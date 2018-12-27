Мал золотник: 10 самых дорогих тинэйджеров мирового футбола

Футбол 27 декабря 2018 18:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» собрал десятку самых дорогих футболистов планеты, не достигших 20-летнего возраста.

10. Джастин Клюйверт – 20 млн евро

Амстердамский «Аякс» после небольшого перерыва вновь включил свой конвейер по производству талантливых футболистов. В случае с 19-летним Джастином Клюйвертом мастерство тренеров голландской академии подкреплялось еще и генетической предрасположенностью к футболу. Мы все помним легендарного Патрика Клюйверта – бомбардира того самого «Аякса», который в 1995 году выиграл Лигу чемпионов с амстердамским клубом. Правда, есть мнение, что в ценнике на Джастина больше маркетинга, чем футбола. Не просто так же в «Аяксе» ухватились за первое же стоящее предложение и продали футболиста в «Рому» за 17,25 млн евро – копейки по нынешним меркам.

9. Дан-Аксель Загаду – 20 млн евро

Легко набить себе цену, если ты играешь в атаке и пачками отгружаешь голы соперникам. Гораздо сложнее повысить свой ценник, играя в защите. Статистика врученных «Золотых мячей» это подтверждает. Но 19-летнийфранцузский защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду уже стоит два десятка миллионов евро и только дорожает с каждым месяцем. А ведь полтора года назад он пришел в «Боруссию» бесплатно – его просто не стали удерживать в академии «ПСЖ» - у шейхов свои причуды. Теперь этот 196-сантиметровый монстр наводит ужас на любую атаку бундеслиги и «Бавария» - не исключение.

8. Деклан Райс – 20 млн евро

Практически все, что было сказано о нашем предыдущем герое, можно отнести и к 19-летнему ирландцу Деклану Райсу из «Вест Хэма», только вместо «ПСЖ» - «Челси», вместо шейхов – российские олигархи, вместо бундеслиги – премьер-лига. Парнишка не подошел «аристократом» и, закончив академию «Челси», перешел в «Вест Хэм». Теперь он стоит 20 млн евро и за ним уже следят «Манчестер Юнайтед» с «Сити». Тремя матчами в составе сборной Ирландии вряд ли стоит гордиться, но это тоже неплохо.

7. Фил Фоден – 20 млн евро

18-летний полузащитник Фил Фоден из «Манчестер Сити» пока за основную команду практически не играет – в основном выходит на замены минуты на две-три – под премиальные, как говорят в России. Свой ценник он набил, выступая за юношескую сборную Англии, в составе которой в 2017 году он стал чемпионом мира, а годом ранее занял второе место на чемпионате Европы, проиграв в финале по пенальти Испании. Посмотрим, может растет новый Лэмпард.

6. Винисиус Джуниор – 35 млн евро

Из предыдущих тинэйджеров широко известным был разве что Джастин Клюйверт, да и то скорее из-за своего отца. Теперь в бой пошли настоящие звезды. Винисиуса Джуниора из мадридского «Реала» мы все хорошо знаем. Чтобы понять, на что способен 18-летний полузащитник, достаточно было посмотреть на его игру в матче с ЦСКА, которую «Реал» проиграл со счетом 0:3. В той встрече на поле в составе «галактикос» был только один футболист – как раз Винисиус. Теперь понятно, почему «Реал» согласился заплатить «Фламенго» 61 млн евро за тинэйджера.

5. Райан Сессеньон – 35 млн евро

Похоже, что очень большой талант подрастает и в «Фулхэме». 18-летний левый полузащитник Райан Сессеньон – еще один из героев юношеского чемпионата мира 2017 года в составе сборной Англии. В том же году он попал в символическую сборную по итогам сезона в английском чемпионшипе, а теперь отлично проявляет себя в английской премьер-лиге. кстати, у него есть брат-близнец, который тоже выигрывал чемпионат мира и тоже играет в «Фулхэме». Он, правда, играет не так хорошо – на него даже ценник пока не придумали.

4. Джанлуиджи Доннарумма – 40 млн евро

Вратари всегда в цене, а хорошие вратари по нынешним временам стоят просто колоссальных денег. О знаменитом «наследнике Буффона» Джанлуиджи Доннарумме из «Милана» говорят уже несколько лет, а тем временем парнишке исполнилось всего лишь 19. Он уже железно играет в основе не только миланского суперклуба, но и сборной Италии. в перспективе он должен стать самым дорогим голкипером в истории футбола, если только не решит навсегда связать свою карьеру с «Миланом». правда, работая с таким агентом, как Мино Райола, это сделать будет крайне сложно.

3. Матейс де Лигт – 50 млн евро

Еще один защитник в нашем списке, еще один голландец, и еще один воспитанник «Аякса» - 19-летний Матейс де Лигт. За него уже бьются «Барселона» с кучей английских грандов, предлагая «Аяксу» космические деньги. Вполне возможно, что де Лигт в итоге побьет рекорд, установленный его земляком де Вреем. За парня устроили настоящий аукцион. И организовал все это… Мино Райола. Парень безусловно талантлив, но стоит ли он таких денег? Большой вопрос.

2. Кай Хаверц – 65 млн евро

Есть несколько фактов, которые необходимо знать о 19-летнем центральном полузащитнике «Байера» Кае Хаверце. Во-первых, в 17 лет он стал самым молодым автором гола в истории «аспиринок». Во вторых, в 8 матчах за юношескую сборную Германии он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В-третьих, Йоахим лев привлек его во взрослую сборную, минуя этап с молодежной бундестим, что бывает крайне редко. Все это сложилось в неплохой ценник в 65 млн евро.

1. Джейдон Санчо – 70 млн евро

Кай – не самый дорогой тинэйджер на планете. Он даже не самый дорогой тинэйджер в бундеслиге. В дортмундской «Боруссии» играет 18-летний англичанин Джейдон Санчо. В этом сезоне на счету этого левого инсайда в бундеслиге 17 матчей, 6 голов и 8 результативных передач. Не так давно он стал первым футболистом, рожденным в новом тысячелетии, сыгравшим в составе взрослой сборной Англии. В свое время его проспал «Манчестер Сити», Горожане просто не взяли паренька в свое летнее турне и он отказался продлевать контракт. Вскоре его продали в «Боруссию» почти за 8 млн евро. Сегодня он оценивается в 70. Джейдон мог бы стать чемпионом мира в составе той самой юношеской сборной Англии, но «Боруссия» запретила ему играть в матчах плей-офф. На групповом этапе он сыграл в трех встречах: забил три гола и отдал две результативные передачи. Уже сейчас можно с уверенностью сказать – в Дортмунде подрастает гений.