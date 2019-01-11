Дмитрий Хохлов: Задача остается прежней – попасть в еврокубки

«Динамо» приступило к тренировкам 10 января. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подвел итоги первой части сезона, а также рассказал о предсезонных сборах и новом стадионе.
- С каким настроением встретили Новый год?
- С хорошим. Встречали в кругу семьи и друзей. Снега было много, поскольку из Москвы не уезжали.
- Вас видели на хоккейном матче.
- Да, так совпало. Хоккейное «Динамо» проводило первый матч в новом ледовом дворце.
- На футбольное поле удалось полюбоваться?
- Совместил приятное с полезным, пройдя с небольшой экскурсией по стадиону. Посмотрел раздевалки, подтрибунные помещения. Поле было под снегом, его планируют открыть в феврале.
- Раздевалки лучше, чем на «Арене Химки»?
- Хотя там еще что-то предстоит доделать, «Динамо», конечно, покруче.
- Какие общие впечатления?
- Отличные! Побыстрее бы вернуться на родной стадион. Надеюсь, болельщики вернутся на трибуны. Все-таки, это – центр города, рядом – несколько станций метро.
- 10 марта со «Спартаком» «Динамо» сыграет на своем стадионе?
- Мы готовимся сыграть именно на «Динамо». Даже не верится. Каждый из десяти лет нашего отсутствия здесь идет за пять. Поверю, наверное, только когда выйду на футбольное поле непосредственно перед игрой.
- Часто во время отпуска смотрели в турнирную таблицу?
- Нет, а там что-то меняется (улыбается)? Не смотрю вообще. Честно.
- «Динамо» по делу занимает 12-е место?
- На данный момент мы именно его заслуживаем. Конечно, оно мне не нравится и нужно общими силами исправлять ситуацию.
- Вы довольны выступлением команды в первой части чемпионата России?
- Нет. Ни набранными очками, ни игрой. Хотя, положительные моменты есть.
- Задача на сезон – попасть в еврокубки – остается прежней?
- Да, ее поставили летом и с тех пор не обсуждали.
- Она выполнима, учитывая плотность в турнирной таблице?
- Не хочу рассуждать на эту тему. Будем стараться выполнить.
- Какие матчи можете назвать лучшим и самым неудачным?
- Явно провальных игр у нас не было. Хороший матч провели против «Урала» («Динамо» выиграло 4:0), но, хочется верить, что мы можем играть и лучше. К неудачным по результату отнесу встречи против «Анжи» (поражение 0:1) и «Енисея» (поражение 1:2). Нельзя себе позволять дома проигрывать аутсайдерам, при всем уважении к ним. Особенно, если команда пытается на что-то претендовать.
- Почему «Динамо» с лидерами играет успешнее, чем с аутсайдерами?
- Это загадка, и мы много с игроками об этом говорили. Недонастроя у ребят у не замечал, но не было и обычной агрессии.
- «Динамо» - одна из самых молодых команд премьер-лиги. Это плюс или минус?
- Это – данность, не хорошо и не плохо. У клуба прекрасная академия, которая постоянно готовит кадры для команды мастеров. У нас качественная молодежь и нам не надо молодых игроков покупать на стороне. Главное – не разбрасываться ими и грамотно доводить до основного состава.
- В четырех последних матчах первой части чемпионата России Кирилл Панченко сыграл всего один тайм. По какой причине один из лидеров команды оставался в резерве?
- А почему вы спрашиваете именно про Кирилла?
- Он – один из лидеров команды, недавно был кандидатом в сборную России.
- Его не было в составе, поскольку тренерский штаб считал, что другие игроки лучше подходили под определенную тактику. У нас нет неприкасаемых, основных и запасных, а есть обойма из 20 человек, и каждый хочет попасть в состав. Все об этом знают. Когда Кирилл будет показывать тот уровень, на который он способен, будет играть.
- У Панченко родилась дочь. Как такие события сказываются на карьере игроков?
- По-разному. Кто-то не высыпается и приходит вялый на тренировки. А другие получают такой заряд, что начинают буквально летать по полю. Хотим, чтобы у Кирилла была именно такая реакция.
- Планирует команда усиливаться в зимнюю паузу?
- Планы, естественно, есть. Однако не все зависит от наших желаний.
- Вы следили за тем, в каких странах зимой отдыхают ваши игроки? С вами советуются по месту проведения отпуска?
- Знал, куда они полетели, но особого значения не придавал. Главное, чтобы вернулись отдохнувшими. Со мной они точно не советуются, сами решают. Все – взрослые люди, у многих – жены, подруги, семьи.
- Задания на отпуск игроки получили?
- Обязательно. Первые две недели можно было спокойно отдыхать, а потом – каждый должен был заниматься по индивидуальной программе.
- Игроки динамовской молодежки летят с вами в Турцию?
- Игорь Школик и Станислав Лацевич. Это помимо тех, кто давно с нами тренируется – Владимира Москвичева, Вячеслава Грулева, Антона Терехова, Романа Евгеньева, Данилы Липового.
- Некоторые клубы позволяют игрокам на первый сбор привозить жен и подруг. Ваш вариант?
- Мы это практиковали еще в прошлом году. Сейчас вновь разрешили прилететь женам, детям и подругам. Но только на первый сбор. Если семьи будут отвлекать от тренировок или восстановительных процедур, мы эту практику быстро прекратим.
- Сколько контрольных матчей планируете провести на первых сборах?
- Два. Они необходимы, чтобы немного разнообразить тренировочные будни. Футболисты будут играть под серьезной нагрузкой. В первой игре точно каждый проведет на поле не больше 45 минут.