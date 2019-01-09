Валерий Рейнгольд: «Спартак» расстался с посредственными футболистами

Футбол 09 января 2019 13:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал расставание московского клуба с рядом футболистов.

Напомним, что «Спартак» расторг контракт с полузащитниками Романом Еременко, Александром Самедовым и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем. Кроме того на правах аренды в «Крылья Советов» отправились хавбеки Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

– Небольшое сожаление есть только в связи с расставанием с Поповым, – говорит Рейнгольд. – Это человек, который должен играть. Ему немало лет, и он должен активно продолжать карьеру, чтобы кормить семью. А так, все по делу, ротация должна быть. Люди, с которыми «Спартак» расстался, не подходят команде по мастерству. Нет вопросов. Все верно.

Могут ли вернуться Ананидзе и Тимофеев? Джано – человек, который часто болеет. Это не устроит руководство ни одной команды. Тимофеев? Все зависит от него. От характера и возможностей. Положительных сторон я в нем не вижу. Пусть играет в «Крыльях», заработает денег. Но «Спартаку» он не подходит.

То, что с другими футболистами были разорваны контракты, говорит об уровне их мастерства. От них нужно было освобождаться и не ждать окончания контрактов. Возможно, мы все можем сожалеть об уходе Самедова. Он – спартаковец, но ему 34 года. В таком возрасте тяжело выдерживать большие нагрузки.

Еременко не выдержал конкуренцию. И не мог. Он опустился по мастерству ниже плинтуса. Не думаю, что он где-то заиграет. Все верно сделал Кононов.

Попов еще может блеснуть в нескольких играх за московское «Динамо», а остальные футболисты довольно посредственные, поэтому расставание с ними напрашивалось. Посмотрим, кого на их место «Спартак» купит помимо Айртона.

Не нужно забывать, что бразилец пришел на позицию Рассказова, которого не назовешь бетонной стеной. Будет конкуренция. Для этого защитник и взят.

Переход в «Спартак» Гулиева? В «Ростове» он был одним из лучших, а как будет в «Спартаке» – посмотрим. Две большие разницы «Ростов» и «Спартак». Гулиев – игрок настырный. Задатки приличные. Гулиев – не это замена Тимофееву, а на помощь средней линии. У «Спартака» нет незаменимых игроков. И там тоже должна быть конкуренция.