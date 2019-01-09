«Бавария» собирает чемпионов мира, Пепе возвращается в «Порту»

Футбол 09 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Трансферные новости и слухи последних дней.

Самый ценный актив «Штутгарта» чемпион мира в составе сборной Франции Бенжамен Павар подписал пятилетний контракт с «Баварией». В отличие от «Барселоны», также претендовавшей на 22-летнего защитника, мюнхенцы согласились заплатить за него €35 млн. Однако до конца нынешнего сезона ему еще придется помучиться и помочь швабам сохранить прописку в бундеслиге. С 14 очками после 17 туров они располагаются в зоне переходных матчей. Сам трансфер состоится летом.

Укрепив центр обороны, баварцы думают об усилении на левом фланге и заглядываются на другого новоявленного чемпиона мира Лукаса Эрнандеса из «Атлетико», но помимо немецкого гранда на 22-летнего игрока претендуют оба манчестерских клуба. В контракте Эрнандеса прописана сумма отступных €80 млн. Мюнхенцы, как утверждают в прессе, уже выразили готовность ее выплатить.

Мадридцы не стремятся расставаться со своим воспитанником и предлагают продлить контракт на улучшенных условиях, но если в дело включатся манкунианцы с их практически неиссякаемыми финансовыми ресурсами, вряд ли «Атлетико» удастся его удержать.

На протяжении целого десятилетия защищавший цвета мадридского «Реала» Пепе вернулся в «Порту», с которым подписал контракт на 2,5 года. Одним из первых поприветствовал новичка другой легендарный для мадридского «Реала» футболист Икер Касильяс, выступающий за «драконов» с 2015 года.

Последним клубом 35-летнего защитника был турецкий «Бешикташ», с которым он в декабре расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее утверждалось, что Пепе продолжит карьеру в «Монако» и ради этого даже отказал «Арсеналу».

Не исключено, что путь бразильского португальца повторит его новый партнер по центру обороны Эдер Милитао. 20-летний бразилец приехал в Португалию прошлым летом из «Сан-Пауло» за €4 млн и уже оценивается в €20 млн. А будет продан и того дороже. «Сливочные» выбрали защитника приоритетной целью и готовы раскошелиться. Его контракт действует до 2023 года, а опция выкупа составляет €42 млн. Причем по окончании сезона эта сумма увеличится еще на €8 млн. Помимо «Реала» на Милитао претендует также «Манчестер Юнайтед».

Если подписание контракта с Милитао для «Реала» пока отдаленная перспектива, то переход Браима Диаса из «Манчестер Сити» – уже свершившийся факт. 19-летний атакующий полузащитник прошел медосмотр, подписал соглашение сроком до июля 2025 года и был официально представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».

– Это важнейший день в моей жизни, ведь я перешел в клуб, за который мечтал выступать с детства. Когда решил уйти из «Манчестер Сити», у меня было три варианта: первый — перейти в «Реал», второй – перейти в «Реал» и третий – перейти в «Реал». Я не хотел играть где-либо еще, невозможно найти клуб лучше, – заявил Диас.

Примечательно, что летом «королевский клуб» мог забрать испанца бесплатно, но не стал дожидаться и заплатил за переход прямо сейчас €15 млн, не считая бонусов.

В обратном направлении – из Мадрида на Туманный Альбион – может отправиться нападающий Карим Бензема. «Челси» находится в поиске забивного форварда и пытается заманить сразу двоих – француза и его бывшего партнера (а скорее, лютого конкурента, которого он в итоге вынудил искать игровую практику в другой команде) Гонсало Игуаина. Они вместе играли за «королевский клуб» с 2009 по 2013 год.

Сообщается, что руководство синих готовит предложение по выкупу у «Милана» прав на аренду Игуаина во второй части сезона, а летом заплатит «Ювентусу» за полноценный трансфер €36 млн. Сообщается, что в этом случае нападающий «Челси» Альваро Мората отправится в аренду в «Севилью».

Также в Лондоне рассматривают кандидатуру Эдинсона Кавани из «ПСЖ». Если этот трансфер состоится, Бензема скорее всего переедет в столицу Франции, а «Реал» приступит к поиску более молодого и забивного форварда.

В чемпионате России громких трансферных новостей больше всего доносится из стана московского «Спартака», продолжающего расставаться с теми, на кого не рассчитывает новый главный тренер Олег Кононов. Атакующий полузащитник Ивелин Попов в торжественной и теплой обстановке расторг контракт с красно-белыми по обоюдному согласию и получил статус свободного агента.

📰 Ивелин Попов: «#Спартак навсегда останется в моем сердце»



Болгарский полузащитник дал прощальное интервью нашему сайту. Выступая за красно-белых с 2015 года, Попов сыграл в 97 матчах и забил 9 мячей.



Подробнее: https://t.co/W60pQVM3YZ#ИвелинПопов #Spartak pic.twitter.com/hymKjSFLkU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 января 2019 г.

– Я покинул «Спартак», мы расторгли контракт по согласию сторон. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но не думаю, что отправлюсь играть в Азию. В целом комфортно чувствую себя в России. Несколько местных клубов хотели меня пригласить, – сказал на прощание болгарин. Фаворитами в борьбе за 31-летнего полузащитника называются «Рубин» и «Ростов».

А спартаковец Джано Ананидзе отправится в аренду в «Крылья Советов», которые тренирует Миодраг Божович. Под руководством черногорского специалиста грузинский полузащитник отлично провел в «Ростове» сезон-2013/14. К тому же только что в Самару уехал Александр Самедов. Наверняка эти факторы сыграли немаловажную роль.

И еще один иностранный центральный атакующий полузащитник попал в наш обзор. Речь о Маурисио Перейре из «Краснодара», на которого претендуют сразу три испанских клуба – «Валенсия», «Сельта» и «Эспаньол». Контракт уругвайского полузащитника истекает ближайшим летом, и он уже заявил о том, что продлевать его не станет. Трансферная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается около €5 млн.