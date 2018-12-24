РПЛ – самый плотный европейский чемпионат среди топ-6 - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

    РПЛ – самый плотный европейский чемпионат среди топ-6

    А самое большое расслоение – в чемпионатах Англии и Италии.

    Непредсказуемые фавориты

    Нынешний сезон РПЛ отличается особенно бескомпромиссной борьбой и очень высокой плотностью команд в турнирной таблице. Заранее исходы матчей, даже между фаворитами и аутсайдерами лиги, спрогнозировать крайне затруднительно, и поражения зимнего чемпиона «Зенита» в Махачкале (1:2) и дома от «Рубина» (1:2) больше удивляют тем, что соперникам питерцев удавалось забить более одного мяча за игру, нежели сами результаты встреч.

    Но только питерцы с 34 очками в 17 турах выдерживают минимальный чемпионский график – два и более очка за игру. Остальные большие клубы чемпионата России – «Краснодар» (33), ЦСКА (30), «Спартак» и «Локомотив» (по 28) – еще менее стабильны. Зато и аутсайдеры не слишком охотно исполняют роли мальчиков для биться, набирая в процентном соотношении больше своих европейских коллег.

    Но обо всем по порядку. Чтобы оценить разрыв между «богатыми» и «бедными», мы воспользовались приемом, схожим с тем, которым пользуются социологи при определении степени расслоения общества. Его суть заключается в том, чтобы суммировать количество набранных очков лидерами лиги и разделить на сумму очков аутсайдеров. Таким образом, мы узнаем, во сколько раз первые превосходят вторых, и сможем оценить разрыв, образующийся между сильными и слабыми.

    Мы брали по три и по шесть клубов с разных полюсов турнирной таблицы, чтобы оценить расслоение не только между первыми и последними (однозначные фавориты против однозначных аутсайдеров), но и между более равными командами, располагающимися ближе к середине турнирной таблицы. И вот что у нас получилось.

    В РПЛ – минимальное расслоение за последние пять лет

    За последние пять лет с сезона-2013/14 всего раз соотношение набранных очков лидерами и аутсайдерами составляло менее 2,37 (то есть первые три клуба набрали в сезоне в 2,37 очков больше, чем последние три): в сезоне-2014/15 «Арсенал», «Торпедо» и «Ростов» насобирали на троих 83 очка (лучший показатель за отчетный период), что всего в 2,25 раза меньше очков, набранных призерами ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». А чем ниже итоговый коэффициент, тем, соответственно, меньше расслоение между первыми и последними.

    Наибольший разрыв между первой и последней тройкой участников был зафиксирован в прошлом сезоне, ставшем победным для «Локомотива». Тогда на 174 очка, набранных «Локо», ЦСКА и «Спартаком», пришлось всего 61 очко «СКА-Хабаровска», «Тосно» и «Анжи». В итоге разрыв между тройками составил солидный коэффициент – 2,85, и это при том, что трио лидеров обновило минимум по количеству очков за последние пять лет.

    А вот больше всего (192 очка) призеры набрали в сезоне-2016/17. Оба преследователя выигравшего чемпионскую гонку «Спартака» (69 очков) продемонстрировали по ходу сезона высокий уровень стабильности и в итоге набрали более двух очков за игру (ЦСКА – 62, «Зенит» – 61), но все равно отстали на 7-8 очков. Эта статистика наглядно демонстрирует, что разговоры о несправедливом золоте красно-белых, выигранном якобы только вследствие слабости конкурентов, не соответствуют действительности. Конкуренты тоже были в порядке.

    Увеличив выборку с шести клубов до 12 (из 16 принимающих участие в РПЛ), можно заметить, что и коэффициент набранных очков между первыми и последними в нынешнем сезоне – наименьший за весь отчетный период (1,82), а значит, более высокой плотности за отчетный период турнирная таблица РПЛ не знала.

    Особенно заметна эта разница в сравнении с сезоном-2015/16 (последнее на данный момент золото ЦСКА), в котором сразу пять клубов нижней части турнирной таблицы не смогли набрать и 30 очков (хотя бы по одному в среднем за игру): «Мордовия» (24), «Динамо» (25), «Кубань», «Анжи» (по 26) и «Уфа» (27). Однако с тех пор зафиксировано стабильное поступательное уплотнение чемпионата России – 2,16 (2015/16), 2,11 (2016/17), 1,9 (2017/18) и, наконец, 1,82 (2018/19, по итогам 17 туров).

    Таблица расслоения

    Сезон

    Лидеры, 3 клуба

    Аутсайдеры, 3 клуба

    Коэффициент

    расслоения

    Лидеры, 6 клубов

    Аутсайдеры, 6 клубов

    Коэффициент расслоения

    Сезон-2013/14

    186

    70

    2,66

    338

    168

    2,01

    Сезон-2014/15

    187

    83

    2,25

    329

    176

    1,87

    Сезон-2015/16

    187

    75

    2,49

    343

    159

    2,16

    Сезон-2016/17

    192

    70

    2,74

    337

    160

    2,11

    Сезон-2017/18

    174

    61

    2,85

    324

    170

    1,9

    Сезон-2018/19*

    97

    41

    2,37

    178

    98

    1,82

    * – по итогам 17 туров.

    Занимательный факт. Среди четырех последних чемпионов РПЛ наилучший результат в сезоне продемонстрировал «Спартак», набравший 69 очков, а самый слабый чемпион – действующий. Ему для победы было достаточно и 60 очков. Для сравнения, «Ростову» в сезоне-2015/16 не хватило и 63.

    Рейтинг чемпионов пяти последних чемпионатов РПЛ

    Сезон

    Клуб

    В

    Н

    П

    М

    О

    2016/17

    Спартак

    22

    3

    5

    46-27

    69

    2014/15

    Зенит

    20

    7

    3

    58-17

    67

    2015/16

    ЦСКА

    20

    5

    5

    51-25

    65

    2013/14

    ЦСКА

    20

    4

    6

    49-26

    64

    2017/18

    Локомотив

    18

    6

    6

    41-21

    60

    Ближе всех к России – примера, дальше других – АПЛ и серия А

    Показательным получается и сравнение с ведущими европейскими лигами. Среди топ-6 европейских чемпионатов в России самый низкий коэффициент расслоения как в «тройках», так и в «шестерках». В переводе на русский язык это означает, что у нас наименьшая дистанция между сильными и слабыми и самая непредсказуемая лига среди анализируемых. Во всяком случае, в нынешнем сезоне.

    Ближе других европейских первенств к российскому примера, где лидеры набирают в среднем не намного больше очков, чем их российские коллеги (2,02 против 1,9). Однако аутсайдеры испанского чемпионата значительно менее конкурентоспособны на внутренней арене – 36 набранных очков против 41 в «тройках» и 90 против 98 в «шестерках». Отсюда все равно более заметная итоговая разница между первыми и последними (2,86 в «тройках» и 2,07 в «шестерках»). Но в топ-6 европейских лиг это практически самые низкие показатели плотности, сопоставимые только с лигой 1, но во Франции в связи с многочисленными переносами таблица чемпионата имеет несколько искаженный вид.

    Наибольший же разрыв переживают клубы АПЛ и серии А. Особенно поражают цифры премьер-лиги, где разделение на сильных и слабых заметно невооруженным глазом. Сразу шесть клубов из 20 (почти треть чемпионата) набрали по итогам 18 туров меньше 18 очков, то есть зарабатывают меньше очка за игру и попросту не соответствуют уровню соперников: «Ньюкасл» (17), «Саутгемптон» (15), «Кардифф» (14), «Бернли» (12), «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» (по 10).

    И сразу пять команд выдерживают график «два очка за матч»: «Ливерпуль» (48), «Манчестер Сити» (44), «Тоттенхэм» (42), «Челси» и «Арсенал» (по 37). Даже в «шестерках» расслоение получается астрономическим – 3,04, что уж говорить о «тройках», где коэффициент достигает 4,19?

