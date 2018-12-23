Лексаков: Обучение на категорию PRO-УЕФА во Франции стоит 30 тысяч евро, в России – 470 тысяч рублей

Футбол 23 декабря 2018 13:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

20 декабря 30 человек получили тренерские футбольные лицензии категории А-УЕФА. Среди них – очень известные в российском футболе люди: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Александр Кержаков… О секретах обучения и положении дел в нашем тренерском цехе корреспонденту “Советского спорта” рассказал гендиректор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

“ ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ ”

- Что дает тренеру категория А-УЕФА? Где эти наставники могут работать?

- На этом курсе имели право обучаться игроки, имеющие не менее пяти матчей за сборные своих стран, или восемь сезонов в премьер-лиге, или десять сезонов в премьер-лиге и первом дивизионе. Теперь они имеют право тренировать клубы вторых по силе дивизионов или быть помощниками в командах премьер-лиг в 55 европейских странах.

- Как есть ступени обучения?

- Есть три категории – А, В и С для детско-юношеского футбола. В профессиональном футболе также начинается с категории С. Дальше идут В-УЕФА, А-УЕФА и PRO-УЕФА. На всех ступенях существуют выпускные экзамены. А на В-УЕФА, А-УЕФА и PRO-УЕФА есть еще и вступительные экзамены. В этом году на категорию В-УЕФА был конкурс 4,6 человека на место, чуть меньше – на А-УЕФА. На PRO-УЕФА конкурса не было, комиссия посчитала, что все кандидаты достойны. Среди них – Игорь Семшов, Константин Зырянов, главный тренер женской сборной Елена Фомина, наставник «Тамбова» Мурат Искаков, главные тренеры иностранных команд «Торпедо» (Минск) и «Кайрат» (Алма-Ата).

- Есть разница в работе с юношескими командами и с элитными российскими клубами?

- Она огромна. Можно всю методику знать прекрасно, но будет не хватать определенной психологии. Попробуйте поуправлять братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем или Игорем Акинфеевым. Они должны видеть в тренере личность. Без этого контакт не получится, игроки просто затопчут и съедят.

- Обучение платное?

- Да. Обучение на категорию С-РФС для юношеского футбола обойдется с января 2019 года в 20 тысяч рублей. Чтобы получить категорию В-УЕФА нужно заплатить 100 000 рублей, А-УЕФА – 350 000 и PRO-УЕФА – 470 000 рублей. В эту стоимость уже входят затраты на зарубежные сборы и стажировки.

- А если сравнить с зарубежными ценами?

- Та гораздо дороже. В Голландии и Фрации обучение на категорию PRO-УЕФА стоит 30 тысяч евро, а Италии – около 15 000 евро. Вот и считайте.

- Иностранцы тоже имеют право учиться в других странах?

- УЕФА это не поощряет, но разрешает в виде исключения и с разрешения национальных федераций этих стран.

- Этот курс какой по счету?

- Третий. Те, кто обучался в первом наборе, уже давно и успешно работают. Это – Дмитрий Аленичев, Виктор Онопко, Николай Писарев, Игорь Шалимов, Омари Тетрадзе, Игорь Черевченко и другие. Второй набор тоже был сильный – Сергей Семак, Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин…

- Сколько длится обучение?

- 1,5 года, которые разбиты на сессии. Всего – 300 часов обучения. Были и стажировки в российских клубах, которые с удовольствием идут навстречу, поскольку все тренеры прошли через подобные стажировки.

- Условный человек с улицы сюда не поступит? Даже если он будет готов оплатить учебу?

- Добро пожаловать на обучение по тренерской категории С. Там можно учиться без специального образования.

“ КАКАЯ ВЫСОТА УГЛОВОГО ФЛАГА?”

- Какие вопросы обычно задают на экзаменах?

- Чаще всего это – разговор коллег. Иногда они достаточно тривиальные: как вы видите себя в роли главного тренера? Какими будут ваши первые действия? Или предлагаем сходу дать установку на игру команде, в которой члены экзаменационной комиссии. Стараемся заставить их мыслить, а не действовать по шаблонам. Наши слушатели должны понимать, что не станешь тренером, если только перепишешь конспекты Юрия Семина, Курбана Бердыева или Леонида Слуцкого. Нужно мыслить, обсуждать, сомневаться и дальше идти своим путем.

Сегодня я спросил Романа Шишкина: помогает ли силовая подготовка, в частности упражнения со штангой, уровню спортивного мастерства? Он ответил так, как я ждал – нет. Мастерство с увеличением веса штанги не растет.

- Ваши коллеги из хоккейной школы тренеров любят спрашивать: какой диаметр шайбы? А у вас есть такие каверзные вопросы?

- Про размеры футбольного поля и ворот мы не спрашиваем. Но на теоретических занятиях об этом, конечно, преподаватели говорят. Бывает, спросим: сколько игроков могут располагаться в центральном круге при начальном вводе мяча в игру. Иногда он вызывает легкую панику (улыбается). Стараемся быть интересными для своих слушателей. Многие же играли на самом высоком уровне. В противном случае у преподавателя не будет авторитета.

- Вы заходили в комнату для подготовки и что-то спрашивали. Раскройте секрет.

- Спросил Романа Шишкина про размер углового сектора и высота углового флага.

- Ответил?

- Не буду раскрывать секрет.

- А еще?

- Вот ситуация: вратарь вводит мяч в игру ударом «от ворот». Мяч покидает пределы штрафной площади и его ветром задувает за лицевую линию. Что назначит судья?

- Угловой.

- Правильно.

- Все знали ответ?

- Нет (смеется). Это я делал для того, чтобы немного раскрепостить ребят перед экзаменом. Повторюсь, они серьезно нервничали.

«ВЫ САМИ СЕБЕ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС?»

- Еще какие-то веселые случаи были?

- Чаще они случаются на занятиях. Коллеги даже советуют мне написать книгу.

- Но все-таки.

- Был у нас слушатель, получивший категорию ПРО-УЕФА. Он подготовил доклад на тему «Тенденции развития современного футбола». Я ему – с удовольствием позадаю тебе вопросы. Он: «Вы себе хотите задать вопросы?». Дело в том, что накануне я опубликовал статью с таким же названием. Смешно?

- Конечно!

- Но тема продолжилась. Я все-таки задал вопрос. Он отвечает: «Я долго готовился к этому экзамену, и мой мозг так устал, что я не могу ответить». А перед этим будущий главный тренер сказал, что готов к ответу!

- Фамилию скажете?

- Нет, зачем? Но скажу, что этот наставник работал и в первом дивизионе, и в премьер-лиге. И сейчас продолжает трудовую деятельность.

Многие из этой группы уже начали тренировать…



- Да, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков в юношеской сборной. Некоторые, особенно из тех, кто еще продолжает выступления, не определились: будут ли они тренерами.



- С практическими занятиями они легче справлялись, чем с теоретическими?

- Наоборот. Все очень нервничали. Ребята выступали в качестве помощников главных тренеров, аналитиков, писали планы, конспекты, а затем защищали их. Волнение зашкаливало. Ведь все мы снимали на видео. Это и для них – учебный материал, а также подтверждение того, что здесь никого не “душат” и учиться сложно. Все материалы хранятся в архивах и любому работодателю мы можем их показать.

«ЧЕРЕЗ ГОД МОЖНО НАЧИНАТЬ ОБУЧЕНИЕ НА КАТЕГОРИЮ PRO-УЕФА»

- Вот 20 декабря все 30 соискателей сдали успешно свои экзамены. А неудовлетворительные отметки у вас бывают?

- Конечно. Совсем недавно в группе из 22 человек 13 не сдали. Это были соискатели на тренерскую категорию А-УЕФА. Будут сдавать через шесть месяцев. Бывает и повторные экзамены не сдают.

- Эти лицензии пожизненные или их нужно подтверждать?

- Подтверждать необходимо каждые три года. Бывает, что к этому этапу подходят поверхностно: мол, не выполнил задания, не было времени. Сразу – до свидания. Лицензия у него остается, но право на работу нужно подтверждать каждые три месяца.

- Вот 30 человек получили категорию А-УЕФА. Когда могут начать учиться на PRO-УЕФА?

- Через год.

- Что для этого нужно?

- Желание и опыт практической работы.

Получается, если Денис Глушаков и братья Комбаровы продолжат выступления, им учиться нельзя?



- Можно. Но они должня понимать, что там обучение гораздо сложнее. Есть еще вступительный экзамен, который нужно сдать. Группа, обучающаяся на PRO -УЕФА, 22 января поедет в Турцию на сборы. Учебный день там начинается в девять часов утра, а заканчивается в два ночи! Все работы учащихся должны быть с рисунками, анимациями, видео. Нужно обязательно хорошо владеть компьютером.





“ ТРЕНЕРЫ ОБЯЗАНЫ УЧИТЬ ЯЗЫК ТОЙ СТРАНЫ, ГДЕ РАБОТАЮТ”

- Какая ситуация с тренерскими кадрами в российском футболе прямо сейчас?

- Хорошая. Всегда повторяю, что наши тренеры подготовлены не хуже иностранных. Мы сами себя порой принижаем. Вот Леонид Слуцкий работает в голландском «Витессе», а до этого тренировал в Англии. И пусть кто-то говорит, что в «Халл Сити» у него не получилось. А у кого там было хорошо? Что со Слуцким, что без него команда находится на 17-18 месте.

- А «Витесс» находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Голландии.

- Значит, он опережает больше десятка других наставников. А впереди – гранды «Аякс», ПСВ, «Фейноорд»…

- Нужно иностранным тренерам учить язык той страны, где они работают?

- Обязательно! К нам же приезжают те, кто просто не хочет его изучать. Мы были в Италии, Испании, Германии, других странах, и везде перед иностранными наставниками ставят задачу по изучению местного языка. Даже такие гранды и мэтры, как Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти за шесть месяцев были обязаны выучить немецкий. Это записывается в контракт. Если через пол-года ты не в состоянии давать пресс-конференцию на языке той страны, где работаешь, соглашение расторгается.

- Слуцкого заставляют учить голландский?

- Нет, там можно говорить на английском. Братья Березуцкие, которые скоро будут помощниками Ленида Викторовича, тоже хорошо поработали над своим английским языком.

«ПО ПРОГРАММАМ ВЕРХОШАНСКОГО ГОТОВЯТСЯ ИТАЛЬЯНСКИЕ КЛУБЫ»

- Российская тренерская школа известна за рубежом?

- Да, вот на исполкоме 19 декабря президент ПФК ЦСКА Евгений Леннорович Гинер, которого я очень уважаю, напомнил, что там постоянно говорят: мы учились по вашим учебникам. Когда я был молодым преподавателем, за стеной находилась кафедра тяжелой атлетики и там сидел профессор Юрий Витальевич Верхошанский. Потом он уехал в Италию. Вся подготовка многих итальянских клубов основана на его трудах.

- Позвольте уточнить: тяжелоатлет написал программы для футболистов?

- Совершенно верно. Он писал вообще для спортивных игр программы по скоростно-силовой подготовке и даже был официальным консультантом Федерации футбола Италии. И это – не единичный случай. В Бразилии был популярен Марк Александрович Годик. Мы должны гордиться достижениями советских ученых.

- Что мешает нашим тренерам сейчас уезжать и добиваться успеха в ведущих чемпионатах Европы и мира?

- Наверное, наша природная стеснительность, а также незнание иностранных языков. Надеюсь, новое поколение тренеров преодолеет этот рубеж и будет работать в других странах.

Но положительные примеры есть. Вот Сергей Ташуев возглавил «Шахтер» из Солигорска и сходу стал вице-чемпионом Казахстана, а также вывел команду в еврокубки. Успех?

- Конечно.

- Некоторые тренеры у нас работают в Скандинавских странах, Константин Сарсания с успехом тренировал в Литве.

«ВСЕГДА РАДУЮСЬ ПОБЕДАМ РОССИЙСКИХ ТРЕНЕРОВ»

- Назовете лучшего тренера России уходящего 2018 года?

- Не буду этого делать. И дело даже не в том, что не хочу кого-то обидеть. Всегда говорю: нет тренеров хороших или плохих. Есть наставники, у которых получается здесь и сейчас работать с определенным контингентом игроков.

- А из молодых наставников кого можете выделить?

- Я доволен, что Сергею Семаку доверили работать в «Зените», и команда лидирует в чемпионате России. С интересом ожидаю работы Михаила Галактионова в молодежной сборной страны. Он добивался успеха в юношеской сборной, успел поработать в «Ахмате». Слежу за тренерской карьерой Дмитрия Кириченко и Дмитрия Парфенова. Да за всеми слежу, не хочется кого-то обидеть. Игорь Осинькин работает в «Чертанове» и показывает симпатичный футбол – мы довольны. Радуемся, что Мурат Искаков с «Тамбовом» лидирует в первенстве ФНЛ. Он поршел в нашей Академии все ступени обучения на тренерские категории. У Мурада Мусаева в «Краснодаре» неплохо получается.

Я всегда радуюсь, когда российский тренер приводит команду к чемпионству, выигрывает Кубок страны, побеждает в Лиге Европы и Лиге чемпионов или добивается успеха со сборными.