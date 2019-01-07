У «Локомотива» балласт с мега-зарплатами. Нужно разгрузиться и купить форварда

Футбол 07 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» – о необходимости новичков для «Локомотива».

СОСТАВ ПЕРЕГРУЖЕН ЗАРПЛАТАМИ

Эхо Ольги Смородской все еще живо. И если гигантскую зарплату Мануэла Фернандеша (3,5 млн евро в год) можно компенсировать ключевой ролью в чемпионском сезоне, то оклад переломанного и старого Ведрана Чорлуки (4,5 млн) – это ни в какие ворота. Хорват хоть и ветеран команды, но давно не тянет на топ-уровень. А ведь когда-то его брали именно поэтому.

Сейчас клубу необходимо подсчитать трансферный баланс и расходы на зарплату. И если контракт Фернандеша закончится грядущим летом, то Чорлука будет висеть на зарплате до лета-2020. Летом контракты также истекают у основного Владислава Игнаетьева, ненужного Дмитрия Тарасова, травмированных Тараса Михалика и Александра Коломейцева и, внимание, Антона Миранчука. По поводу последнего нужно обязательно договориться, иначе летом один из Миранчуков уйдет бесплатно. Если в Европу – окей, а если в клуб-конкурент – все очень плохо.

Обязательный выкуп Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ» это не хорошо и не плохо. Поляк добавил качества в середине поля, быстро стал незаменимым человеком в полузащите, но стоил ли он 12 миллионов евро? «Локо» уже некуда деваться. Кто знает, вдруг Крыховяк проведет убойную весну и его удастся продать подороже. Сейчас он стоит около 18 миллионов.

«ЛОКО» НУЖЕН ФОРВАРД. СМОЛОВ ОЧЕНЬ ПЛОХ

В прошлом сезоне Юрий Семин обошелся и без нападающих. Активно забивали братья, Фернандеш и конечно же Джефферсон Фарфан. В этот раз под Лигу чемпионов купили Федора Смолова, но либо нападающий потерял веру в себя после того самого пенальти с Хорватией либо просто не подходит новой команде. Смолов чаще сваливается на фланги в поисках мяча и зон, но Федор стал меньше бить по воротам, для него это катастрофа.

В «Краснодаре» на Смолова играла вся команда, он был в центре внимания, «Локомотив» заточен под сбалансированную атаку (не только нападение, но и полуфланги и центральная зона). Федору нужно больше пространства, больше фантазии и ему нужен конкурент.

ПРОДАТЬ ФЕРНАНДЕША, СЛИТЬ ТАРАСОВА. А КОГО КУПИТЬ?

Согласно последним трансферным новостям, за Фернандеша спорят «Истанбул» и «Милан». Вряд ли после нескольких лет в «Бешикташе» Ману отправится в другой турецкий клуб, а вот в Италии он еще не играл. Да и «Милан» готов потянуть его желания по зарплате в размере 3,5-4 миллионов евро в год.

Дмитрий Тарасов по-прежнему не нужен «Локомотиву». Травмы окончательно выкосили трудолюбие Тарасова, сейчас его хотят арендовать «Крылья Советов». Это поможет разгрузить зарплатную ведомость и избавить от лишнего футболиста.

Совсем недавно появилась информация, что в «Локо» может оказаться защитник «Астаны» Дмитрий Шомко. Если казахстанские футболисты тоже перестанут считаться легионерами, в трансфер Шомко охотно верится. Но за Дмитрия железнодорожникам придется побороться с «Рубином».

Ну а что нападающий? Тут все сложно. Никаких конкретных, замеченных общественностью, запросов «Локомотив» не делал. Верят в Эдера и Смолова? Ну допустим.