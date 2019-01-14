Чего ждать от 2019-го? Анонс свежего «ССФ»

Футбол 14 января 2019 17:02 Источник: «Совспорт Футбол»

Во вторник, 15 января появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

«ЗЕНИТ» В ТУМАНЕ

Что важнее – багаж Семака или драйв Дзюбы? Обозреватель «ССФ» начинает год с анализа итогов недавней еврокубковой компании. Сергей Семак выжал все без остатка из своей команды, а сам «Зенит» находится в глубоком селекционном кризисе.

У ГОНЧАРЕНКО НА РУКАХ ДЖОКЕР

Победа ЦСКА в Мадриде со счетом 3:0 дала красно-синим даже больше, чем пропуск в плей-офф Лиги Европы. Похоже, что расклады в чемпионате перевернулись. Так что не удивляйтесь, если ЦСКА станет чемпионом.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНД-2018

Дикому капитализму в российском футболе пришел конец? Мы движемся обратно в СССР? ССФ определил три признака смены курса отечественным футболом в прошлом году. Да, у нас появился свой футбольный стиль!

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: «НИКТО ЛЮДЕЙ МУТКО НЕ ОТОДВИГАЕТ»

В декабре прошел исполком РФС, на котором ожидаемо подал в отставку глава РФС Виталий Мутко. Последний год там был «и.о» - генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Но сенсация все-таки произошла: исполняющим обязанности стал совсем другой человек – глава РПЛ Сергей Прядкин. Алаев признал это неожиданностью, Прядкин тоже.

ДИНИЯР БИЛЯЛЕТДИНОВ: «ТУРКИ – НЕ ЗАОБЛАЧНЫЕ, А С НЕМЦАМИ НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ»

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов с огромным опытом выступлений в еврокубках за «Локомотив», «Эвертон» и «Спартак», прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы и Лиги чемпионов.

ГЛАВНЫЕ ТРАНЖИРЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА

Полтора миллиарда евро… Вы можете себе представить эту цифру? Это даже больше, чем потратили власти Санкт-Петербурга на строительство «Газпром Арены». Зато эти деньги вполне может себе представить португальский тренер Жозе Моуринью. Он даже знает, как потратить эти деньги. Более того, он уже их потратил.

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