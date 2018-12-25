Игорь Бушманов: Дед Мороз к Мамаеву и Кокорину не придет

Футбол 25 декабря 2018 14:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поделился последними новостями о содержании его подзащитного в СИЗО «Бутырка» вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

«РЕБЯТА МОГУТ СЫГРАТЬ ЗА ОДНУ КОМАНДУ»

- Недавно в СМИ прошло сообщение о планах «Бутырки» провести товарищеский матч между сотрудниками следственного изолятора и подозреваемыми, за команду которых могли бы сыграть Кокорин и Мамаев. В СИЗО нам эту информацию не подтвердили. А что вам известно об этом?

- Толь то, что пишут. Подробностей не знаю. В среду уточню у Павла, насколько это соответствует действительности.

- Теоретически участие ребят в таком матче возможно? Вроде бы в футбол разрешено играть только заключенным из хозяйственного отряда, но не подозреваемым.

- Никогда не сталкивался с подобной ситуацией, чтобы лиц, которые содержатся под стражей по уголовным делам, допускали до игровых мероприятий, в частности футбола. Но у нас… ничего не исключено. Как решит следователь, так и будет. Он определяет любые изменения режима, связанные с содержанием под стражей. Его разрешение первично. Если следствие даст добро, подобный матч не исключен. Сторона защиты точно возражать не будет. В данной ситуации это своего рода моральная поддержка ребят.

- Кокорину и Мамаеву придется играть в разных командах? Ведь они проходят по одному делу и не должны пересекаться.

- Возможны разные варианты. Они же уже пересекались на судебном рассмотрении. Даже дважды. Расследование фактически завершено, и какое-то общение никак не повлияет на его результаты. Я не вижу никаких препятствий для того, что Кокорин и Мамаев сыграли за одну команду, если матч все-таки разрешат.

«ОТБОЙ - В ЧАС НОЧИ 1 ЯНВАРЯ»

- На Новый год в СИЗО будет особый режим? Кокорин и Мамаев смогут отметить праздник?

- Для всех заключенных новогодний режим допускает более поздний отбой. В час ночи. Дают возможность посмотреть новогоднюю программу, даже в этих условиях встретить Новый год.

- Дополнительные передачки или подарки возможны?

- Того, что передают родственники и знакомые, вполне достаточно. Никакие дополнительные подарки не допускаются. Дед Мороз в СИЗО не ходит. Но думаю, что ребята найдут возможность более-менее достойно организовать свой быт в праздники даже в этих условиях.

- Вы собирались подавать жалобу в прокуратуру из-за несогласия с обвинением Мамаева в хулиганстве. Уже подали?

- Мы не согласны с обвинением Мамаева в причинении побоев Сергею Гайсину из хулиганских побуждений. И не считаем мотивированным переквалификацию на вторую часть статьи 115. Виталию Соловчуку, на наш взгляд, мелкие телесные повреждения тоже были нанесены в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, а не из хулиганских побуждений.

«ЖАЛОБУ ДОЛЖНЫ РАССМОТРЕТЬ ДО 10 ЯНВАРЯ»

- Когда подали жалобу?

- Еще в субботу. По электронной почте.

- Когда она должна быть рассмотрена?

- Максимальный срок рассмотрения составляет десять дней. Учитывая, что я подал жалобу 22 декабря, а впереди еще праздники, 9-10 января - крайняя дата. Впрочем, жалобу можно рассмотреть и в трехдневный срок.

- Трое суток, начиная с субботы?

- С понедельника, поскольку она пришла именно в этот день. Так что ее могут рассмотреть уже к ближайшему четвергу.

- Когда последний раз общалась с Мамаевым лично?

- В прошлую пятницу, когда ему предъявлялось новое обвинение.

- Его состояние не ухудшилось из-за продления срока пребывания под стражей?

- Оно, как и раньше, более-менее нормальное. Он держится, даже в этой ситуации. Надеется на благоприятный исход для себя.