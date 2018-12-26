Роман Орещук: Почему бы Еременко не податься в «Оренбург»?

Известный агент Роман Орещук прокомментировал ситуацию на российском трансферном рынке, участники которого не дремлют и в новогодние праздники.
– В среду взорвалась очередная «бомба». Ряд СМИ сообщил, что Массимо Каррера может зимой возглавить… «Оренбург». Что думаете по этому поводу?
– Не верю. Зачем Каррера «Оренбургу»? Там прекрасно работает тренерский штаб Владимира Федотова, нет смысла искать добра от добра. А вот возвращение Карреры в РПЛ не исключено. Если не в этом сезоне, то в обозримом будущем. В какой-нибудь топ-клуб, с чемпионскими амбициями. А в Оренбурге для Карреры – холодно.
– Слухи базируются на том, что генеральным директором «Оренбурга» может стать Марко Трабукки, пристраивавший Карреру в «Спартак».
– Про гендиректора – это фейк. Агент для такой должности не подходит. Вот спортивным директором – другое дело. Но у меня насчет Трабукки такой информации нет. Гадать не хочется.
– Хорошо. Тогда пройдемся по трансферам. В «Зенит» сватают постоянно играющего у Леонида Слуцкого в «Витессе» Вячеслава Караваева…
– Очень качественный защитник, который прошел хорошую европейскую школу в Чехии и Голландии. Однако меня смущает то, что Караваев играет справа, а «Зениту» скорее нужно укреплять левый фланг обороны. Так что не считаю этот трансфер вероятным.
– Как относитесь к переходу в «Спартак» двух перспективных футболистов «Чертанова», наделавшего шума в ФНЛ, – Максима Глушенкова и Наиля Умярова?
– Это работа на перспективу. Думаю, поначалу ребята будут играть за «Спартак-2», в той же ФНЛ. Однако со следующего сезона Олег Кононов может начать подключать того же Глушенкова к основе. Парень действительно уже успел ярко себя зарекомендовать.
– Так почему не поверить в Глушенкова уже в нынешнем сезоне? Ведь тот же Каррера активно вводил в состав молодежь.
– Мы не знаем, кто зимой команду точно покинет. Много игроков выставлены на трансфер, но до реальных сделок пока далеко. Повторюсь, что, на мой взгляд, оба чертановских новичка взяты «Спартаком» на вырост.
– Зато бразильский защитник Айртон приобретен у «Флуминенсе» уже для текущего сезона.
– Безусловно. Я видел его в деле. Скоростной защитник, здорово подключается к атакам, должен усилить левый фланг, где у «Спартака» не все хорошо. Правда, Айртон вряд ли добавит надежности обороне. Олегу Георгиевичу Кононову предстоит с ним поработать.
– Многие считают, что 7 миллионов евро за Айртона – это слишком дорого.
– А сколько за него надо было заплатить? И кто определяет ценовую политику?.. Про Квинси Промеса в свое время тоже говорили, что это переоцененный игрок. Тем не менее, в «Спартаке» он полностью отработал заплаченные за него деньги. Да и в «Севилью» голландца удалось продать на выгодных условиях.
– Какие позиции еще нужно усилить «Спартаку»?
– Все кроме нападения.
– Ходят слухи о том, что «Спартак» может отпустить в аренду в «Динамо» Александра Ташаева.
– Если вспомнить, с каким скандалом Ташаев переходил из «Динамо» в «Спартак», обратно его никто не ждет. А если он вернется, то сразу попадет под прессинг фанатов. В такой обстановке и играть, и даже тренироваться тяжело.
С другой стороны – Ташаеву не хватает практики. Аренда могла бы стать выходом. Но почему в «Динамо»? Уверен, есть и другие претенденты.
– Может, Ташаеву изначально не надо было покидать стан бело-голубых?
– Согласен. Еще годик он вполне мог поиграть за «Динамо». Саша – такой футболист, он долго адаптируется в новой обстановке. Вся эта спешка не пошла ему на пользу.
– Создается впечатление, что очень активны зимой на трансферном рынке будут «Крылья Советов». Туда, среди прочих, могут отправиться Джано Ананидзе, Роман Шишкин, Магомед Оздоев, Артем Тимофеев…
– Ситуация с «Крыльями» просто поражает. Сейчас называют шесть потенциальных новичков, летом сменили 13 человек… Итого – 19! То есть, за полгода команда почти целиком меняет состав.
– «Крылья» – хорошее место для аренды?
– В принципе да. Футбольный город, новая арена, тренер Миодраг Божович. В принципе туда имеет смысл ехать тем, кому не хватает игровой практики в топ-клубах. Другое дело, решат ли сами «Крылья» при такой текучке свои турнирные задачи?
– Если говорить о грандах, кто в первую очередь нуждается в зимнем усилении?
– Ковровых закупок не жду. А зачем? «Зениту» скорее надо подумать, куда сбросить «баласт» – дорогих футболистов без практики. Плюс – как уже сказал, укрепить левый фланг обороны. «Краснодару» для борьбы за золото не помешает прикупить центрального защитника. «Локомотиву» вообще никто не нужен! Там игру надо налаживать и нащупать, наконец, игровой баланс, которого не хватало осенью. В «Локо», на мой взгляд, скорее перебор с качественными игроками.
– А Роман Еременко, от которого вроде бы избавляется все тот же «Спартак», не пригодился бы «Локо»?
– Нецелесообразный трансфер. Ну куда там приткнуть Еременко? Есть Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк. Даже такие мастера, как Александр Коломейцев и Тарас Михалик, сидят на скамейке.
А Еременко мне по-человечески жаль. Не знаю, чем он руководствовался, когда после окончания двухлетней дисквалификации пошел в «Спартак», а не остался в ЦСКА, где его ждали. В принципе это один из сильнейших легионеров РПЛ за последние 5-7 лет. Но теперь ему непросто будет найти работу.
Может, если Трабукки действительно придет в «Оренбург», подписать контракт с этим клубом? Еременко для уральцев стал бы суперприобретением.