Дмитрий Хохлов: Задача остается прежней – попасть в еврокубки

Футбол 11 января 2019 16:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

«Динамо» приступило к тренировкам 10 января. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подвел итоги первой части сезона, а также рассказал о предсезонных сборах и новом стадионе.

«ДИНАМО», КОНЕЧНО, КРУЧЕ, ЧЕМ «АРЕНА ХИМКИ»

- С каким настроением встретили Новый год?

- С хорошим. Встречали в кругу семьи и друзей. Снега было много, поскольку из Москвы не уезжали.

- Вас видели на хоккейном матче.

- Да, так совпало. Хоккейное «Динамо» проводило первый матч в новом ледовом дворце.

- На футбольное поле удалось полюбоваться?

- Совместил приятное с полезным, пройдя с небольшой экскурсией по стадиону. Посмотрел раздевалки, подтрибунные помещения. Поле было под снегом, его планируют открыть в феврале.





- Раздевалки лучше, чем на «Арене Химки»?

- Хотя там еще что-то предстоит доделать, «Динамо», конечно, покруче.

- Какие общие впечатления?

- Отличные! Побыстрее бы вернуться на родной стадион. Надеюсь, болельщики вернутся на трибуны. Все-таки, это – центр города, рядом – несколько станций метро.

- 10 марта со «Спартаком» «Динамо» сыграет на своем стадионе?

- Мы готовимся сыграть именно на «Динамо». Даже не верится. Каждый из десяти лет нашего отсутствия здесь идет за пять. Поверю, наверное, только когда выйду на футбольное поле непосредственно перед игрой.

«ЯВНО ПРОВАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ У НАС НЕ БЫЛО»

- Часто во время отпуска смотрели в турнирную таблицу?

- Нет, а там что-то меняется (улыбается)? Не смотрю вообще. Честно.

- «Динамо» по делу занимает 12-е место?

- На данный момент мы именно его заслуживаем. Конечно, оно мне не нравится и нужно общими силами исправлять ситуацию.

- Вы довольны выступлением команды в первой части чемпионата России?

- Нет. Ни набранными очками, ни игрой. Хотя, положительные моменты есть.

- Задача на сезон – попасть в еврокубки – остается прежней?

- Да, ее поставили летом и с тех пор не обсуждали.

- Она выполнима, учитывая плотность в турнирной таблице?

- Не хочу рассуждать на эту тему. Будем стараться выполнить.

- Какие матчи можете назвать лучшим и самым неудачным?

- Явно провальных игр у нас не было. Хороший матч провели против «Урала» («Динамо» выиграло 4:0), но, хочется верить, что мы можем играть и лучше. К неудачным по результату отнесу встречи против «Анжи» (поражение 0:1) и «Енисея» (поражение 1:2). Нельзя себе позволять дома проигрывать аутсайдерам, при всем уважении к ним. Особенно, если команда пытается на что-то претендовать.

- Почему «Динамо» с лидерами играет успешнее, чем с аутсайдерами?

- Это загадка, и мы много с игроками об этом говорили. Недонастроя у ребят у не замечал, но не было и обычной агрессии.

«НЕПРИКАСАЕМЫХ У НАС НЕТ»

- «Динамо» - одна из самых молодых команд премьер-лиги. Это плюс или минус?

- Это – данность, не хорошо и не плохо. У клуба прекрасная академия, которая постоянно готовит кадры для команды мастеров. У нас качественная молодежь и нам не надо молодых игроков покупать на стороне. Главное – не разбрасываться ими и грамотно доводить до основного состава.

- В четырех последних матчах первой части чемпионата России Кирилл Панченко сыграл всего один тайм. По какой причине один из лидеров команды оставался в резерве?

- А почему вы спрашиваете именно про Кирилла?

- Он – один из лидеров команды, недавно был кандидатом в сборную России.

- Его не было в составе, поскольку тренерский штаб считал, что другие игроки лучше подходили под определенную тактику. У нас нет неприкасаемых, основных и запасных, а есть обойма из 20 человек, и каждый хочет попасть в состав. Все об этом знают. Когда Кирилл будет показывать тот уровень, на который он способен, будет играть.

- У Панченко родилась дочь. Как такие события сказываются на карьере игроков?

- По-разному. Кто-то не высыпается и приходит вялый на тренировки. А другие получают такой заряд, что начинают буквально летать по полю. Хотим, чтобы у Кирилла была именно такая реакция.

- Планирует команда усиливаться в зимнюю паузу?

- Планы, естественно, есть. Однако не все зависит от наших желаний.

«ПО ОТПУСКУ ИГРОКИ НЕ СОВЕТУЮТСЯ»

- Вы следили за тем, в каких странах зимой отдыхают ваши игроки? С вами советуются по месту проведения отпуска?

- Знал, куда они полетели, но особого значения не придавал. Главное, чтобы вернулись отдохнувшими. Со мной они точно не советуются, сами решают. Все – взрослые люди, у многих – жены, подруги, семьи.

- Задания на отпуск игроки получили?

- Обязательно. Первые две недели можно было спокойно отдыхать, а потом – каждый должен был заниматься по индивидуальной программе.

- Игроки динамовской молодежки летят с вами в Турцию?

- Игорь Школик и Станислав Лацевич. Это помимо тех, кто давно с нами тренируется – Владимира Москвичева, Вячеслава Грулева, Антона Терехова, Романа Евгеньева, Данилы Липового.

- Некоторые клубы позволяют игрокам на первый сбор привозить жен и подруг. Ваш вариант?

- Мы это практиковали еще в прошлом году. Сейчас вновь разрешили прилететь женам, детям и подругам. Но только на первый сбор. Если семьи будут отвлекать от тренировок или восстановительных процедур, мы эту практику быстро прекратим.

- Сколько контрольных матчей планируете провести на первых сборах?

- Два. Они необходимы, чтобы немного разнообразить тренировочные будни. Футболисты будут играть под серьезной нагрузкой. В первой игре точно каждый проведет на поле не больше 45 минут.