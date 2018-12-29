«Ливерпуль» уничтожил «Арсенал». Это все рикошеты, прессинг и трусость соперника

Футбол 29 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Арсенал» (5:1) в центральном матче 20-го тура АПЛ. Об унижении на «Энфилде» – в репортаже «Советского спорта».

«ЛИВЕРПУЛЬ» – ЧЕМПИОН?

«Ливерпуль» подходил к 20-му туру не только лидером чемпионата, но и фаворитом игры против «Арсенала». Команда Юргена Клоппа еще ни разу не проиграла в АПЛ и оторвалась от второго места уже на шесть очков (минимум). В случае победы над лондонцами «Ливерпуль» набирал бы 54 очка и в лучшем случае мог уйти в стратосферу, опередив ближайшего из преследователя на 7 очков. «Арсенал» же в случае победы мог просто нанести «Ливерпулю» первое поражение в лиге и сохранял шансы на четвертое место по итогам тура. Но в очки «канониров» верилось мало.

В каких бы сочетании и схеме не вышел «Арсенал», соперник все равно сильнее. «Ливерпуль» пропустил меньше всех, забил почти больше всех. Физика, самоотдача и контрпрессинг хозяев «Энфилда» уничтожили практически всех. Но в первом круге уцелел как-раз таки «Арсенал» (1:1).

УНИЧТОЖЕНИЕ «АРСЕНАЛА». ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Первый тайм просто сказка. На 11-й минуте классно разыграли гости, и слева диагональ на скорости на правый край штрафной Ивоби вырезал на Мэйтленд-Найлза. Защитник, играющий на позиции правого вингера, круто замкнул пас партнера. Но это только разозлило или даже встряхнуло «Ливерпуль». За две минуты, с 14-й по 16-ю, Роберто Фирмино воткнул два гола не без помощи рикошетов. В обеих ситуациях бразилец начинал атаки и чудом оказывался в завершающей точке. Все это благодаря скорости, самоотдаче и едином мышлении с партнерами.

«Арсеналу» стало не по себе, игроки истерически старались избавляться от мяча, не успевали поднять глаза. Обамеянга отрезали от мяча еще с первых минут, и осталось только гадать: сколько еще забьет «Ливерпуль»? Хозяева играли с огромным запасом, и даже с ним забили еще два. Сначала Мане откликнулся на прострел Салаха, а потом уже египтянин самостоятельно заработал пенальти и его же реализовал. Четыре разных гола, четыре мощных удара по самолюбию Уная Эмери. Ну что, еще четверочку после перерыва?

ВЯЛЫЙ «АРСЕНАЛ» И СПОКОЙНЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Изменилось многое в игре, но не на табло. «Ливерпуль» потихоньку понял, что ничего уже не надо и можно сесть у своих ворот в ожидании любимых контратак. Некоторые из них могли снова закончиться голами, но в итоге еще один раз огорчить Лено удалось только после нарушения правил в штрафной. Колашинац толкнул Ловрена в момент подачи и Майкл Оливер снова поставил на «точку». В этот раз 11-метровый реализовал Фирмино, это хет-трик. До финального свистка Роберто хотел забить еще, чтобы сравняться с Андреем Аршавиным, который комментировал этот матч из Москвы вместе с Константином Геничем.

У «Арсенала» тоже было несколько возможностей отличиться, но все это меркло. Свежие Гендузи, Ляказетт и Косьельни смотрелись чуть получше покинувших поле партнеров, но погоды не сделали. Да и как это возможно, когда против тебя расслабленный и спокойный «Ливерпуль», а разница в счете это четыре гола? Да никак. Как бы сказал Валерий Карпин, сидите, епт. Вот «Арсенал» и сидел. А «Ливерпуль» не только не потратил много сил перед встречей с «Сити», но и разгромил топ-клуб. Что еще нужно, чтобы люди поверили в чемпионскую природу этой команды?

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Мэйтленд-Найлз (11), 1:1 – Фирмино (14), 2:1 – Фирмино (16), 3:1 – Мане (32), 4:1 – Салах (45+2, пен.), 5:1 – Фирмино (65, пен.)

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 83), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо, Шакири, Мане (Хендерсон, 62), Фирмино, Салах

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи (Косьельни, 46), Колашинац (Гендузи, 80), Лихтштайнер, Джака, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Торрейра, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71)

Предупреждения: Робертсон (26), Джака (33), Папастатопулос (90+2)