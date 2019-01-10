О «Спартаке» и о виноватых. Колонка Отара Кушанашвили

Футбол 10 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кушанашвили Отар

Марко Трабукки, которому это имя подходит так же, как мне бы подошло имя Дарюс и особенно фамилия Каспарайтис, назвал Кононова двурушником, фарисеем, кривой душонкой, Янусом, лицемером, попутно обидел Ананидзе и выставил идиотами родителей Еременко, которые всю дорогу утверждали, что были обижены на ЦСКА из-за того, что армейцы то ли плохо отнеслись к их сыну, то ли были недостаточно внимательны, поэтому сын выбрал «Спартак».

Трабукки же теперь открыл, что дело было в деньгах – и только.

Сказав все то, что сказал, Трабукки сделался похожим на довлатовского персонажа: «косясь на выпивку, частит пророчица» и сообщил абсурду, на который футболист – судя по всему, под воздействием агента и родителей – сам себя обрек, космогонический размах.

Ребята, это такое унылое клише – всех остальных считать виноватыми, это как на известных ток-шоу один псих орет другому психопату: «У тебя обсессивно-компульсивный синдром», второй отвечает, что первый – козел, и это тот случай, когда оба правы.

Причем Трабукки так сиволапо освещает ситуацию, что даже в негодовании хочет казаться идальго.

То есть самый «Спартак» он, по сути-то, укоряет в непорядочности, а Федуна облизывает, говоря о том, что в ситуации, когда Ромке было тяжко, Федун выказал благородство и протянул руку.

Как будто не было ЦСКА, как будто немного погодя Бабаев не объяснил подробно, что же на поверку случилось.

Идеологически спорить с Трабукки сложно, я тоже двумя руками, таким же количеством ног и даже позвоночником за справедливость.

Но когда ты говоришь: «Не понимаю логики», обдумай сначала свою, она у тебя каверзная, как гетера.

А глобальная проблема Еременко в том, что, когда кто-то еще раз скажет, что он по сравнению с Джано «футболист другого уровня», что само по себе очень спорно, то в ответ непременно услышит: зато он кокаин не нюхал.

Такова логика, которой следуют люди, господин Трабукки.