«МЮ» обыграл «Тоттенхэм»: у Сульшера рекорд, у де Хеа – памятник. Это было мощно

Футбол 13 января 2019 21:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Это случилось впервые со времен сэра Алекса Фергюсона.

ПРЕДШЕСТВЕННИК ПРОТИВ ПРЕЕМНИКА?

Уле-Гуннар Сульшер пришел в «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона. И всего за две недели заставил всех забыть о смуте времен Жозе Моуринью. При новом тренере «МЮ» одержал пять побед из пяти, но в соперниках были «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1), «Ньюкасл» и «Рединг» (оба – 2:0). И вот сейчас кто-то посерьезнее, кто-то из претендентов на чемпионство.

При этом Сульшер так круто начал в «Юнайтед», что хочется оставить его и по окончании сезона. Те же игроки заиграли по-новому. Раскованно и лихо. На место Сульшера кого только не сватают. Один из претендентов как раз-таки Маурисио Почеттино. Но существует альтернативное мнение, что аргентинец уйдет из «Тоттенхэма» только ради «Реала». Потому что в Лондоне у Почеттино получается хорошо. А у «МЮ» не очень: последний раз манкунианцы побеждали «Тоттенхэм» в Лондоне в рамках АПЛ еще при сэре Алексе Фергюсоне.

Почеттино вообще не удивил составом. Последнее время он использует 4-4-2 ромб и не отошел от этого сейчас. Льориса защищали Дэвис (100-й матч в АПЛ), Вертонген, Алдервейрелд и Триппьер, в опорной зоне Дайера заменял Уинкс, чуть выше разгоняли и придумывали Эриксен, Сиссоко и Алли, а впереди действовали Сон и Кейн.

Сульшер продолжает игнорировать Лукаку. Тренер обходится без него и делает выбор в пользу быстрой четверки игроков впереди. Это Марсьяль, Погба, Лингард и Рэшфорд. Ниже в опорной зоне Эррера и Матич, в обороне Шоу, Джонс, Линделеф (50-й матч за «МЮ») и Янг. В воротах конечно же де Хеа.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Еще до матча Сульшер признался, что ему все равно, побьет он рекорд Мэтта Басби или нет. Дело в том, что норвежец начал в «МЮ» так же мощно, как Басби – с пяти побед подряд. Победа над «Тоттенхэмом» делала бы Сульшера самым успешным тренером на старте в истории клуба. В это верилось не особо охотно, ведь по всем показателям фаворитом были «шпоры». Они выше в таблице, стабильнее и как бы сказал Валерий Карпин «тупо сильнее».

Получилось все немного не так. Хозяева не использовали несколько классных моментов в начале первого тайма. Защита «МЮ» не подготовилась к разрезающим передачам, спасал либо вратарь либо неточность соперника. Затем «Юнайтед» начал продавливать оппонента с левого фланга. Триппьер не справлялся с быстрым Марсьялем и у ворот Льориса становилось все жарче.

Но решил все один эпизод в самом конце 45-минутки. После обреза от все того же Триппьера, измученного и уставшего, Погба парой движений укротил неожиданно свалившийся в его ноги мяч и выдал идеальный 40-метровый заброс в ноги Рэшфорду. Маркус вошел в штрафную со скоростью звука, не заметил мешающегося под ногами Вертонгена и низом пробил в дальний угол. Плотный и точный удар под штангу справедливо превратился в гол.

ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕ ХЕА!

Вторые 45 минут – практически полное и безоговорочное доминирование «Тоттенхэма». При этом «Манчестер» не сидел у своих ворот, не прикидывался автобусом, а старался что-то изобрести у чужих. Просто получалось больше у хозяев. Но все, абсолютно все брал де Хеа. Поставьте ему памятник! Он монструозен, невероятен и великолепен. Во втором тайме испанец совершил больше десяти классных и важных сейвов. Страшно подумать, куда бы свалился «Юнайтед» если бы не он. Моуринью точно уволили бы раньше.

Старания «Тоттенхэма» не увенчались успехом. Свежие Льоренте, Ламела не помогли, не хватало запасного плана, возможно каких-то перестроений. «Тоттенхэм» действовал интересно, но однообразно. И поэтому именно благодаря де Хеа «Юнайтед» одержал шестую победу подряд, а Сульшер стал самым успешным тренером на старте. Первую большую проверку, хоть и со скрипом, «МЮ» Сульшера прошел. Осталось прибавить в футбольных компонентах. На одних эмоциях долго не протянешь.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0 (1:0)

Гол: Рэшфорд, 44

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Джонс, Эррера, Матич, Погба (Мактомини, 90), Лингард (Диогу Далот, 83), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд

Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78