«Спартак» организует гаражную распродажу. Трансферный дайджест РПЛ

Футбол 25 декабря 2018 18:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» изучает последние трансферные новости РПЛ.

Пока в российском футболе царит затишье, «Советский спорт» будет собирать трансферные новости, килотоннами вываливающиеся ежедневно на головы российских болельщиков.

«Спартак»

Пока что самым активным можно назвать московский «Спартак» - и это не тот случай, когда слава команды идет впереди дела. Суть в том, что в красно-белом клубе перед перерывом сменился главный тренер, произошли перестановки в руководстве и прошел судьбоносный совет директоров. По новому начали мести практически все метлы клуба – не только новая.

Главное – официальное подписание бразильского левого защитника Лукаса Айртона. Пока мы даже отдаленно не представляем, что это за футболист и как он будет выглядеть в России. Зато все уже наслышаны о том, как его покупали. Игрока, которого оценивают в 1,5 млн евро, купили за 7 млн евро. При этом 3,5 получил «Флуминенсе», а еще 3,5 – агент игрока, которому по старой бразильской традиции принадлежит половина прав на футболиста. Еще 1 млн евро клуб вернул агенту в качестве компенсации ссуды, которую предприниматель давал терпящему финансовое бедствие клубу.

Зимой «Спартак» практически гарантировано покинет Роман Еременко, полугодичный контракт которого руководство решило не продлять. Ходят слухи, что Олег Кононов хотел бы как минимум посмотреть на игрока на зимних сборах, но у руководителей было другое мнение.

Также красно-белый клуб может покинуть целый ряд футболистов, которым по неофициальной информации в первый же день зимних каникул отправили сообщения о необходимости искать новые места работы. В списке: Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Александр Самедов. Также клуб как минимум до лета может покинуть еще один воспитанник – Артем Тимофеев. Он близок к переход в «Крылья Советов на правах аренды.

Постоянно появляются слухи о том, что команду может покинуть Луис Адриано. То к футболисту проявляют интерес в Италии, то его сватают в родной бразильский «Интернасьонал», то вообще начинают говорить о Японии и Китае. Клуб пока опровергает желание избавиться от бразильца, но на фоне постоянных слухов об интересе то к форварду «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, то к бомбардиру из софийского ЦСКА Кириллу Десподову, эти опровержения выглядят не так убедительно, как хотелось бы.

Если верить инсайдерам, практически решен вопрос еще по двум переходам. Из аренды в «Арсенал» уже зимой может вернуться Зелимхан Бакаев. Из «Ростова» клуб собирается выкупить другого своего воспитанника Аяза Гулиева. Продали за 500 тысяч евро, а купят за миллион. Но это – за благо, ведь игрок оценивается в 3 млн евро.

Последний слух – покупка Максима Беляева из «Арсенала». Об интересе к игроку говорили еще в прошлом сезоне. Теперь в «Спартаке» работает Олег Кононов, который знает Беляева по работе в Туле. А качественный центральный защитник с российским паспортом еще никому в РПЛ не мешал, особенно, если Боккетти и правда покинет команду.

«Зенит»

Самый обсуждаемый трансфер «Зенита» - исходящий. Вся Европа с нетерпением ждет возвращения на запад аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, которому вроде как не очень по душе пришлась Россия. В Санкт-Петербурге он проявил себя не так ярко, но все равно даже смог повысить ценник с 20 до 25 млн евро. Правда, «Зенит» требует за игрока как минимум 35 млн евро. В «Милане», который претендует на аргентинца взяли паузу. Однако зимний трансфер очень вероятен.

Если Паредеса «Зенит» отдавать не горит желанием, то от Оздоева уже не знает как избавиться. Футболист получает высокую зарплату и просиживает в запасе. Футболистом заинтересовались «Крылья Советов», которые хотят взять опорника в аренду. Не согласен на переход сам игрок. Магомед хочет играть в команде, которая ставит перед собой высокие задачи.

В Голландии только и разговоров, что о возможном трансфере в «Зенит» правого российского защитника из «Витесса» Вячеслава Караваева. В Питере на этой позиции играет Игорь Смольников, но укрепление сине-бело-голубым почему-то понадобилось. В «Витессе», правда, готовы разговаривать с «Зенитом» на этот счет лишь в одном случае – если в клуб поступит «суперпредложение». Трансфер пока оценивают в 3-5 млн евро.

ЦСКА

В ЦСКА все вроде в полном порядке. Даже проблемную позицию нападающего клуб укрепил еще по ходу осени. Еще летом в команду прибыл малийский форвард Лассана Н’Диайе. Подписывать контракт с ним было нельзя, пока футболисту не исполнится 18 лет – вот и ждали осени. Но, когда дождались, дозаявить футболиста уже было невозможно. Игрок тренировался с клубом, но выходить на поле не мог. С февраля – сможет. Он – один из главных африканских талантов прямо сейчас. За ним гонялось пол-Европы, но преуспел именно ЦСКА. Остается надеяться, что ожидания оправдаются.

Кроме того ЦСКА продолжает прорабатывать трансфер 20-летнего правого инсайда из Японии Рицу Доана, который играет за «Гронинген». Летом голландский клуб отказался продавать футболиста, который оценивается в 2,5 млн евро за 8. Зимой многое может измениться, потому что новых, более выгодных предложений от клубов, голландцы не получили.

«Краснодар»

«Краснодар» пока полностью укомплектован, если не считать позиции в центре поля. Но на подмену выбывшему по известным причинам Павлу Мамаеву нужен хороший центральный полузащитник с российским паспортом. Такого найти в нашей стране практически невозможно. Вот и остается быкам пока лишь чистить свои ряды.

В Самару может отправиться правый защитник Роман Шишкин. В составе «Краснодара» ем места практически не находится, а сидеть в запасе футболист не хочет.

Кроме того быки расторгли контракт с грузинским футболистом Торнике Окриашвили. Футболист талантливый, но травматичный. После двух подряд разрывов крестообразных связок он не смог выиграть борьбу за место в основном составе, а летом по слухам еще и попался на нарушении режима. С ним уже расторгли контракт по обоюдному желанию – теперь футболист будет искать новый клуб.