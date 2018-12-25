Итоги-2018: От Дзагоева до Месси. Рейтинг футболистов, потерявших в цене

Футбол 25 декабря 2018 16:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Среди футболистов РПЛ больше других подешевел Маркизио, а мировой лидер – Луис Суарес из «Барселоны».

Маркизио подешевел на 70%

Всего за полгода полузащитник «Зенита» Клаузио Маркизио, чье появление в питерском клубе было обставлено с большой помпой, потерял в цене €12,5 млн из €18 млн. Что не удивительно, если учесть, что 32-летнему итальянцу так и не удалось стать полноценным футболистом основы. Всего в четырех матчах он провел на поле все 90 минут, а под конец года и вовсе стал чаще появляться на замену.

В этом отношении показательно, что он вышел в старте в заключительном матче группового этапа Лиги Европы в Праге (0:2). «Зенит» к тому моменту уже обеспечил себе выход из группы, и Сергей Семак выставил с первых минут большую группу резервистов, среди которых оказался и Клаудио. Помимо сказанного, Маркизио – самый возрастной футболист в нашем рейтинге, так что на нем отсутствие практики сказывается даже сильнее, чем на конкурентах.

Как, например, на 25-летнем Матиасе Краневиттере, партнере по «Зениту». Аргентинец тоже мало играет (605 минут во всех турнирах) и в результате уже потерял почти 30% стоимости. После заключительного матча года футболист заявил о том, что хотел бы покинуть клуб. Если повезет, зимой «Зенит» еще может успеть отбить вложенные в него €8 млн. Или хотя бы большую часть от этой суммы.

В десятке самых подешевевших футболистов все трое летних звездных новичков «Локомотива»: Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк и Федор Смолов. Если Федор предсказуемо провалил осенний отрезок сезона, то иностранные легионеры смотрелись не так уж плохо, но на их ценнике отразилось общее впечатление от игры команды. Так что с ними «Локо» все же не прогадал – немец по-прежнему стоит дороже, чем железнодорожники за него заплатили (€5 млн), а поляк взят у «ПСЖ» в аренду и летом с большой долей вероятности вернется в Париж. А если нет, то красно-зеленым отлично удается сбить на него цену.

В топ-10 потерявших в цене (в абсолютных величинах) пятеро иностранцев, шестеро легионеров (Виталий Денисов принял узбекское гражданство, чтобы играть за сборную) и всего четверо футболистов от 30 лет и старше. А самый молодой – бразильский полузащитник «Спартака» Педро Роша, плотно осевший на скамейке запасных (178 минут). Сейчас его трансферная стоимость оценивается в €2,5 млн, тогда как летом 2017-го он обошелся красно-белым в €12 млн.

Довольно неожиданно в топ-10 затесались два футболиста «Крыльев Советов» Виталий Денисов и Максим Канунников, в сумме «полегчавшие» на €3,8 млн. Очень солидные деньги для небольшого провинциального клуба, только что вернувшегося в элиту.

Ну и Алан Дзагоев, чьи регулярные травмы не могли не отразиться на стоимости. Впрочем, в его случае она никакого значения не имеет – представить, что Дзагоев уедет из ЦСКА, может только человек с фантазией Терри Пратчетта.

ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ РПЛ, ПОТЕРЯВШИХ В ЦЕНЕ (€ МЛН)

Футболист Страна Возраст Клуб Текущая стоимость, € млн Потеря стоимости, % Потеря стоимости, € млн 1. Клаудио Маркизио Италия 32 Зенит 5,5 69,4 12,5 2. Бенедикт Хеведес Германия 30 Локомотив 6,5 56,7 8,5 3. Гжегож Крыховяк Польша 28 Локомотив 18 28 7 4. Денис Глушаков Россия 31 Спартак 3,5 53,3 4 5. Матиас Краневиттер Аргентина/Италия 25 Зенит 5,5 31,3 2,5 6. Федор Смолов Россия 28 Локомотив 12,5 16,7 2,5 7. Виталий Денисов Узбекистан/Россия 31 Крылья Советов 2 50 2 8. Педро Роша Бразилия 24 Спартак 2,5 44,4 2 9. Алан Дзагоев Россия 28 ЦСКА 13 13,3 2 10. Максим Канунников Россия 27 Крылья Советов 2 47,4 1,8

Пять зенитовцев потеряли €18,5 млн

Рейтинг футболистов, потерявших в цене в абсолютных величинах (в млн евро), актуален для наиболее дорогостоящих футболистов, а ведь были и те, кто заметно подешевел, но не попал в предыдущий топ-10, потому что находится в другой ценовой категории. Отбросив совсем уж мелкие цены (так, Андрей Ещенко потерял в цене 62,5%, но это всего лишь €250 тыс.), мы составили рейтинг футболистов, больше других потерявших именно в процентном выражении.

