Бесперспективняк! Ильзат Ахметов и еще 7 звезд, которых забраковали топ-клубы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 16:00Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

    Бесперспективняк! Ильзат Ахметов и еще 7 звезд, которых забраковали топ-клубы

    Мало кто знает, но до того, как подписать контракт с ЦСКА Ильзат Ахметов проходил просмотр в «Зените» - не подошел.

    Еще полгода назад Ильзат Ахметов, хоть и считался талантливым футболистом, но на поле в составе «Рубина» не выходил от слова вообще. В мае он из-за разногласий с клубом вообще был определен работать в отделе кадров – своеобразное наказание. Сейчас Ахметов с ЦСКА дважды переиграл мадридский «Реал», а также был признан лучшим молодым футболистом России.

    Мало кто знает, но незадолго до того, как подписать контракт с армейцами, Ильзат ездил в Санкт-Петербург – на просмотр в питерском «Зените». Так бы там и остался и был бы счастлив этому, но… не подошел.

    Непонятно, как тренер, проглядевший Ильзата теперь живет с этим и продолжает работать, получая зарплату, но в ЦСКА талант не пропустили. Ахметова хотели подписывать еще в тот момент, когда он выпускался из академии имени Коноплева, но тогда футболист, пообещав вернуться, уехал на каникулы домой, да так и остался в «Рубине».

    А ведь таких случаев, когда будущие звезды не могут даже пройти просмотр в российских клубах пруд пруди. Мы решили вспомнить самые яркие.

    Роман Зобнин – «Зенит»

    Интересно сложилась судьба еще одного выпускника тольяттинской футбольной академии Романа Зобнина. Он тоже, как и Ахметов, проходил просмотр в «Зените», только намного раньше. Спортивный директор сине-бело-голубых Дитмар Байерсдорфер тогда футболиста забраковал, хотя вся селекционная служба была за подписание с ним контракта. Так игрок оказался в «Динамо», а потом и в «Спартаке». Около года назад «Зенит» выходил на Зобнина с сумасшедшим контрактным предложением, но на этот раз уже игрок ответил отказом. Сейчас его оценочная стоимость составляет 13 млн евро и продолжает расти на фоне интереса из Европы.

    Торнике Окриашвили – «Зенит»

    В свое время «Зенит» отказался от еще одного талантливого футболиста – Торнике Окриашвили. Каким же важным для футболиста стал гол, который он забил за «Краснодар» на последней минуте матча с «Зенитом» – в падении, через себя, с линии штрафной. Гол стал победным, а футболист многое доказал не только «Зениту», но и возглавлявшему тогда питерский клуб Мирче Луческу, который не давал грузину игрового времени в донецком «Шахтере», маринуя его в запасе. И как жаль, что из-за травм карьера игрока в «Краснодаре» не задалась. Сейчас он ищет себе новый клуб на правах свободного агента

    Александр Головин – «Спартак»

    В возрасте 12 лет парнишку из Калтана, что в Кемеровской области, отец повез на просмотр в московский «Спартак» – команду, где хочет играть подавляющее большинство пацанов нашей необъятной родины. Вернулись отец и сын на родину несолоно хлебавши – красно-белым не подошел мальчик, у которого уже тогда просматривался потенциал. Зато в ЦСКА его приняли с распростертыми объятиями, а сейчас – продают во Францию за 35 млн евро.

    Юрий Жирков – «Спартак»

    Похожая история произошла и с Юрием Жирковым. Разница лишь в том, что Юра ехал в «Спартак» чуть позже – в возрасте 18 лет. Просматривал потенциального новичка, который тогда играл в тамбовском «Спартаке», лично легендарный Олег Романцев. Потенциала в парне Олег Иванович не разглядел и отправил восвояси. В 2004 году Юрий всплыл в ЦСКА, через четыре года завоевал бронзу Евро-2008, а еще через год установил трансферный рекорд, который продержался девять лет – 21 млн евро.

    Дмитрий и Кирилл Комбаровы – «Локомотив»

    Если бы мы писали о том, как клубы не могут разглядеть потенциал в собственных воспитанниках, то эту часть про Дмитрия и Кирилла Комбаровых мы посвятили бы все тому же «Спартаку». Но сейчас – о другом московском клубе. Когда отец понял, что в академии «Спартака» по разным причинам у его сыновей будущего нет, он начал возить из по разным клубам. Одним из них был «Локомотив». Но тренеры молодых железнодорожников тоже забраковали парочку. Зато парни отлично подошли «Динамо», а потом тандемом все же вернулись в «Спартак». А могли бы до сих играть в «Локо» – на флангах там как раз проблемы.

    Зелимхан Бакаев – «Локомотив»

    Маленького Зелимхана Бакаева отец привез в Москву, когда стало понятно, что индивидуально заниматься ему уже не стоит – надо идти на ступень выше. Сначала был «Спортакадемклуб» – не подошел. Потом – московский «Локомотив» – тоже не подошел. Зато в «Спартак» взяли. Сейчас Зелимхан играет в «Арсенале» на правах аренды, но уже зимой должен быть отозван в «Спартак», где ему прочат место в основе. А еще в молодежке «Спартака» подрастает брат Зелимхана Солтмурад, который может оказаться даже талантливее своего старшего брата. Как думаете, в чьей академии занимался бы он, если бы Зелимхана в итоге взяли в «Локо»?

    #рпл#Футбол-Россия#зобнин роман#ахметов ильзат#окриашвили торнике#головин александр сергеевич#жирков юрий#комбаров кирилл#комбаров дмитрий#бакаев зелимхан
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта