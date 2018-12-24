Бесперспективняк! Ильзат Ахметов и еще 7 звезд, которых забраковали топ-клубы

Футбол 24 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Мало кто знает, но до того, как подписать контракт с ЦСКА Ильзат Ахметов проходил просмотр в «Зените» - не подошел.

Еще полгода назад Ильзат Ахметов, хоть и считался талантливым футболистом, но на поле в составе «Рубина» не выходил от слова вообще. В мае он из-за разногласий с клубом вообще был определен работать в отделе кадров – своеобразное наказание. Сейчас Ахметов с ЦСКА дважды переиграл мадридский «Реал», а также был признан лучшим молодым футболистом России.

Мало кто знает, но незадолго до того, как подписать контракт с армейцами, Ильзат ездил в Санкт-Петербург – на просмотр в питерском «Зените». Так бы там и остался и был бы счастлив этому, но… не подошел.

Непонятно, как тренер, проглядевший Ильзата теперь живет с этим и продолжает работать, получая зарплату, но в ЦСКА талант не пропустили. Ахметова хотели подписывать еще в тот момент, когда он выпускался из академии имени Коноплева, но тогда футболист, пообещав вернуться, уехал на каникулы домой, да так и остался в «Рубине».

А ведь таких случаев, когда будущие звезды не могут даже пройти просмотр в российских клубах пруд пруди. Мы решили вспомнить самые яркие.

Роман Зобнин – «Зенит»

Интересно сложилась судьба еще одного выпускника тольяттинской футбольной академии Романа Зобнина. Он тоже, как и Ахметов, проходил просмотр в «Зените», только намного раньше. Спортивный директор сине-бело-голубых Дитмар Байерсдорфер тогда футболиста забраковал, хотя вся селекционная служба была за подписание с ним контракта. Так игрок оказался в «Динамо», а потом и в «Спартаке». Около года назад «Зенит» выходил на Зобнина с сумасшедшим контрактным предложением, но на этот раз уже игрок ответил отказом. Сейчас его оценочная стоимость составляет 13 млн евро и продолжает расти на фоне интереса из Европы.

Торнике Окриашвили – «Зенит»

В свое время «Зенит» отказался от еще одного талантливого футболиста – Торнике Окриашвили. Каким же важным для футболиста стал гол, который он забил за «Краснодар» на последней минуте матча с «Зенитом» – в падении, через себя, с линии штрафной. Гол стал победным, а футболист многое доказал не только «Зениту», но и возглавлявшему тогда питерский клуб Мирче Луческу, который не давал грузину игрового времени в донецком «Шахтере», маринуя его в запасе. И как жаль, что из-за травм карьера игрока в «Краснодаре» не задалась. Сейчас он ищет себе новый клуб на правах свободного агента

Александр Головин – «Спартак»

В возрасте 12 лет парнишку из Калтана, что в Кемеровской области, отец повез на просмотр в московский «Спартак» – команду, где хочет играть подавляющее большинство пацанов нашей необъятной родины. Вернулись отец и сын на родину несолоно хлебавши – красно-белым не подошел мальчик, у которого уже тогда просматривался потенциал. Зато в ЦСКА его приняли с распростертыми объятиями, а сейчас – продают во Францию за 35 млн евро.

Юрий Жирков – «Спартак»

Похожая история произошла и с Юрием Жирковым. Разница лишь в том, что Юра ехал в «Спартак» чуть позже – в возрасте 18 лет. Просматривал потенциального новичка, который тогда играл в тамбовском «Спартаке», лично легендарный Олег Романцев. Потенциала в парне Олег Иванович не разглядел и отправил восвояси. В 2004 году Юрий всплыл в ЦСКА, через четыре года завоевал бронзу Евро-2008, а еще через год установил трансферный рекорд, который продержался девять лет – 21 млн евро.

Дмитрий и Кирилл Комбаровы – «Локомотив»

Если бы мы писали о том, как клубы не могут разглядеть потенциал в собственных воспитанниках, то эту часть про Дмитрия и Кирилла Комбаровых мы посвятили бы все тому же «Спартаку». Но сейчас – о другом московском клубе. Когда отец понял, что в академии «Спартака» по разным причинам у его сыновей будущего нет, он начал возить из по разным клубам. Одним из них был «Локомотив». Но тренеры молодых железнодорожников тоже забраковали парочку. Зато парни отлично подошли «Динамо», а потом тандемом все же вернулись в «Спартак». А могли бы до сих играть в «Локо» – на флангах там как раз проблемы.

Зелимхан Бакаев – «Локомотив»

Маленького Зелимхана Бакаева отец привез в Москву, когда стало понятно, что индивидуально заниматься ему уже не стоит – надо идти на ступень выше. Сначала был «Спортакадемклуб» – не подошел. Потом – московский «Локомотив» – тоже не подошел. Зато в «Спартак» взяли. Сейчас Зелимхан играет в «Арсенале» на правах аренды, но уже зимой должен быть отозван в «Спартак», где ему прочат место в основе. А еще в молодежке «Спартака» подрастает брат Зелимхана Солтмурад, который может оказаться даже талантливее своего старшего брата. Как думаете, в чьей академии занимался бы он, если бы Зелимхана в итоге взяли в «Локо»?