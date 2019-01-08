«Говорил игрокам: «Кононов обязательно даст вам шанс». Ловчев – про Карреру, Трабукки и Глушакова

Футбол 08 января 2019 17:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев подводит итоги ушедшего года. Сегодня разговор о «Спартаке».

«Каррера не хотел пускать в самолет руководителей клуба»

То, что стало происходить со «Спартаком» осенью, началось весной. Просто весной это еще не было так заметно. Немного перегуляли, не до конца отошли от победной эйфории. Ну нет у «Спартака» такого иммунитета от медных труб, как у грандов европейского футбола! Которые каждый сезон берут трофеи, часто несколько, но при этом не сбавляют оборотов. А «Спартак» немного повалился. И здесь-то должен был сыграть свою роль главный тренер, вовремя принять меры. Но Каррера не только не сделал этого, но и усугубил ситуацию.

То, что мы сегодня узнаем про него, проливает свет на многое. Это близость к главному тренеру одного агента – Марко Трабукки. Некоторые трансферы вызвали вопросы. Например, приход Педро Роши. И не только его. А ведь все это отражается на атмосфере внутри команды.

Стало известно, что Каррера не хотел пускать в самолет, когда команда отправлялась на выезд, Сергея Родионова и Наиля Измайлова – руководителей клуба, которые его наняли на работу, которые ему платят зарплату. Затем был неожиданный уход Романа Пилипчука, это тоже не способствовало улучшению атмосферы. Это был первый звонок, что в команде не все в порядке. И еще недавно сплоченный коллектив на глазах стал разрушаться. Затем был вылет из Лиги чемпионов от не самого, прямо скажем, выдающегося соперника – греческого ПАОКа. После чего стало ясно, что дни Карреры сочтены.

«Кононов сразу нашел правильные слова»

В разгар чемпионата пришел Олег Кононов. У нас хорошие отношения с Олегом, мы с ним несколько раз беседовали. На первой же пресс-конференции он стал говорить правильные слова: мол, всегда любил спартаковский футбол, хочу встретиться с Романцевым. Для налаживания отношений с болельщиками, это очень правильный ход. Но самое главное – говорил это Кононов не для того, чтобы понравиться фанатам, хотя и это очень важно, а потому, что он действительно так думает.

У меня хорошие отношения с Артемом Ребровым, с Денисом Глушаковым. Сейчас уже могу об этом говорить. После прихода Кононова я им писал в смс, что он обязательно даст вам шанс. И действительно, пока Кононов не познакомился поближе с футболистами, он не принимал решение, что этот или тот ему не нужны. Хотя часто новый тренер не церемонится, сразу списывает нескольких футболистов, толком с ним не познакомившись.

Кононов принял решение, с кем он будет расставаться, только по окончании осенне-зимней части чемпионата.

Теперь будем смотреть, как он подготовит команду к сезону. Ведь ничего не потеряно – «Зенит» всем дал шанс. Поэтому вся борьба впереди.