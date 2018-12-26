Роман Орещук: Почему бы Еременко не податься в «Оренбург»?

Футбол 26 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Известный агент Роман Орещук прокомментировал ситуацию на российском трансферном рынке, участники которого не дремлют и в новогодние праздники.

«ЧЕРТАНОВЦЫ В «СПАРТАКЕ» – НА ВЫРОСТ»

– В среду взорвалась очередная «бомба». Ряд СМИ сообщил, что Массимо Каррера может зимой возглавить… «Оренбург». Что думаете по этому поводу?

– Не верю. Зачем Каррера «Оренбургу»? Там прекрасно работает тренерский штаб Владимира Федотова, нет смысла искать добра от добра. А вот возвращение Карреры в РПЛ не исключено. Если не в этом сезоне, то в обозримом будущем. В какой-нибудь топ-клуб, с чемпионскими амбициями. А в Оренбурге для Карреры – холодно.

– Слухи базируются на том, что генеральным директором «Оренбурга» может стать Марко Трабукки, пристраивавший Карреру в «Спартак».

– Про гендиректора – это фейк. Агент для такой должности не подходит. Вот спортивным директором – другое дело. Но у меня насчет Трабукки такой информации нет. Гадать не хочется.

– Хорошо. Тогда пройдемся по трансферам. В «Зенит» сватают постоянно играющего у Леонида Слуцкого в «Витессе» Вячеслава Караваева…

– Очень качественный защитник, который прошел хорошую европейскую школу в Чехии и Голландии. Однако меня смущает то, что Караваев играет справа, а «Зениту» скорее нужно укреплять левый фланг обороны. Так что не считаю этот трансфер вероятным.

– Как относитесь к переходу в «Спартак» двух перспективных футболистов «Чертанова», наделавшего шума в ФНЛ, – Максима Глушенкова и Наиля Умярова?

– Это работа на перспективу. Думаю, поначалу ребята будут играть за «Спартак-2», в той же ФНЛ. Однако со следующего сезона Олег Кононов может начать подключать того же Глушенкова к основе. Парень действительно уже успел ярко себя зарекомендовать.

– Так почему не поверить в Глушенкова уже в нынешнем сезоне? Ведь тот же Каррера активно вводил в состав молодежь.

– Мы не знаем, кто зимой команду точно покинет. Много игроков выставлены на трансфер, но до реальных сделок пока далеко. Повторюсь, что, на мой взгляд, оба чертановских новичка взяты «Спартаком» на вырост.

«ЗРЯ ТАШАЕВ НЕ ОСТАЛСЯ В «ДИНАМО» ЕЩЕ НА ГОДИК»

– Зато бразильский защитник Айртон приобретен у «Флуминенсе» уже для текущего сезона.

– Безусловно. Я видел его в деле. Скоростной защитник, здорово подключается к атакам, должен усилить левый фланг, где у «Спартака» не все хорошо. Правда, Айртон вряд ли добавит надежности обороне. Олегу Георгиевичу Кононову предстоит с ним поработать.

– Многие считают, что 7 миллионов евро за Айртона – это слишком дорого.

– А сколько за него надо было заплатить? И кто определяет ценовую политику?.. Про Квинси Промеса в свое время тоже говорили, что это переоцененный игрок. Тем не менее, в «Спартаке» он полностью отработал заплаченные за него деньги. Да и в «Севилью» голландца удалось продать на выгодных условиях.

– Какие позиции еще нужно усилить «Спартаку»?

– Все кроме нападения.

– Ходят слухи о том, что «Спартак» может отпустить в аренду в «Динамо» Александра Ташаева.

– Если вспомнить, с каким скандалом Ташаев переходил из «Динамо» в «Спартак», обратно его никто не ждет. А если он вернется, то сразу попадет под прессинг фанатов. В такой обстановке и играть, и даже тренироваться тяжело.

С другой стороны – Ташаеву не хватает практики. Аренда могла бы стать выходом. Но почему в «Динамо»? Уверен, есть и другие претенденты.

– Может, Ташаеву изначально не надо было покидать стан бело-голубых?

– Согласен. Еще годик он вполне мог поиграть за «Динамо». Саша – такой футболист, он долго адаптируется в новой обстановке. Вся эта спешка не пошла ему на пользу.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК НЕ ПОМЕШАЛ БЫ «БЫКАМ» В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО»

– Создается впечатление, что очень активны зимой на трансферном рынке будут «Крылья Советов». Туда, среди прочих, могут отправиться Джано Ананидзе, Роман Шишкин, Магомед Оздоев, Артем Тимофеев…

– Ситуация с «Крыльями» просто поражает. Сейчас называют шесть потенциальных новичков, летом сменили 13 человек… Итого – 19! То есть, за полгода команда почти целиком меняет состав.

– «Крылья» – хорошее место для аренды?

– В принципе да. Футбольный город, новая арена, тренер Миодраг Божович. В принципе туда имеет смысл ехать тем, кому не хватает игровой практики в топ-клубах. Другое дело, решат ли сами «Крылья» при такой текучке свои турнирные задачи?

– Если говорить о грандах, кто в первую очередь нуждается в зимнем усилении?

– Ковровых закупок не жду. А зачем? «Зениту» скорее надо подумать, куда сбросить «баласт» – дорогих футболистов без практики. Плюс – как уже сказал, укрепить левый фланг обороны. «Краснодару» для борьбы за золото не помешает прикупить центрального защитника. «Локомотиву» вообще никто не нужен! Там игру надо налаживать и нащупать, наконец, игровой баланс, которого не хватало осенью. В «Локо», на мой взгляд, скорее перебор с качественными игроками.

– А Роман Еременко, от которого вроде бы избавляется все тот же «Спартак», не пригодился бы «Локо»?

– Нецелесообразный трансфер. Ну куда там приткнуть Еременко? Есть Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк. Даже такие мастера, как Александр Коломейцев и Тарас Михалик, сидят на скамейке.

А Еременко мне по-человечески жаль. Не знаю, чем он руководствовался, когда после окончания двухлетней дисквалификации пошел в «Спартак», а не остался в ЦСКА, где его ждали. В принципе это один из сильнейших легионеров РПЛ за последние 5-7 лет. Но теперь ему непросто будет найти работу.

Может, если Трабукки действительно придет в «Оренбург», подписать контракт с этим клубом? Еременко для уральцев стал бы суперприобретением.