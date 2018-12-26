Список Кононова: «Спартак» по делу расстается с Еременко, Джано и Боккетти

Футбол 26 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Руководство красно-белых определилось с футболистами, выставленными на продажу, а Олег Кононов берет ответственность за это решение на себя.

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов успел провести меньше матчей во главе красно-белых, чем дать интервью. В последнем он, не конкретизируя фамилии, рассказал о том, что сам стал инициатором будущего расставания с несколькими футболистами, игравшими определенную роль в команде в последние несколько лет. Речь идет о защитнике Сальваторе Боккетти и полузащитниках Александре Самедове, Ивелине Попове и Джано Ананидзе. Этим футболистам уже было объявлено о грядущем расставании.

Объяснение 52-летнего специалиста заключается в том, в команде переизбыток футболистов на некоторых позициях, из-за чего они не получают достаточной игровой практики. Разумно предположить, что останься они в «Спартаке» на следующие полгода, ситуация для них мало чем изменилась бы, а клуб продолжал бы платить из зарплату. Поэтому Кононову пришлось определиться с теми, кто продолжит выступления в составе красно-белых, и теми, кому надо искать новый клуб. «Совет директоров меня поддержал. Считаю это нормальным, делал так всегда», – резюмировал Кононов.

И с ним сложно не согласиться. Подобный подход к составу – норма для любого здорового клуба. К тому же не стоит забывать, что у Самедова и Попова через полгода истекают контракты, а значит, летом заработать на них даже минимальную копеечку не получится. Практически аналогичная ситуация у 32-летнего Боккетти, чей контракт истечет летом 2020-го.

По информации СМИ, придется искать новые команды и Роману Еременко с Артемом Тимофеевым. Остановимся на каждой фигуре отдельно, попутно отметив, что из шести футболистов четверым – за 30 лет, а двое остальных – не оправдавшие надежд воспитанники клубной академии, давно выросшие из пеленок.

Сальваторе Боккетти, центральный защитник

Возраст: 32 года

Контракт до: июнь 2020

Трансферная стоимость*: €2 млн

Статистика при Кононове: ни разу не вышел на поле

Статистика сезона: 17 матчей – 4 желтые карточки (1438 минут)

Итальянец приехал в «Спартак» летом 2013 года из казанского «Рубина» и на многие годы стал олицетворением обороны красно-белых, со всеми ее достоинствами и недостатками (в основном, второе, конечно). В 2015-м уезжал в аренду в «Милан», где за полгода потерял более половины стоимости, упав в цене с €13 млн до €7 млн.

При соотечественнике Массимо Каррере Боккетти пережил ренессанс, выиграл золотые медали чемпионата России и не выглядел слабее конкурентов, но нынешней осенью допустил массу ошибок и не смог заменить выбывшего из строя из-за травмы Самюэля Жиго. С приходом Кононова Боккетти несколько матчей пропустил из-за травмы, но даже когда был здоров, попадал только на скамейку запасных и не провел на поле не минуты.

Во всех шести матчах под руководством нового тренера в основе появлялись Георгий Джикия и Илья Кутепов, а в январе к ним присоединится выздоравливающий Жиго, который, если будет в порядке, гарантированно вернет себе место в старте. А это означает, что 32-летний защитник, чей контракт истечет в конце следующего сезона, а трансфер уже оценивается не более €2 млн, становится в команде четвертым запасным. А зачем спартаковцам в этой роли возрастной высокооплачиваемый легионер? Куда разумнее взять на эту роль молодого талантливого парня. И дешевле, и перспективнее.

Артем Тимофеев, опорный полузащитник

Возраст: 24 года

Контракт до: июнь 2022

Трансферная стоимость: €0,75 млн

Статистика при Кононове: 3 матча (203 минуты)

Статистика сезона: 15 матчей – 1 гол, 1 желтая карточка (682 минуты)

С Тимофеевым все предельно просто. 24-летний воспитанник клубной академии просто не соответствует уровню амбиций «Спартака». Оказавшись без центральных полузащитников в результате ряда травм, Кононов несколько раз рискнул доверить место в середине поля Артему, но тот своим шансом не воспользовался, сыграв откровенно слабо.

В заключительных играх года в Махачкале и Вильярреале Кононов предпочел в центре чистому опорнику вообще не имеющего обороняться Попова, что тоже было решением сомнительным, но во всяком случае имевшем хотя бы минимальный шанс оправдаться. Держаться за Тимофеева «Спартаку» нет никакого смысла. Его трансферная стоимость не дотягивает и до €1 млн, а единственное достоинство – российский паспорт, который есть в наличии и у Дениса Глушакова с Романом Зобниным.

