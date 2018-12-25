Игорь Бушманов: Дед Мороз к Мамаеву и Кокорину не придет

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поделился последними новостями о содержании его подзащитного в СИЗО «Бутырка» вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
- Недавно в СМИ прошло сообщение о планах «Бутырки» провести товарищеский матч между сотрудниками следственного изолятора и подозреваемыми, за команду которых могли бы сыграть Кокорин и Мамаев. В СИЗО нам эту информацию не подтвердили. А что вам известно об этом?
- Толь то, что пишут. Подробностей не знаю. В среду уточню у Павла, насколько это соответствует действительности.
- Теоретически участие ребят в таком матче возможно? Вроде бы в футбол разрешено играть только заключенным из хозяйственного отряда, но не подозреваемым.
- Никогда не сталкивался с подобной ситуацией, чтобы лиц, которые содержатся под стражей по уголовным делам, допускали до игровых мероприятий, в частности футбола. Но у нас… ничего не исключено. Как решит следователь, так и будет. Он определяет любые изменения режима, связанные с содержанием под стражей. Его разрешение первично. Если следствие даст добро, подобный матч не исключен. Сторона защиты точно возражать не будет. В данной ситуации это своего рода моральная поддержка ребят.
- Кокорину и Мамаеву придется играть в разных командах? Ведь они проходят по одному делу и не должны пересекаться.
- Возможны разные варианты. Они же уже пересекались на судебном рассмотрении. Даже дважды. Расследование фактически завершено, и какое-то общение никак не повлияет на его результаты. Я не вижу никаких препятствий для того, что Кокорин и Мамаев сыграли за одну команду, если матч все-таки разрешат.
- На Новый год в СИЗО будет особый режим? Кокорин и Мамаев смогут отметить праздник?
- Для всех заключенных новогодний режим допускает более поздний отбой. В час ночи. Дают возможность посмотреть новогоднюю программу, даже в этих условиях встретить Новый год.
- Дополнительные передачки или подарки возможны?
- Того, что передают родственники и знакомые, вполне достаточно. Никакие дополнительные подарки не допускаются. Дед Мороз в СИЗО не ходит. Но думаю, что ребята найдут возможность более-менее достойно организовать свой быт в праздники даже в этих условиях.
- Вы собирались подавать жалобу в прокуратуру из-за несогласия с обвинением Мамаева в хулиганстве. Уже подали?
- Мы не согласны с обвинением Мамаева в причинении побоев Сергею Гайсину из хулиганских побуждений. И не считаем мотивированным переквалификацию на вторую часть статьи 115. Виталию Соловчуку, на наш взгляд, мелкие телесные повреждения тоже были нанесены в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, а не из хулиганских побуждений.
- Когда подали жалобу?
- Еще в субботу. По электронной почте.
- Когда она должна быть рассмотрена?
- Максимальный срок рассмотрения составляет десять дней. Учитывая, что я подал жалобу 22 декабря, а впереди еще праздники, 9-10 января - крайняя дата. Впрочем, жалобу можно рассмотреть и в трехдневный срок.
- Трое суток, начиная с субботы?
- С понедельника, поскольку она пришла именно в этот день. Так что ее могут рассмотреть уже к ближайшему четвергу.
- Когда последний раз общалась с Мамаевым лично?
- В прошлую пятницу, когда ему предъявлялось новое обвинение.
- Его состояние не ухудшилось из-за продления срока пребывания под стражей?
- Оно, как и раньше, более-менее нормальное. Он держится, даже в этой ситуации. Надеется на благоприятный исход для себя.