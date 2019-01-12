«Монако» срочно скупает ветеранов и бывших звезд. Головину будет попроще?

Футбол 12 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» - о трансферной кампании «Монако» в начале нового года.

ЛЕТО: ПРОДАЛИ ПОЧТИ НА 400, КУПИЛИ ПОЧТИ НА 100

Система «продай все и оставь молодежь» не оправдала себя. Летом «Монако» отпустил кучу игроков, были проданы 14 футболистов и еще примерно столько же раздали по арендам. Клуб мощно обогатился, за одно лето монегаски заработали почти 400 миллионов евро, если посчитать продажи абсолютно всех игроков. На закупорку дыр и покупку новичков выделили меньше четверти заработка. Самым дорогим футболистом для «Монако» прошлым летом стал Александр Головин.

Боссы заигрались в успешную экономическую модель и подставили Леонарду Жардима. Тренера, который выстроил классный конвейер в течение нескольких, вынудили работать в непригодных условиях. Раньше «Монако» продавал летом меньше и Жардим постепенно нивелировал потери, но в этот раз его оставили практически у разбитого корыта. Кем ему было играть? Шесть человек вылетели из-за травм прямо на старте (все – игроки основы), а остальную пятерку продали.

Головин, Тилеманс, Хенрикс. Молодые ребята вроде Ахолу и Ндорама и Диопа. Как тут не уронить достоинства вице-чемпиона и практически с нуля показывать результат? Жардима уволили и пригласили Тьерри Анри. Во многом, наверное, классный ход, чтобы вернуть болельщиков и еще раз сверкнуть в информационном пространстве. Анри впервые стал работать самостоятельно, ничего толком не изменилось, команда каким-то чудом отлипла от дна и поднялась на предпоследнее место. Но нужно что-то менять.

ЗИМА: Б/У ТОПЫ И ПРОВЕРЕННЫЕ СЕРЕДНЯКИ

На днях «Монако» подписал Сеска Фабрегаса. Само собой на переход во Францию его уломал Анри. Испанец точно будет самым качественным игроком середины, рядом с ним может расцвести Головин. Фабрегас обошелся монегаскам в 10 миллионов евро, что неплохо за бывшего игрока сборной Испании с нереальным опытом выступлений в каких угодно турнирах. Сеску был необходим новый вызов и Анри, хорошо с ним знакомый, ему его предоставил.

Еще «Монако» купил престарелого защитника Налдо у «Шальке». Бразилец 150 лет играет в Европе, но впервые в европейской карьере окажется за пределами бундеслиги. 2 миллиона евро за сдавшего, но все еще опытного и проверенного временем игрока, тоже неплохо. Особенно если учесть, какие проблемы у «Монако» в центре обороны. Камил Глик может выдохнуть, у него наконец-то появился нормальный партнер.

Не обошлось и без молодежи. Ну не могут они отказать себе в приобретении потенциально выгодных в перепродаже футболистов. За 11 миллионов евро «Монако» купил левого защитника «Лилля» Фоде Балло. Парню только 22 года, но он в первой половине сезона он был практически безальтернативным вариантом для Кристофа Гальтье: 18 матчей и два ассиста за полгода. С левым флангом у «Монако» и правда беда, может теперь станет получше.

ЧТО ДЕЛАТЬ ГОЛОВИНУ?

Радоваться. Во многих матчах Александр на фоне партнеров выглядел абсолютно лучшим игроком «Монако». Из-за чудовищных проблем клуба переезд в Европу получился для Головина провальным. Со слов агента россиянина, покидать Францию он не собирается, а значит этот полугодовой трабл сделает лидера сборной России только сильнее. Теперь у него появится больше партнеров мирового класса. Это качественно скажется не только на действиях Головина, который с приходом Анри начал играть еще более знаковую роль, но и на команде в целом.