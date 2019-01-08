«Говорил игрокам: «Кононов обязательно даст вам шанс». Ловчев – про Карреру, Трабукки и Глушакова

Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев подводит итоги ушедшего года. Сегодня разговор о «Спартаке».
То, что стало происходить со «Спартаком» осенью, началось весной. Просто весной это еще не было так заметно. Немного перегуляли, не до конца отошли от победной эйфории. Ну нет у «Спартака» такого иммунитета от медных труб, как у грандов европейского футбола! Которые каждый сезон берут трофеи, часто несколько, но при этом не сбавляют оборотов. А «Спартак» немного повалился. И здесь-то должен был сыграть свою роль главный тренер, вовремя принять меры. Но Каррера не только не сделал этого, но и усугубил ситуацию.
То, что мы сегодня узнаем про него, проливает свет на многое. Это близость к главному тренеру одного агента – Марко Трабукки. Некоторые трансферы вызвали вопросы. Например, приход Педро Роши. И не только его. А ведь все это отражается на атмосфере внутри команды.
Стало известно, что Каррера не хотел пускать в самолет, когда команда отправлялась на выезд, Сергея Родионова и Наиля Измайлова – руководителей клуба, которые его наняли на работу, которые ему платят зарплату. Затем был неожиданный уход Романа Пилипчука, это тоже не способствовало улучшению атмосферы. Это был первый звонок, что в команде не все в порядке. И еще недавно сплоченный коллектив на глазах стал разрушаться. Затем был вылет из Лиги чемпионов от не самого, прямо скажем, выдающегося соперника – греческого ПАОКа. После чего стало ясно, что дни Карреры сочтены.
В разгар чемпионата пришел Олег Кононов. У нас хорошие отношения с Олегом, мы с ним несколько раз беседовали. На первой же пресс-конференции он стал говорить правильные слова: мол, всегда любил спартаковский футбол, хочу встретиться с Романцевым. Для налаживания отношений с болельщиками, это очень правильный ход. Но самое главное – говорил это Кононов не для того, чтобы понравиться фанатам, хотя и это очень важно, а потому, что он действительно так думает.
У меня хорошие отношения с Артемом Ребровым, с Денисом Глушаковым. Сейчас уже могу об этом говорить. После прихода Кононова я им писал в смс, что он обязательно даст вам шанс. И действительно, пока Кононов не познакомился поближе с футболистами, он не принимал решение, что этот или тот ему не нужны. Хотя часто новый тренер не церемонится, сразу списывает нескольких футболистов, толком с ним не познакомившись.
Кононов принял решение, с кем он будет расставаться, только по окончании осенне-зимней части чемпионата.
Теперь будем смотреть, как он подготовит команду к сезону. Ведь ничего не потеряно – «Зенит» всем дал шанс. Поэтому вся борьба впереди.