От Гендузи до Санчо. Самые талантливые тинейджеры Европы

Футбол 12 января 2019 14:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Великолепная семерка, для которой 2019 год обещает стать прорывным.

Джейдон Санчо (Англия)

Возраст: 18 лет, 9 месяцев, 18 дней

Клуб: Боруссия Д (Германия)

Позиция: крайний нападающий

Статистика в сезоне-2018/19: 24 матча – 7 голов, 10 передач

Трансферная стоимость: €70 млн

Главное открытие сезона в ведущей пятерке европейских лиг. Санчо не хватило терпения дождаться шанса в первой команде «Манчестер Сити», и летом 2017 года он отправился на поиски игровой практики в Дортмунд. Первый сезон ушел на адаптацию – в 12 матчах бундеслиги он провел на поле только 685 минут. Зато с приходом Люсьена Фавра на тренерский мостик стал не только регулярно появляться в составе, но и отмечаться результативным действием практически в каждой игре, внеся огромный вклад в шестиочковый отрыв от «Баварии».

В октябре дебютировал за сборную Англии, в которой провел три матча и отметился результативной передачей в игре с США (3:0).

Матийс де Лигт (Голландия)

Возраст: 19 лет, 5 месяцев

Клуб: Аякс (Голландия)

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне: 29 матча – 3 гола, 1 передача

Трансферная стоимость: €65 млн

За воспитанником и капитаном «Аякса», с 2017 года выступающим за сборную Голландии, как минимум последние полгода гоняются все топ-клубы Европы. Главный претендент – «Барселона», испытывающая трудности в центре обороны после травм Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена. Однако сам защитник заявил, что до лета покидать Амстердам не намерен.

Кай Хавертц (Германия)

Возраст: 19 лет, 7 месяцев, 1 день

Клуб: Байер (Германия)

Позиция: атакующий полузащитник

Статистика в сезоне: 23 матча – 9 голов, 6 передач

Трансферная стоимость: €65 млн

Самый молодой игрок в истории, проведший в бундеслиге полсотни матчей. Нынешний сезон для него уже третий на высшем уровне, так что неопытным и необстрелянным юниором воспитанника «аспириновых» не назовешь. В нынешнем сезоне уже набрал 17 очков результативности, особенно ярко проявив себя в Лиге Европы, где в четырех матчах забил три мяча и сделал столько же голевых передач. Один из главных претендентов на переезд в Мюнхен.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Возраст: 19 лет, 10 месяцев, 23 дня

Клуб: Милан (Италия)

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне: 19 матчей – 20 пропущенных мячей, 4 сухих матча

Трансферная стоимость: €40 млн

Вратарь «Милана» – самый известный футболист в нашей подборке. Он дебютировал в первой команде более трех лет назад – в октябре 2015 года. Тогда ему было 16 лет и 8 месяцев. С тех пор «наследник Буффона» при поддержке скандально известного агента Мино Райолы больше запомнился ляпами у своих ворот и торговлей за новый контракт, нежели качественными действиями на футбольном поле. Тем не менее, в 2018 году окончательно закрепил за собой статус первого номера в сборной Италии.

Райан Сессеньон (Англия)

Возраст: 18 лет, 7 месяцев, 25 дней

Клуб: Фулхэм (Англия)

Позиция: левый полузащитник

Статистика в сезоне: 22 матча – 2 гола, 5 передач

Трансферная стоимость: €35 млн

Молодой воспитанник «дачников» провел два сезона в чемпионшипе, а по итогам прошлого помог своей команде вернуться в АПЛ и был признан лучшим футболистом лиги. Начинал карьеру на позиции левого защитника, но с каждым сезоном стал играть все ближе к атаке. В 49 матчах подэлитного дивизиона год назад настрелял 16 голов, а в нынешнем сезоне пока только два. Но предпоследнее место «Фулхэма» в турнирной таблице АПЛ – точно не вина талантливого юниора, который летом наверняка сменит клубную прописку.

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Возраст: 18 лет, 6 месяцев

Клуб: Реал (Испания)

Позиция: левый нападающий

Статистика в сезоне: 13 матчей – 2 гола, 7 передач

Трансферная стоимость: €35 млн

Самый молодой представитель нашего списка попал под раздачу наряду с партнерами за проваленный «сливочными» старт сезона. Однако бразилец не имеет к нему никакого отношения. В примере он вообще до сих пор провел всего 151 минуту, хотя уже успел отличиться результативным действием.

При этом наследник Криштиану Роналду в «королевском клубе» умудрился записать на свой счет по результативной передаче в каждом из турниров, в котором принимал участие – примере, Кубке Испании, Лиге чемпионов и клубом чемпионате мира (там он вообще провел на поле всего 6 минут). Так что «хоронить» его пока однозначно рано, хотя и отрицать, что от него ждали большего, не приходится.

Маттео Гендузи (Франция)

Возраст: 19 лет, 8 месяцев, 29 дней

Клуб: Арсенал (Англия)

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 26 матчей – 1 гол, 2 передачи

Трансферная стоимость: €20 млн

Француз с марокканскими корнями приехал в Лондон из «Лорьяна» прошлым летом и сходу застолбил за собой место в центре поля. Молодой полузащитник, проведший до того на высшем уровне всего 8 матчей (в сезоне-2016/17), пока не так хорош тактически, как требуется Унаи Эмери, но он компенсирует недостатки хорошим движением и качественным отбором. И уже называется мотором «канониров».