понятно, для большинства футболистов это был уникальный шанс сыграть на столь высоком уровне и добиться права сразиться с одним из грандов – «Реалом» и «Ривер Плейт». А тут еще и такая драма.

Удача улыбнулась «боссам», и в полуфинале они оказались с глазу на глаз с аргентинцами, чей финал против «Бока Хуниорс» в финале Кубка Либертадорес наделал столько шуму. Еще по ответному мадридскому противостоянию многие отмечали, что оба латиноамериканских клуба не в лучшей форме, и девять дней спустя в этом смог убедиться весь мир.

Футболисты «Ривера» первыми пропустили, быстро отыгрались и даже вышли вперед, но тут же «словили звезду», начали куражиться, бросили играть, позволили сопернику сравнять счет и не реализовали 11-метровый на 69-й минуте (перекладина). А в серии пенальти Еиса парировал заключительный удар Энцо Переса и вывел свою команду в финал.

Надо отдать аравийцам должное. Менее чем за неделю с 12 по 18 декабря они провели три матчах, из них два – по 120 минут. В итоге четыре «босса» – Кайо, Мохамед Ахмед, Хуссейн Эль-Шахат и Цукаса Сиотани – провели за шесть дней 330 игровых минут, что без получаса равняется четырем сыгранным матчам. Три дня, отведенные организаторами для отдыха перед финалом, по меркам «Аль-Айна» настоящая роскошь.

В составе аравийского клуба нет звезд мирового или хотя бы европейского масштаба, но знакомые лица все же есть.

Например, 32-летний шведский нападающий Маркус Берг, записавший на свой счет два мяча в трех матчах клубного ЧМ. Он наверняка известен российским болельщикам по выступлениям за «Панатинаикос», которому отдал четыре года, «Гамбург» и ПСВ.

Форвард до сих пор надевает футболку национальной сборной – осенью он вышел в основе во всех четырех матчах Лиги наций и отметился одним забитым мячом. Как вы думаете, кому? Конечно, в ворота России в заключительном, четвертом туре (2:0). Благодаря этой виктории «Тре Крунур» удалось в последний момент обойти россиян и оформить выход в элитный дивизион.

Берг является самым дорогостоящим футболистом «Аль-Айна». По версии transfermarkt, его цена составляет 4,5 млн евро, а сами аравийцы отдали за него «Панатинаикосу» 3,3 млн. Так что у них еще есть все шансы остаться даже в плюсе, если решатся расстаться со своим главным бомбардиром.

Есть в клубе еще несколько любопытных легионеров:

– 29-летний малийский полузащитник с французским паспортом Тонго Думбия, имеющий в своем резюме выступления за «Ренн», «Вулверхэмптон», «Тулузу» и загребское «Динамо»;

– 30-летний японский защитник Цукаса Сиотани, проведший два матча за свою сборную (1:0 с Ямайкой и 0:4 от Бразилии осенью 2014 года);

– 27-летний египетский полузащитник Хуссейн Эль-Шахат, отметившийся голом в ворота «Эсперанса».

– 24-летний бразильский крайний нападающий Кайо, отличившийся результативным действием в каждом из трех сыгранных матчей клубного ЧМ – на его счету один гол и две результативные передачи.

С ним связана любопытная история. В феврале бразилец был оштрафован на 1 тысячу дирхамов (около 15 600 рублей на тот момент) за «аморальную прическу» – в ОАЭ нельзя выбривать часть головы, поскольку это противоречит некоторым учениям ислама. Аналогичному наказанию подвергся марокканский нападающий Мурад Батна из «Аль-Вахды».

Тренирует «Аль-Айн» хорватский специалист Зоран Мамич. Он возглавил «боссов» в 2017 году после ухода с поста главного тренера соотечественника и будущего финалиста чемпионата мира здорового человека Златко Далича. Да-да, еще в 2017-м Далич тренировал «Аль-Айн», а через год в «Лужниках» под проливным дождем жал руку Владимиру Путину. Теперь настало время сыграть в финале (путь и клубного ЧМ) его недавним подопечным.

К слову, в Аль-Айне всегда были в чести известные в Европе специалисты. В разные годы здесь работали Анри Мишель, Брюно Метсю, Кике Санчес Флорес, Тите, Вальтер Дзенга и многие другие.

А еще местные болельщики любят крутой перфоманс. Зацените.