И тут в первой пятерке практически без изменений, с той лишь разницей, что Крыховяк опустился на пятую строчку, а его место занял Глушаков. Зато во второй пятерке очень интересный расклад. Во-первых, там трое футболистов «Зенита» (Игорь Смольников, Эльмр Набиуллин и Миха Мевля), что в сумме дает сразу пятерых игроков питерцев из 11, то есть почти половину. И это куда более показательная оценка осенней части для сине-бело-голубых, чем первое место в турнирной таблице. Для сравнения, футболистов «Краснодара», отстающего от питерцев всего на одно очко, нет ни в одной из двух таблиц.

В данном рейтинге пятеро иностранцев и шестеро футболистов от 30 лет и старше. А самый молодой – 23-летний Эльмир Набиуллин, потерявший место в составе «Зенита» с октября. С тех пор он появлялся на поле только в матчах Лиги Европы, где Семак мог себе позволить немного поэкспериментировать.

ТОП-11 ФУТБОЛИСТОВ РПЛ, ПОТЕРЯВШИХ В ЦЕНЕ (ПРОЦЕНТЫ)*

Футболист Страна Возраст Клуб Текущая стоимость € млн Потеря стоимости, € млн Потеря стоимости, % 1. Клаудио Маркизио Италия 32 Зенит 5,5 12,5 69,4 2. Бенедикт Хеведес Германия 30 Локомотив 6,5 8,5 56,7 3. Денис Глушаков Россия 31 Спартак 3,5 4 53,3 4. Матиас Краневиттер Аргентина/Италия 25 Зенит 5,5 2,5 31,3 5. Гжегож Крыховяк Польша 28 Локомотив 18 7 28 6. Александр Беленов Россия 32 Уфа 4,5 1,5 25 7. Павел Мамаев Россия 30 Краснодар 5 1,5 23,1 8. Дмитрий Полоз Россия 27 Рубин 5,5 1,5 21,4 9. Игорь Смольников Россия 30 Зенит 6 1,5 20 10-11. Эльмир Набиуллин Россия 23 Зенит 4 1 20 10-11. Миха Мевля Словения 28 Зенит 4 1 20

* - среди футболистов, чья цена в декабре 2017 года составляла €5 млн и более.

Месси и Роналду снова рядом

По миру наибольшие потери в цене несут возрастные звезды первой величины, что, в общем, логично – ценник на них был максимальным, и даже снижение стоимости на 10-20% в номинальном выражении составляет крупную сумму. Поэтому в нашем рейтинге доминирует звездное поколение, возглавляемое Криштиану Роналду и Лео Месси и потихоньку передающее лидерство в мировом футболе более молодым и дерзким, таким как Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и Эден Азар. В топ-11 только один футболист моложе 30 лет (25-летний Янник Карраско), а в топ-20 – двое (+27-летний Симоне Дзадза, забивший в 16 осенних матчах 1 гол).

Вообще возраст не щадит никого. В этом отношении показательно, что 33-летний Лука Модрич в лучший год за всю свою карьеру (Лига чемпионов, финал чемпионата мира, клубный чемпионат мира и, наконец, «Золотой мяч») потерял в цене почти 40%, или в денежном выражении €15 млн.

Из 11 участников рейтинга сразу трое представляют «Барселону». В сумме трансферная стоимость Месси, Луиса Суареса и Артуро Видаля снизилась на €60 млн. И это при том, что «Барса» выиграла чемпионат Испании в мае и лидирует по итогам 17 туров нынешнего сезона. К слову, примера представлена сразу пятью футболистами (+Модрич и Филипе Луис).