Ивелин Попов, центральный атакующий полузащитник

Возраст: 31 год

Контракт до: июнь 2019

Трансферная стоимость: €3 млн

Статистика при Кононове: 5 матчей – 1 передача, 1 желтая карточка (205 минут)

Статистика сезона: 21 матч – 1 гол, 2 передачи, 4 желтых карточки (856 минут)

История Попова во многом похожа на историю Боккетти. Он приехал в «Спартак» летом 2012-го и за это время провел в составе красно-белых 97 матчей и принес большую пользу в чемпионский сезон-2016/17, но полноценным игроком основы все же не стал. Год назад уезжал в аренду в Казань. По возвращении регулярно появлялся на поле, но игру команды не усилил, да и доверием тренеров практически не пользовался, проведя по поле все 90 минут лишь дважды за полгода.

Под руководством Кононова провел четверть всего игрового времени, но в основном потому, что у наставника под конец года не было особых вариантов. К роли центрального полузащитника Попов не готов, для этого он слишком плох в обороне. А от позиции центрального атакующего в команде, судя по всему, готовы отказаться. Неспроста из четверки Софьян Ханни, Попов, Р. Еременко, Джано в команде останется только алжирец, при Кононове исполнявший роль левого атакующего. В схеме 4-4-2, которая готовится на весеннюю часть сезона, роль плеймейкера вроде Еременко или Попова просто не предусмотрена, а держать столь высокооплачиваемых футболистов на скамейке – непозволительная роскошь.

Джано Ананидзе, центральный атакующий полузащитник

Возраст: 26 год

Контракт до: июнь 2021

Трансферная стоимость: €1 млн

Статистика при Кононове: 2 матча – 1 передача (36 минут)

Статистика сезона: 3 матча – 1 передача (43 минуты)

О бесполезности атакующих плеймейкеров классического типа смотри предыдущий абзац. Джано воспитанник москвичей, но к 26 годам не только не оправдал минимальных надежд, но и вообще стал появляться реже, чем даже совсем юные игроки. 18-летний Игнатов (прямой конкурент по позиции) провел на поле осенью более чем в 10 раз больше времени, чем грузинский легионер (да-да, он ко всему прочему еще и легионер!).

При Кононове Джано дважды вышел на замену и даже отметился филигранной результативной передачей за Зе Луиша в игре с «Анжи» (3:0), но вообще-то в последние годы проводит больше времени в лазарете, чем где бы то ни было еще. Принципиального прогресса в его игре ожидать не приходится, так что и его отъезд логичен и предсказуем.

Роман Еременко, центральный атакующий полузащитник

Возраст: 31 год

Контракт до: июнь 2019 (с возможностью досрочного расторжения)

Трансферная стоимость: €3 млн

Статистика при Кононове: 2 матча – 1 передача (36 минут)

Статистика сезона: 7 матчей (313 минут)

Самый квалифицированный мастер среди всех, выставленных на продажу. Но это тоже очень легко объяснимая ситуация. Некогда лидер ЦСКА потерял два года из-за дисквалификации, да еще оказался не в идеальном состоянии здоровья. Поначалу смотрелся не хуже проваливающих сезон партнеров, но это, конечно, слабое утешение. Затем дала о себе знать старая травма, и он вновь выбыл из строя.

С учетом возраста, здоровья, размера оклада и армейского прошлого Еременко – не лучшее вложение денег. В клубе изначально понимали, что идут на риск, и теперь точно известно, что он не оправдался. Вдобавок ко всему Роман – клиент опального теперь в «Спартаке» агента Марко Трабукки. Красно-белые стремительно расстаются с теми, кто имеет отношение к итальянскому агенту и другу Карреры.

Александр Самедов, правый полузащитник

Возраст: 34 года

Контракт до: июнь 2019

Трансферная стоимость: €0,8 млн

Статистика при Кононове: 2 матча (32 минуты)

Статистика сезона: 12 матчей – 1 передача, 1 желтая карточка (484 минуты)

Судьба Самедова тоже не стала сюрпризом. Воспитанник красно-белых большую часть карьеры провел в других столичных клубах и в «Спартак» вернулся в середине чемпионского сезона – был куплен под конкретную задачу дотянуть до финиша на первом месте. И с этой задачей справился, принеся немало пользы. Однако через год он оказался уже слишком стар, чтобы тянуть лямку лидера. Все-таки на фланге от футболиста требуется скорость, а 34-летний Самедов и в молодости не был самым быстрым. Что уж говорить теперь?

Помимо Самедова у Кононова в распоряжении есть несколько фланговых игроков – как минимум Александры Ломовицкий и Ташаев, а также Лоренсо Мельгарехо. Так что нужды в еще одном кандидате на правый фланг у «Спартака» нет. Возраст, отсутствие игровой практики и завершающийся контракт – все составные здорового желания продать футболиста имеются.

* – по версии tramsfermarkt.