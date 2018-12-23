Лексаков: Обучение на категорию PRO-УЕФА во Франции стоит 30 тысяч евро, в России – 470 тысяч рублей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • Футбол23 декабря 2018 13:06Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Лексаков: Обучение на категорию PRO-УЕФА во Франции стоит 30 тысяч евро, в России – 470 тысяч рублей

    20 декабря 30 человек получили тренерские футбольные лицензии категории А-УЕФА. Среди них – очень известные в российском футболе люди: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Александр Кержаков… О секретах обучения и положении дел в нашем тренерском цехе корреспонденту “Советского спорта” рассказал гендиректор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

    ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ

    - Что дает тренеру категория А-УЕФА? Где эти наставники могут работать?
    - На этом курсе имели право обучаться игроки, имеющие не менее пяти матчей за сборные своих стран, или восемь сезонов в премьер-лиге, или десять сезонов в премьер-лиге и первом дивизионе. Теперь они имеют право тренировать клубы вторых по силе дивизионов или быть помощниками в командах премьер-лиг в 55 европейских странах.

    - Как есть ступени обучения?
    - Есть три категории – А, В и С для детско-юношеского футбола. В профессиональном футболе также начинается с категории С. Дальше идут В-УЕФА, А-УЕФА и PRO-УЕФА. На всех ступенях существуют выпускные экзамены. А на В-УЕФА, А-УЕФА и PRO-УЕФА есть еще и вступительные экзамены. В этом году на категорию В-УЕФА был конкурс 4,6 человека на место, чуть меньше – на А-УЕФА. На PRO-УЕФА конкурса не было, комиссия посчитала, что все кандидаты достойны. Среди нихИгорь Семшов, Константин Зырянов, главный тренер женской сборной Елена Фомина, наставник «Тамбова» Мурат Искаков, главные тренеры иностранных команд «Торпедо» (Минск) и «Кайрат» (Алма-Ата).

    - Есть разница в работе с юношескими командами и с элитными российскими клубами?
    - Она огромна. Можно всю методику знать прекрасно, но будет не хватать определенной психологии. Попробуйте поуправлять братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем или Игорем Акинфеевым. Они должны видеть в тренере личность. Без этого контакт не получится, игроки просто затопчут и съедят.

    - Обучение платное?
    - Да. Обучение на категорию С-РФС для юношеского футбола обойдется с января 2019 года в 20 тысяч рублей. Чтобы получить категорию В-УЕФА нужно заплатить 100 000 рублей, А-УЕФА – 350 000 и PRO-УЕФА – 470 000 рублей. В эту стоимость уже входят затраты на зарубежные сборы и стажировки.

    - А если сравнить с зарубежными ценами?
    - Та гораздо дороже. В Голландии и Фрации обучение на категорию PRO-УЕФА стоит 30 тысяч евро, а Италии – около 15 000 евро. Вот и считайте.

    - Иностранцы тоже имеют право учиться в других странах?
    - УЕФА это не поощряет, но разрешает в виде исключения и с разрешения национальных федераций этих стран.

    - Этот курс какой по счету?
    - Третий. Те, кто обучался в первом наборе, уже давно и успешно работают. Это – Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Игорь Шалимов, Омари Тетрадзе, Игорь Черевченко и другие. Второй набор тоже был сильный – Сергей Семак, Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин…

    - Сколько длится обучение?
    - 1,5 года, которые разбиты на сессии. Всего – 300 часов обучения. Были и стажировки в российских клубах, которые с удовольствием идут навстречу, поскольку все тренеры прошли через подобные стажировки.

    - Условный человек с улицы сюда не поступит? Даже если он будет готов оплатить учебу?
    - Добро пожаловать на обучение по тренерской категории С. Там можно учиться без специального образования.

    КАКАЯ ВЫСОТА УГЛОВОГО ФЛАГА?”

    - Какие вопросы обычно задают на экзаменах?
    - Чаще всего это – разговор коллег. Иногда они достаточно тривиальные: как вы видите себя в роли главного тренера? Какими будут ваши первые действия? Или предлагаем сходу дать установку на игру команде, в которой члены экзаменационной комиссии. Стараемся заставить их мыслить, а не действовать по шаблонам. Наши слушатели должны понимать, что не станешь тренером, если только перепишешь конспекты Юрия Семина, Курбана Бердыева или Леонида Слуцкого. Нужно мыслить, обсуждать, сомневаться и дальше идти своим путем.

    Сегодня я спросил Романа Шишкина: помогает ли силовая подготовка, в частности упражнения со штангой, уровню спортивного мастерства? Он ответил так, как я ждал – нет. Мастерство с увеличением веса штанги не растет.

    - Ваши коллеги из хоккейной школы тренеров любят спрашивать: какой диаметр шайбы? А у вас есть такие каверзные вопросы?
    - Про размеры футбольного поля и ворот мы не спрашиваем. Но на теоретических занятиях об этом, конечно, преподаватели говорят. Бывает, спросим: сколько игроков могут располагаться в центральном круге при начальном вводе мяча в игру. Иногда он вызывает легкую панику (улыбается). Стараемся быть интересными для своих слушателей. Многие же играли на самом высоком уровне. В противном случае у преподавателя не будет авторитета.

    - Вы заходили в комнату для подготовки и что-то спрашивали. Раскройте секрет.
    - Спросил Романа Шишкина про размер углового сектора и высота углового флага.

    - Ответил?
    - Не буду раскрывать секрет.

    - А еще?
    - Вот ситуация: вратарь вводит мяч в игру ударом «от ворот». Мяч покидает пределы штрафной площади и его ветром задувает за лицевую линию. Что назначит судья?

    - Угловой.
    - Правильно.

    - Все знали ответ?
    - Нет (смеется). Это я делал для того, чтобы немного раскрепостить ребят перед экзаменом. Повторюсь, они серьезно нервничали.

    «ВЫ САМИ СЕБЕ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС?»

    - Еще какие-то веселые случаи были?
    - Чаще они случаются на занятиях. Коллеги даже советуют мне написать книгу.

    - Но все-таки.
    - Был у нас слушатель, получивший категорию ПРО-УЕФА. Он подготовил доклад на тему «Тенденции развития современного футбола». Я ему – с удовольствием позадаю тебе вопросы. Он: «Вы себе хотите задать вопросы?». Дело в том, что накануне я опубликовал статью с таким же названием. Смешно?

    - Конечно!
    - Но тема продолжилась. Я все-таки задал вопрос. Он отвечает: «Я долго готовился к этому экзамену, и мой мозг так устал, что я не могу ответить». А перед этим будущий главный тренер сказал, что готов к ответу!

    - Фамилию скажете?
    - Нет, зачем? Но скажу, что этот наставник работал и в первом дивизионе, и в премьер-лиге. И сейчас продолжает трудовую деятельность.

    Многие из этой группы уже начали тренировать…

    • - Да, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков в юношеской сборной. Некоторые, особенно из тех, кто еще продолжает выступления, не определились: будут ли они тренерами.

    - С практическими занятиями они легче справлялись, чем с теоретическими?
    - Наоборот. Все очень нервничали. Ребята выступали в качестве помощников главных тренеров, аналитиков, писали планы, конспекты, а затем защищали их. Волнение зашкаливало. Ведь все мы снимали на видео. Это и для них – учебный материал, а также подтверждение того, что здесь никого не “душат” и учиться сложно. Все материалы хранятся в архивах и любому работодателю мы можем их показать.

    «ЧЕРЕЗ ГОД МОЖНО НАЧИНАТЬ ОБУЧЕНИЕ НА КАТЕГОРИЮ PRO-УЕФА»

    - Вот 20 декабря все 30 соискателей сдали успешно свои экзамены. А неудовлетворительные отметки у вас бывают?
    - Конечно. Совсем недавно в группе из 22 человек 13 не сдали. Это были соискатели на тренерскую категорию А-УЕФА. Будут сдавать через шесть месяцев. Бывает и повторные экзамены не сдают.

    - Эти лицензии пожизненные или их нужно подтверждать?
    - Подтверждать необходимо каждые три года. Бывает, что к этому этапу подходят поверхностно: мол, не выполнил задания, не было времени. Сразу – до свидания. Лицензия у него остается, но право на работу нужно подтверждать каждые три месяца.

    - Вот 30 человек получили категорию А-УЕФА. Когда могут начать учиться на PRO-УЕФА?
    - Через год.

    - Что для этого нужно?
    - Желание и опыт практической работы.

    Получается, если Денис Глушаков и братья Комбаровы продолжат выступления, им учиться нельзя?

    • - Можно. Но они должня понимать, что там обучение гораздо сложнее. Есть еще вступительный экзамен, который нужно сдать. Группа, обучающаяся на PRO-УЕФА, 22 января поедет в Турцию на сборы. Учебный день там начинается в девять часов утра, а заканчивается в два ночи! Все работы учащихся должны быть с рисунками, анимациями, видео. Нужно обязательно хорошо владеть компьютером.