Более половины футболистов нашего топа – шестеро из 11 – представляют Латинскую Америку: Аргентину (Месси и Гонсало Игуаин), Чили (Алексис Санчес и Артуро Видаль), Бразилию (Филипе Луис) и Уругвай (Суарес). Наверняка большинство из них завершат карьеру в течение ближайших трех-четырех лет, и это, конечно, очень обеднит весь мировой футбол.

Что до Карраско, потерявшего за год половину стоимости, то тут все предельно понятно. Бельгиец еще в феврале соблазнился предложением из Китая и уехал за длинным юанем. А в китайской суперлиге все звезды теряют в цене, даже молодые. К тому же не сказать, что он там феерит – 7 голов и 9 передач в 25 матчах чемпионата страны.

ТОП-11 ФУТБОЛИСТОВ МИРА, ПОТЕРЯВШИХ В ЦЕНЕ (€ МЛН)

Футболист Страна Возраст Клуб Текущая стоимость, € млн Потеря стоимости, % Потеря стоимости, € млн 1. Луис Суарес Уругвай 31 Барселона 60 29,4 25 2. Янник Карраско Бельгия 25 Далянь Ифан 20 50 20 3. Алексис Санчес Чили 30 Манчестер Юнайтед 45 30,8 20 4. Гонсало Игуаин Аргентина 31 Милан 50 28,6 20 5. Криштиану Роналду Португалия 33 Ювентус 100 16,7 20 6. Лионель Месси Аргентина 31 Барселона 160 11,1 20 7. Артуро Видаль Чили 31 Барселона 20 42,9 15 8. Лука Модрич Хорватия 33 Реал 25 37,5 15 9. Месут Озил Германия 30 Арсенал 35 30 15 10. Филипе Луис Бразилия 33 Атлетико 5 72,2 13 11. Мануэль Нойер Германия 32 Бавария 22 37,1 13

Сильнее Маркизио подешевел только Филипе Луис

В процентном соотношении среди футболистов, стоивших год назад хотя бы €15 млн, выделяется падение стоимости защитника «Челси» Филипе Луиса (72,2%). Вообще же главный неудачник года – 24-летний центральный защитник «Уэски» Рубен Семедо, потерявший в цене €7 млн из €8 млн (87,5%). Аналогичные цифры у Яя Туре, но ему уже 35 лет, он несколько месяцев провел без клуба и уже практически завершил профессиональную карьеру.

Показательно, что только половина футболистов из топ-10 представляет ведущие европейские чемпионаты, тогда как вторая половина – российскую премьер-лигу, японскую J-лигу, китайскую суперлигу и мексиканскую лигу МХ. Никто в мире не может соревноваться с ведущей европейской пятеркой по спортивному и экономическому уровню лиги. Поэтому, уезжая из топ-5 в другие чемпионаты, классные футболисты резко теряют в цене.

Так что не стоит удивляться присутствию в рейтинге сразу двоих футболистов из РПЛ – Маркизио и Хеведеса, не говоря уже об Андресе Иньесте, уехавшем в далекую Японию.

ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ МИРА, ПОТЕРЯВШИХ В ЦЕНЕ (ПРОЦЕНТЫ)*

Футболист Страна Возраст Клуб Текущая стоимость, € млн Потеря стоимости, % Потеря стоимости, € млн 1. Филипе Луис Бразилия 33 Атлетико 5 72,2 13 2. Клаудио Маркизио Италия 32 Зенит 5,5 69,4 12,5 3. Андрес Иньеста Испания 34 Виссел Кобе 8 60 12 4. Бенедикт Хеведес Германия 30 Локомотив 6,5 56,7 8,5 5. Лоран Косельни Франция 33 Арсенал 10 54,5 12 6-7. Уилфред Бони Кот-д’Ивуар 30 Суонси 7 53,3 8 6-7. Джеймс Маккарти Ирландия 28 Эвертон 7 53,3 8 8. Янник Карраско Бельгия 25 Далянь Ифан 20 50 50 9. Гвидо Писарро Аргентина 28 Тигрес 7,5 50 7,5 10. Симоне Дзадза Италия 27 Торино 13 48 12

* - среди футболистов, чья цена в декабре 2017 года составляла €15 млн и более.