    Сопоставимыми показателями могут похватать только лидеры серии А, где «Ювентус» набирает 96,1% (16 побед и ничья в 17 турах), а «Наполи» – 80% очков. Близки к графику «два очка за игру» и футболисты «Интера» под руководством Лучано Спаллетти, но в минувшем туре они подпортили себе статистику, сыграв вничью с занимающим 20-е место «Кьево». Впрочем, вкупе с чудовищными провалами «летающих осликов» (жалкие 8 очков в 17 турах) и «Фрозиноне» (9) это привело к «английскому» расслоению в «тройках» – 4,1.

    Впрочем, итальянцам не хватает стабильно набирающих очки топ-клубов, чтобы и в «шестерках» сохранять столь мощный коэффициент. Команды второго эшелона в серии А набирают не так много, как фавориты, поэтому в целом статистика не такая аховая, и все же по уровню расслоения в топ-6 европейских чемпионатов итальянцев опережают только британцы.

    Страна (туры)

    Лидеры-3

    Аутсайдеры-3

    Коэффициент

    Лидеры-6

    Аутсайдеры-6

    Коэффициент

    Россия (17)

    97

    41

    2,37

    178

    98

    1,82

    Англия (18)

    134

    32

    4,19

    237

    78

    3,04

    Испания (17)

    103

    36

    2,86

    186

    90

    2,07

    Италия (17)

    123

    30*

    4,1

    204

    76

    2,68

    Германия (17)

    111

    36

    3,08

    197

    87

    2,26

    Франция (18)**

    113

    40

    2,83

    200

    94

    2,13

    * – поскольку задача исследования – оценить соотношение сил между командами на разных полюсах турнирной таблицы на основании очков, набранных на футбольном поле, мы «вернули» «Кьево» три балла, отнятых у клуба местной федерацией в связи с финансовыми махинациями.

    ** – во французской лиге 1 ввиду массовых переносов матчей разные клубы сыграли от 17 до 19 матчей. Статистика приведена на 24 декабря.

    Если собрать в одну таблицу лидеров ведущих европейских чемпионатов и расставить их в зависимости от процента набранных очков, вновь будет очевидно доминирование АПЛ – пять клубов из 13, набирающих не менее 2/3 всех очков.

    Фантастические цифры у «Ювентуса». Одна ничья в 17 турах – за гранью разумного, поэтому несмотря на все старания «Наполи» (6-й показатель в Европе) чемпионской гонки в серии А не предвидится. Как и во Франции, где «ПСЖ» допустил в 17 матчах две ничьи.

    Лидер чемпионата России «Зенит» набирал в осенней части сезона всего 66,7% очков и оказался в хвосте нашего рейтинга. Больше него набирает даже делящие в АПЛ четвертое-пятое места «Арсенал» и «Челси».

    13 лучших клубов топ-6 европейских чемпионатов

    Клуб

    Страна

    И

    В

    Н

    П

    0

    %

    1. Ювентус

    Италия

    17

    16

    1

    0

    49

    96,1

    2. ПСЖ

    Франция

    17

    15

    2

    0

    47

    92,2

    3. Ливерпуль

    Англия

    18

    15

    3

    0

    48

    88,9

    4. Боруссия Д

    Германия

    17

    13

    3

    1

    42

    82,4

    5. Манчестер Сити

    Англия

    18

    14

    2

    2

    44

    81,5

    6. Наполи

    Италия

    17

    13

    2

    2

    41

    80,4

    7. Тоттенхэм

    Англия

    18

    14

    0

    4

    42

    77,8

    8. Барселона

    Испания

    17

    11

    4

    2

    37

    72,5

    9. Бавария

    Германия

    17

    11

    3

    3

    36

    70,6

    10-11. Челси

    Англия

    18

    11

    4

    3

    37

    68,5

    10-11. Арсенал

    Англия

    18

    11

    4

    3

    37

    68,5

    12-13. Зенит

    Россия

    17

    11

    1

    5

    34

    66,7

    12-13. Атлетико

    Испания

    17

    9

    7

    1

    34

    66,7

    #рпл#Футбол-Россия#апл#испанская примера#серия а#бундеслига#лига 1
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