    ТРЕНЕРЫ ОБЯЗАНЫ УЧИТЬ ЯЗЫК ТОЙ СТРАНЫ, ГДЕ РАБОТАЮТ”

    - Какая ситуация с тренерскими кадрами в российском футболе прямо сейчас?
    - Хорошая. Всегда повторяю, что наши тренеры подготовлены не хуже иностранных. Мы сами себя порой принижаем. Вот Леонид Слуцкий работает в голландском «Витессе», а до этого тренировал в Англии. И пусть кто-то говорит, что в «Халл Сити» у него не получилось. А у кого там было хорошо? Что со Слуцким, что без него команда находится на 17-18 месте.

    - А «Витесс» находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Голландии.
    - Значит, он опережает больше десятка других наставников. А впереди – гранды «Аякс», ПСВ, «Фейноорд»…

    - Нужно иностранным тренерам учить язык той страны, где они работают?
    - Обязательно! К нам же приезжают те, кто просто не хочет его изучать. Мы были в Италии, Испании, Германии, других странах, и везде перед иностранными наставниками ставят задачу по изучению местного языка. Даже такие гранды и мэтры, как Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти за шесть месяцев были обязаны выучить немецкий. Это записывается в контракт. Если через пол-года ты не в состоянии давать пресс-конференцию на языке той страны, где работаешь, соглашение расторгается.

    - Слуцкого заставляют учить голландский?
    - Нет, там можно говорить на английском. Братья Березуцкие, которые скоро будут помощниками Ленида Викторовича, тоже хорошо поработали над своим английским языком.

    «ПО ПРОГРАММАМ ВЕРХОШАНСКОГО ГОТОВЯТСЯ ИТАЛЬЯНСКИЕ КЛУБЫ»

    - Российская тренерская школа известна за рубежом?
    - Да, вот на исполкоме 19 декабря президент ПФК ЦСКА Евгений Леннорович Гинер, которого я очень уважаю, напомнил, что там постоянно говорят: мы учились по вашим учебникам. Когда я был молодым преподавателем, за стеной находилась кафедра тяжелой атлетики и там сидел профессор Юрий Витальевич Верхошанский. Потом он уехал в Италию. Вся подготовка многих итальянских клубов основана на его трудах.

    - Позвольте уточнить: тяжелоатлет написал программы для футболистов?
    - Совершенно верно. Он писал вообще для спортивных игр программы по скоростно-силовой подготовке и даже был официальным консультантом Федерации футбола Италии. И это – не единичный случай. В Бразилии был популярен Марк Александрович Годик. Мы должны гордиться достижениями советских ученых.

    - Что мешает нашим тренерам сейчас уезжать и добиваться успеха в ведущих чемпионатах Европы и мира?
    - Наверное, наша природная стеснительность, а также незнание иностранных языков. Надеюсь, новое поколение тренеров преодолеет этот рубеж и будет работать в других странах.

    Но положительные примеры есть. Вот Сергей Ташуев возглавил «Шахтер» из Солигорска и сходу стал вице-чемпионом Казахстана, а также вывел команду в еврокубки. Успех?

    - Конечно.
    - Некоторые тренеры у нас работают в Скандинавских странах, Константин Сарсания с успехом тренировал в Литве.

    «ВСЕГДА РАДУЮСЬ ПОБЕДАМ РОССИЙСКИХ ТРЕНЕРОВ»

    - Назовете лучшего тренера России уходящего 2018 года?
    - Не буду этого делать. И дело даже не в том, что не хочу кого-то обидеть. Всегда говорю: нет тренеров хороших или плохих. Есть наставники, у которых получается здесь и сейчас работать с определенным контингентом игроков.

    - А из молодых наставников кого можете выделить?
    - Я доволен, что Сергею Семаку доверили работать в «Зените», и команда лидирует в чемпионате России. С интересом ожидаю работы Михаила Галактионова в молодежной сборной страны. Он добивался успеха в юношеской сборной, успел поработать в «Ахмате». Слежу за тренерской карьерой Дмитрия Кириченко и Дмитрия Парфенова. Да за всеми слежу, не хочется кого-то обидеть. Игорь Осинькин работает в «Чертанове» и показывает симпатичный футбол – мы довольны. Радуемся, что Мурат Искаков с «Тамбовом» лидирует в первенстве ФНЛ. Он поршел в нашей Академии все ступени обучения на тренерские категории. У Мурада Мусаева в «Краснодаре» неплохо получается.

    Я всегда радуюсь, когда российский тренер приводит команду к чемпионству, выигрывает Кубок страны, побеждает в Лиге Европы и Лиге чемпионов или добивается успеха со сборными.

    #Футбол-Россия#рпл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта