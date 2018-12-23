Фанаты мешают «Спартаку» продать Глушакова. Сейчас не лучшее время для трансфера

Футбол 23 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Руководство клуба пытается «починить» полузащитника для перепродажи вместо того, чтобы «выкинуть» бесплатно.

Попов, Ананидзе, Еременко… А где Глушаков?

На днях СМИ распространили информацию о том, что на заседании совета директоров «Спартака» было принято решение расстаться с четырьмя футболистами: Ивелином Поповым, Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе и Романом Еременко. В списке не оказалось капитана Дениса Глушакова, фигуру которого весь год преследуют скандальные истории – от конфликта с бывшим наставником Массимо Каррерой до телефонных угроз супруге, с которой находится в состояния развода. Все это вы и так отлично знаете – незачем повторять по десятому кругу.

Многих фанатов, желающих продажи Глушакова, решение о его невключении в заветный трансферный список не ошарашило, конечно, но заставило сильно опечалиться. Зря они, что ли, на каждом матче напоминают руководству клуба, кто во всем виноват, и дружно свистят еще недавнему любимцу (а в мае 2017-го, на заборе возле «Открытия Арены», с бутылкой самогонки в руке он был не просто любим – обожаем)? Выясняется, что зря. Глушакова продавать, конечно, надо, но сейчас, как ни странно, для этого не лучший момент.

Глушаков – не только игрок, но и бизнес-актив

Когда от руководства «Спартака» требуют выкинуть Глушакова из клуба, мало кто задумывается о финансовой составляющей вопроса. Чтобы полузащитника продать, надо найти покупателя, причем покупателя с деньгами, который готов заплатить на трансфер и положить ему солидную по российским и даже европейским меркам (особенно если учесть уровня мастерства) зарплату. Как выгодно продать футболиста, за которым тянется длиннющий шлейф негатива?

Как ни удивительно, но требования фанатов продать Глушакова и мешают руководству «Спартака» это сделать. Допустим, что Леонид Федун согласен с тем, что от проблемного футболиста лучше избавиться. Допустим, с ним согласен и главный тренер Олег Кононов. Но как это сделать по уму? Правильно, не вынося трэш за пределы клуба найти заинтересованного покупателя и не дать ему сбить цену (сейчас это сделать проще, чем отобрать мяч у Педро Роши). Затем помочь своему футболисту договориться с будущим работодателем, ведь понятно, что если они не придут к соглашению, футболист останется в «Спартаке».

Вот так, правильно расставив акценты, большие клубы вовремя и с прибылью избавляются от проблемных активов. Потому что клуб – это не только 25 футболистов первой команды и тренерский штаб, но и целая футбольная пирамида, и чтобы быть конкурентоспособным на длинной дистанции, требуется к каждому футболисту относиться, как к бизнес-активу – вовремя приобретать по заниженным ценам и вовремя расставаться с максимальной выгодой.

Могли бы так поступить и в «Спартаке», но серия скандалов (которым не дают утихнуть в СМИ именно фанаты) сбила цену на футболиста за год более чем в два раза – с €7,5 млн (декабрь-2017) до €3,5 млн. И теперь на его продаже не заработать, в лучшем случае – продажа покроет расходы на продление контракта и разгрузит зарплатный бюджет.

«Починить» Глушакова

Конечно, никто не мешает Федуну просто расторгнуть контракт с Глушаковым, но с точки зрения бизнес-планирования это плохой ход. Приобретение футболиста за €8 млн и вбухивание кучи денег в его оклад и различные бонусы, чтобы через несколько лет бесплатно отдать конкурентам, не кажется очень эффективным вложением. Даже с учетом золотых медалей, в которые спустя полтора года и верится-то с трудом.

Через месяц Глушакову – 32, но пока он все же далек от завершения профессиональной карьеры и все еще способен приносить пользу на футбольном поле. Года два-три минимум, если не случится тяжелых травм. Осенью весь «Спартак» смотрелся слабо, и на этом фоне утверждать, что конкретно Денис подвергся регрессу и не сможет вернуться на высокий уровень, неправильно. К тому же сколько уже раз спартаковцы некрасиво расставались со своими недавними лидерами, а затем подвергались обструкции со стороны прессы и болельщиков?

Вспомните того же Андрея Тихонова, ушедшего в 2000 году в «Крылья Советов» и блиставшего на футбольных полях еще несколько лет. А красно-белые кусали локти. Заиграл в «Краснодаре» Ари, за «Зенит» бьется Артем Дзюба, вспоминать можно много, а суть в том, что в «Спартаке» частенько легко расставались с футболистами, а потом об этом жалели. И вот теперь, когда решили стать ответственнее и взрослее, болельщики сами требуют резать по живому.

Зимой у Кононова будет возможность привести своих футболистов в чувства, и не исключено, что весной Глушаков вновь найдет себя и хотя бы немного отыграет потерю трансферной стоимости. В данном случае как нельзя кстати приходит на ум следующая притча.

Одного дедушку, прожившего с супругой вместе 60 лет, спросили:

– Как вам удалось так долго прожить вместе?

– Понимаете, мы родились и выросли в те времена, когда сломавшиеся вещи чинили, а не выкидывали, – ответил он.

Руководство «Спартака» пытается «починить» Глушакова, вместо того, чтобы выбросить. Как бы болельщики ни относились к обеим сторонам, такой подход заслуживает уважения.

«Своих не сдаем»

И напоследок еще одна причина сохранения Глушакова – сколь гипотетическая, столь и правдоподобная. У многих руководителей, мнящих себя большими лидерами, есть правило никогда не идти на поводу у подчиненных, иначе можно потерять авторитет и власть. Этим принципом активно пользуется, например, президент России, показательно не прогибаясь ни перед какими просьбами и требованиями снизу – «своих не сдаем».

А болельщики «Спартака», напомню, требуют не только продать Глушакова, но и отправить в отставку больших клубных боссов – Сергея Родионова и Наиля Измайлова. Если первое требование фанатов будет выполнено, они наверняка воспримут это как личную победу и продолжат гнуть свою линию. Но если с футболистом Глушаковым Федун, вполне вероятно, готов расстаться, то своих доверенных лиц сдавать наверняка не хочет. Поэтому и держит оборону Родионова с максимально далеко от собственных границ. Пока Глушаков в «Спартаке», Родионов и Измайлов могут пересидеть непогоду в его тени.