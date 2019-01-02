Футбольные дороги ведут в Катар. Всё о Кубке «Матч Премьер»

Футбол 02 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Всё, что вы хотели знать о предсезонном турнире в Дохе, в котором примут участие сразу четыре команды премьер-лиги – «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и «Ростов».

КАК ДОЛЕТЕТЬ?

Минимальная цена на перелет из Москвы до Дохи на даты 20-30 января начинается с 27 000 рублей. Придется делать пересадки в Стамбуле. Прямой перелет российской авиакомпанией стоит 55 000 рублей, катарскими авиалиниями – от 70 000 рублей. Время в полете 5 часов 20 минут.

Из Санкт-Петербурга перелет с пересадкой стоит 34 000 рублей, прямой – от 72 000 рублей.

ГДЕ ЖИТЬ?

Хостелов в Дохе мало. Минимальная цена за ночь с 25 на 26 января (25 января вечером «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Локо» – с «Ростовом») – 810 рублей. За эти деньги вам предложат удлиненную кровать (более двух метров) в общем номере для мужчин. Завтрак – 191 рубль. Ценник на трехзвездочные отели начинается с 2200 рублей, на четырехзвездочные – с 2600, на пятизвездочные – с 4 400 рублей. Переночевать в самой дорогой гостинице стоит 123 837 рублей, но… без завтрака (за него нужно доплатить 2300 рублей)! Этот дизайн-отель находится в факелообразном здании и располагает вращающимся рестораном и панорамным видом на город. К услугам гостей будет пейзажный бассейн на 19 этаже, оздоровительный клуб и салон красоты.

ПОГОДА

Средняя температура воздуха в январе в Дохе составляет 22,8 градуса. Море – чуть холоднее – 18,6 градуса. Количество солнечных дней – 29 из 31, дождей не бывает.

ГДЕ ПРОЙДУТ МАТЧИ?

В Катаре есть стадионы, но турнир пройдет на тренировочных полях футбольной академии Aspire. Ранее здесь тренировались и играли «Барселона», «ПСЖ», «Бавария» и даже «Зенит». Питерцы были в Дохе в январе 2015 года. Здесь под руководством Андре Виллаша-Боаша команда провела два контрольных матча с местными клубами. Первый выиграла 18:0, во втором уступила 0:1.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

21 января, понедельник

20:00 (мск). «Спартак» – «Ростов»

22 января, вторник

20:00. «Зенит» – «Локомотив»

25 января, пятница

18:00. «Зенит» – «Спартак»

21:00. «Ростов» – «Локомотив»

28 января, понедельник

20:00. «Ростов» – «Зенит»

29 января, вторник

20:00. «Спартак» – «Локомотив»

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Общий призовой фонд турнира – 200 тысяч евро. Премии получат все участники в зависимости от занятого места.