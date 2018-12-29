Месси, Батшуайи, Фирпо и Абелардо. Итоги первой части чемпионата Испании

Футбол 29 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Испанская примера ушла в отпуск до 3 января. Время подводить итоги.

Главное открытие

Эктор Хуниор Фирпо, «Бетис» (22 года)

Номинальный левый защитник, успевший в дубле «Бетиса» поиграть даже в центре обороны, появился в первой команде еще в январе 2018 года и практически сходу застолбил место на фланге, за месяц вытеснив из основы Риза Дурмиси.

Появление мобильного и техничного крайнего защитника, способного помочь в атаке, позволило главному тренеру зелено-белых Кике Сетьену перестроиться на игру в три центральных защитника. Теперь фланги отданы на откуп собственным воспитанникам Фирпо и Франсиско Герреро (последнего периодически подменяет опытный Антонио Барраган).

Закрыв левую бровку, Фирпо блестяще проявил себя в нескольких матчах, забил три мяча в чемпионате (в том числе в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» – 4:3), существенно вырос в цене – с €5 млн евро в мае до €25 млн в декабре – и уже привлек внимание топ-клубов. Испанские СМИ утверждают, что мадридский «Реал» готов заплатить €50 млн отступных, прописанные в контракте испанца, родившегося в Доминиканской республике. Очевидно, на смену рвущемуся вслед за Криштиану Роналду в Турин бразильцу Марсело.

Главное разочарование

Миши Батшуайи, «Валенсия» (25 лет)

Бельгийский нападающий – один из самых нестабильных талантов последнего десятилетия. Вслед за ярчайшими вспышками в его игре постоянно следует чудовищный провал. Как он блистал в первом полугодии, играя за «Боруссию», но стоило ему покинуть Дортмунд, где он забил девять мячей в 14 матчах, как пропали и голевые подвиги.

Виновата в этом и «Валенсия», которая играет в тухлый футбол и забивает меньше всех в примере – 15 мячей в 17 турах. Столько же только у занимающей последнюю строчку «Уэски», но «летучие мыши» благодаря крепкой обороне (3-е место в примере по количеству пропущенных мячей – 14) с такой результативностью умудряются держаться в восьмерке.

В 21 матче сезона Батшуайи отличился всего трижды (в примере 14 игр – гол) и уже ищет себе новый клуб. Причем «Челси» своего нападающего возвращать отказывается, так что решать проблему предстоит «Валенсии» и самому игроку. Утверждается, что в нападающего верят в «Роме», но подробностей пока нет.

Лучший футболист

Лионель Месси, «Барселона» (31 год)

Какие могут быть сомнения относительно лучшего футболиста в клубном турнире, в котором участвует Лео Месси и нет Роналду? В отсутствие извечного конкурента аргентинец в Испании окончательно стал на голову выше всех соперников (фигурально выражаясь, так-то в нем по-прежнему 170 см).

Лучший бомбардир (15 голов в 15 матчах) и лучший ассистент (10 передач) лиги продолжает бить рекорды – он стал единственным футболистом в топ-5 европейских лиг, кому удается забивать не менее 15 мячей на протяжении 11 последних сезонов.

Лучшая команда – «Барселона»

Здесь тоже без сюрпризов. «Реал» после отъезда Роналду и Зинедина Зидана «поплыл» и не сразу сумел выбраться на берег, отстав от каталонцев на восемь очков (плюс игра в запасе).

Сине-гранатовые тоже не были безгрешны и во второй половине сентября – начале октября даже выдали четырехматчевую серию без побед (три ничьи и поражение от «Леганеса» – 1:2), но затем взяли себя в руки и последние четыре встречи выиграли с общей разницей мячей 13-0, завершив первую часть сезона на вершине турнирной таблицы. В трех очках позади – мадридский «Атлетико».

Лучший тренер

Абелардо, «Алавес»

Известный в прошлом защитник «Барселоны» и сборной Испании пришел в «Алавес» в декабре прошлого года. К тому моменту бабазоррос проиграли 11 матчей из 13 и с шестью очками замыкали турнирную таблицу. За год Абелардо не только спас команду от вылета (итоговый отрыв от зоны вылета составил 18 очков), но и сенсационнейшим образом затащил ее в пятерку по итогам первой части нового сезона.

При этом «Алавес» не имеет каких-то особых ресурсов и по средней стоимости игроков располагается в лиге на 14-й строчке. Данного успеха Абелардо достиг благодаря высочайшему уровню дисциплины в команде. «Алавес» делает ставку на оборону, контратаки и стандартные положения. Пока весьма успешно.

Сборная первой части сезона

Вратарь: Пачеко («Алавес»).

Защита: Пике («Барселона»), Наварро («Алавес»), Бартра («Бетис»).

Полузащита: Месси («Барселона»), Дембеле («Барселона»), Мендес («Сельта»), Сарабия («Севилья»).

Нападение: Суарес («Барселона»), Гризманн («Атлетико»), Бен-Йеддер («Севилья»).

Запасные: Сория («Хетафе»), Альба («Барселона»), Суньига («Жирона»), Родриго («Атлетико»), Парехо («Валенсия»), Аспас («Сельта»), Стуани («Жирона»).